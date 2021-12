Ai được giao điều hành Bệnh viện Thủ Đức sau khi giám đốc Nguyễn Minh Quân bị bắt?

Ngày 30-11, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã đến Bệnh viện TP Thủ Đức thông báo và trao quyết định của UBND TP.HCM về phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Bệnh viện TP Thủ Đức.

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Lan Anh - phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được UBND TP.HCM phân công phụ trách điều hành bệnh viện, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bác sĩ Nguyễn Minh Quân (48 tuổi), Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức; ông Nguyễn Văn Lợi (35 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm (Công ty Nguyễn Tâm), để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Các bị can Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi

Kết quả điều tra vụ án xác định, Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật Đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước và người bệnh.

Tiếp đó, căn cứ vào kết quả điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 355, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, luật sư, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Bùi Gia và cộng sự), Trần Văn Long (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt).

Lê Thanh An (SN 1976, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an), Bùi Trung Kiên (SN 1980, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an).

Hà Duy Tuấn (SN 1985, trú tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, pháp danh Thích Đồng Huệ, nguyên ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã hoàn tục và thôi các chức vụ tôn giáo từ ngày 8/11/2021).

Các bị can này liên quan đến việc nhận tiền của Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức) - người vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, với mục đích “chạy án" cho bị can Quân không bị xử lý hình sự, thông tin trên báo Công an TP.HCM.