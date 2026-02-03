"Ai đời mẹ ruột lại đăng clip con gái như này?": Cả mạng xã hội bức xúc khi xem bài đăng của một người mẹ

Khi "lịch sử đen" của trẻ được lưu trữ dưới dạng chuẩn HD

Trẻ em khi bước vào giai đoạn 3 tuổi bắt đầu hình thành ý thức về cái tôi cá nhân. Dù là bé trai hay bé gái, các em đều đã có lòng tự trọng và biết "giữ thể diện". Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn mặc định rằng trẻ con thì không biết xấu hổ, từ đó vô tình hoặc hữu ý gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc cho con mình.

Đây là một sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức. Trẻ em là những cá thể độc lập với những nhu cầu phát triển riêng biệt. Nếu cha mẹ chỉ chăm chăm vào việc ăn mặc mà bỏ qua việc bảo vệ phẩm giá của con, đó sẽ là một sai lầm khó cứu vãn.

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện một người mẹ đăng tải đoạn video tố con gái 3 tuổi vẫn chưa biết tự đi vệ sinh. Trong clip, bé gái vẫn phải mặc tã, vừa xem hoạt hình vừa đi vệ sinh. Ngay lập tức, làn sóng chỉ trích bùng nổ dưới phần bình luận: "Ai đời mẹ ruột lại đi đăng clip như thế này của con gái lên mạng?".

Khác với thế hệ trước, khi những chuyện "xấu hổ" như tè dầm chỉ dừng lại ở lời kể của người thân thì trẻ em ngày nay phải đối mặt với "lịch sử đen" được lưu trữ dưới dạng hình ảnh, video độ phân giải cao và phát tán công khai trên internet.

Hình ảnh gây tranh cãi được người mẹ đăng tải

Ranh giới mong manh giữa "xin lời khuyên" và "bạo hành mạng"

Cộng đồng mạng chỉ trích người mẹ này không chỉ vì hành động thiếu tế nhị, mà còn vì sự thiếu tôn trọng quyền riêng tư của con trẻ. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng đây là một hình thức "dùng ống kính để bắt nạt con cái".

Nếu thực sự muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những phụ huynh có kinh nghiệm về việc tập cho con đi vệ sinh, người mẹ hoàn toàn có thể dùng văn bản thay vì công khai những hình ảnh nhạy cảm của con mình lên không gian mạng để làm mồi nhử lòng thương hại hoặc câu tương tác.

Nền tảng của giáo dục gia đình nằm ở việc công nhận: Con cái là một cá thể độc lập, không phải là món đồ sở hữu của cha mẹ. Việc một đứa trẻ 3 tuổi chưa biết dùng bồn cầu, lỗi lớn nhất thường nằm ở sự lười biếng hoặc phương pháp giáo dục sai lệch của phụ huynh trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận lại bản thân, người mẹ lại chọn cách "bêu rếu" con để đổi lấy sự chú ý. Điều này phản ánh sự thiếu hụt nghiêm trọng về kỹ năng giáo dục và sự kiểm soát lệch lạc đối với con cái.

Bài học cho các bậc phụ huynh thời đại số

Các chuyên gia giáo dục cảnh báo, việc quá phụ thuộc vào mạng xã hội để giải quyết các vấn đề nuôi dạy con cái là biểu hiện của sự thiếu hụt "ranh giới giáo dục". Cha mẹ thông thái cần:

- Xác định rõ giới hạn: Tuyệt đối không đưa sự riêng tư của con làm "nguyên liệu" sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

- Tìm kiếm kênh tư vấn chuyên nghiệp: Khi gặp khó khăn trong việc nuôi dạy, hãy tìm đến chuyên gia hoặc sách vở thay vì phơi bày sự yếu ớt của con cho đám đông hiếu kỳ bình phẩm.

- Tôn trọng nhân cách: Dù ở độ tuổi nào, trẻ em cũng cần được tôn trọng quyền riêng tư và danh dự.

Bảo vệ sự riêng tư của con chính là lằn ranh đỏ của giáo dục gia đình. Đừng để những phút giây "sống ảo" trở thành khởi đầu cho sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sau này.