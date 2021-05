Ai Cập mua tiêm kích Rafale rẻ hơn Ấn Độ tới tận 70 triệu USD mỗi chiếc: Đáng kinh ngạc

Theo điều khoản hợp đồng, Pháp sẽ cung cấp 30 chiếc tiêm kích Rafale do nước này sản xuất cho Không quân Ai Cập.

Bộ Quốc phòng Ai Cập cũng nêu rõ tổng giá trị của hợp đồng là 4,5 tỷ USD và nhấn mạnh "Bản hợp đồng sẽ sử dụng khoản tín dụng với thời hạn 10 năm".

Như vậy đơn giá của mỗi chiếc tiêm kích Rafale mà Cairo mua sắm sẽ rơi vào khoảng 150 triệu USD.

Đáng chú ý, mức giá này rẻ hơn khoảng 70 triệu USD so với các tiêm kích Rafale tương tự được bán cho Ấn Độ. Điều gây ngạc nhiên là trong giá trị của hợp đồng, các điều khoản cũng giống như hợp đồng của Ấn Độ, tức là đã bao gồm vũ khí và công tác huấn luyện cho các phi công và nhân viên kỹ thuật.

Có thể nói, 150 triệu USD cho tiêm kích thế hệ thứ 4 là mức giá hơn cả ngạc nhiên, thậm chí còn cao hơn tiêm kích F-35 thế hệ thứ 5 do Mỹ chế tạo chẳng hạn.

Truyền thông Ai Cập đã chỉ ra rằng đất nước này đang hoàn thiện đội máy bay chiến đấu của mình. Phóng viên Mohamed Samir lưu ý, vào năm 2018 Cairo và Moscow đã ký thoả thuận mua các tiêm kích do Nga chế tạo, đó là Su-35 và MiG-35.

Đồng thời, các phương tiện truyền thông Ai Cập cho biết những tiêm kích thế hệ 4++ của Nga sẽ tiêu tốn ngân sách quốc gia ít hơn các máy bay "Rafale" của Pháp.

Ngoài ra, sự khác biệt về giá của những tiêm kích Rafale dành cho các khách hàng khác nhau cũng gây chú ý.

Đối với Cairo và Dehli, sự khác biệt này, với 70 triệu USD, đủ để mua một chiếc máy bay tiêm kích hiện đại của quốc gia khác, như Nga chẳng hạn.

Điều này là lý do để các chuyên gia nói rằng "sự chênh lệnh" về giá kiểu này có thể không phải do các thông số kỹ thuật của chính những máy bay, mà là do yếu tố khác, nhạy cảm hơn nhiều.