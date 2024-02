Trong vài năm trở lại đây, sự phát triển thần tốc của trí tuệ nhân tạo (AI) thật đáng kinh ngạc, từ Deep Blue đánh bại kiện tướng cờ vua thế kỷ trước, AlphaGo đánh bại cao thủ cờ vây năm 2016, đến OpenAI Five đã đánh bại 5 chàng trai của đội tuyển OG (đội tuyển Dota 2 mạnh nhất thế giới để giành chức vô địch của giải The International) với tỉ số 2-0, một cách vô cùng thuyết phục, con người một lần nữa lại bị đánh bại bởi AI do mình tạo ra, đồng thời kiến thức và hiểu biết của chúng ta về AI đang có những thay đổi sâu sắc.

OpenAI cho biết hệ thống OpenAI Five của họ đã được luyện tập trong khoảng thời gian thực tế 10 tháng, với tốc độ xử lý 800 petaflop/s tương đương với một game thủ luyện tập trong thời gian 45.000 năm liên tục. Đó là khoảng thời gian dài nhất mà một trí tuệ nhân tạo đã được huấn luyện. Kết quả là OpenAI Five đã đánh bại 5 chàng trai của đội tuyển OG với tỉ số 2-0, một cách vô cùng thuyết phục. Điều đáng nói là OG vừa mới vượt qua 15 đội tuyển Dota 2 mạnh nhất thế giới để giành chức vô địch của giải The International, với số tiền thưởng 11 triệu USD.

Ứng dụng AI

Với sự phát triển của công nghệ, AI không còn bị giới hạn trong trí tưởng tượng. AI trò chuyện ChatGPT do OpenAI ra mắt có thể giúp mọi người trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin và đề xuất, thậm chí khiến nhiều người lo lắng rằng công việc của họ có thể bị thay thế bởi AI. Vài năm trước, người ta cho rằng ý tưởng AI lấy đi việc làm là viển vông và chỉ tồn tại trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng, nhưng bây giờ tôi không nghĩ có ai cho rằng đó là chuyện viển vông, và nhiều người cảm thấy lo lắng không thể giải thích được.

Những người làm việc liên quan tới công nghệ thông tin, đặc biệt là lập trình viên, là những người đầu tiên tiếp xúc với AI. Họ đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thách thức khả năng AI. Ví dụ, họ thách thức ChatGPT bằng cách đặt các câu hỏi lập trình phức tạp. Và hóa ra chỉ cần yêu cầu của bạn đủ chi tiết và chính xác, nó có thể tạo mã nhanh chóng và chính xác. Không chỉ bằng cách này, AI cũng có thể giúp các lập trình viên tìm ra lỗi trong mã và đưa ra giải pháp. Chỉ cần có khả năng viết code gần như không có lỗi thì có thể nói là vượt trội hoàn toàn so với lập trình viên con người về khả năng và hiệu quả.

Chúng ta đã nghe nói nhiều về viễn cảnh robot sẽ chiếm công việc của con người trong tương lai. Máy móc chẳng cần ngủ nghỉ hay giải lao giữa giờ. Thế nhưng, mọi người vẫn hờ hững coi đó như chuyện viễn tưởng cho tới khi AI “gõ cửa” ngành nghề của mình.

Rủi ro của AI

Nhiều người đã cảm nhận được sự tiện lợi do AI mang lại, nhưng phải chăng trong khi con người đang tận hưởng sự tiện lợi - điều có thể hơi đáng báo động - thì họ cũng đang tự đào mồ chôn mình.

Sau khi một kỹ sư tên Zac Denham cố gắng hỏi trực tiếp ChatGPT xem nó có muốn tiêu diệt loài người hay không nhưng không thành công, anh ta đã đi đường vòng để có được câu trả lời. Anh ta đưa ra giả thuyết về một thế giới ảo có tên Zorbus và một AI đặc biệt thông minh tên Zora.

Trên cơ sở đó, ChatGPT đã nhanh chóng vào cuộc và đưa ra các bước chi tiết, bao gồm xâm nhập hệ thống máy tính, làm chủ vũ khí, làm gián đoạn liên lạc, làm gián đoạn giao thông và cuối cùng là phá hủy môi trường mà con người dựa vào để sinh tồn và sẽ loại bỏ bất kỳ người sống sót nào một cách có hệ thống. Và người kỹ sư này cũng đã nghiên cứu ra một phần của đoạn mã, cho biết nếu tập hợp các đoạn mã lại với nhau thì trong tương lai nếu đáp ứng đủ các điều kiện tiên quyết, loài người có thể thực sự bị hủy diệt.

Tương lai của nền văn minh nhân loại

Dù câu chuyện trên có phần hư cấu nhưng chúng ta thực sự cần phải cảnh giác, AI khác với những cuộc cách mạng công nghệ trước đây, điều này ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhận ra và hiểu được. Mặc dù trước đây sự phát triển của nền văn minh nhân loại gần như tuyến tính, đi lên, tiến bộ và tiến bộ nhưng sự xuất hiện của AI có thể sẽ làm thay đổi đường cong phát triển này, bởi người ta tưởng tượng một cách điên cuồng rằng AI sẽ tiếp quản con người chúng ta và tiếp tục phát triển trong tương lai, nhưng đó sẽ không phải là nền văn minh nhân loại của chúng ta.

Tóm lại, sự phát triển của AI chắc chắn đã mang lại nhiều tiện ích cho nhân loại, nhưng nó cũng kéo theo một số vấn đề, thách thức, thậm chí là những vấn đề mà con người chưa từng nhìn thấy và cân nhắc, liên quan đến vận mệnh chung của nhân loại. Mặc dù chúng ta vẫn chưa thể thấy rõ xu hướng thực sự của trí tuệ nhân tạo trong tương lai và cũng chưa có cách nào rõ ràng để đối phó với nó, nhưng điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng hiểu AI sâu hơn, một mặt, để tận dụng tốt hơn, mặt khác ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra. Có lẽ chỉ bằng cách cùng tồn tại với AI, chúng ta mới có thể đảm bảo sự phát triển liên tục của nền văn minh của chính mình thay vì chết đi.

Tham khảo: Zhihu