Admin fanpage “Phòng, chống ma tuý” var thẳng mặt dàn sao Việt

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ, tương tác với nhiều nội dung sáng tạo, hài hước đến từ fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh. Được biết, đây là trang thông tin chính thức của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh.

Song vẫn giữ tinh thần tuyên truyền, cảnh báo, đưa ra các thông tin liên quan đến ma túy, admin của fanpage đã làm mới bằng những bài đăng dí dỏm, bắt trend hơn. Chính vì vậy mà các bài đăng đều viral và thu hút lượng lớn cộng đồng mạng vào tương tác.

Không những vậy, trong một số bài đăng gần đây còn có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ Việt vào bình luận gây chú ý. Admin fanpage và dàn sao Việt cũng trả lời bình luận qua lại, giữ vững độ hài hước, vui vẻ. Dẫu vậy, admin fanpage vẫn đề cao sự chừng mực, duy trì “độ giỡn” trong khuôn khổ, không vượt quá giới hạn.

Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh đang được nhiều người quan tâm gần đây

Các bài đăng vui vẻ, hóm hỉnh nhưng vẫn rõ thông điệp tuyên truyền

Cụ thể trong một bài đăng ngày 10/10 với nội dung: “Trời ơi, lá đu đủ đâu có phải là ma túy…” đã có tới gần 100k lượt tương tác. Phía dưới phần bình luận, admin fanpage cũng giải thích thêm về các chất gây nghiện, ma túy được quy định theo luật.

Tuy nhiên, không ít người nổi tiếng, facebook có tick xanh vào bình luận “giỡn”, hỏi về các chất kích thích khác để tạo tương tác. Song loạt bình luận này đều được admin fanpage trả lời một cách vừa hóm hỉnh, vừa thẳng thắn khiến dàn nghệ sĩ “tắt điện”.

Nhiều người nổi tiếng, nghệ sĩ vào bình luận và bị admin fanpage "var" trực tiếp

Bên cạnh đó, admin fanpage còn ghim thêm bình luận cảnh báo ngay đầu tiên để nêu cao về việc nhận thức, “giỡn” đúng chỗ để đảm bảo tính tuyên truyền đúng về tác hại của ma túy. “Người sử dụng mạng xã hội thông minh, có văn hoá là người biết tìm hiểu thông tin chính thống, không xuyên tạc… đùa cợt có trình độ và trong khuôn khổ. Rồi lấy kiến thức đó về truyền đạt lại người thân, bạn bè, xã hội. Lớn rồi thì phải làm gương cho trẻ nhỏ trong cách bình luận, mạng xã hội không chỉ có riêng người lớn”, admin fanpage viết.

Admin fanpage thẳng thắn nhắc nhở về việc đùa cợt, bình luận trên MXH

Cách trả lời này từ phía fanpage cũng nhận được nhiều lời hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Nhiều người cũng cho rằng nghệ sĩ, người nổi tiếng hay các tài khoản có tick xanh nói chung nên giữ chừng mực, đùa vui có giới hạn, văn minh để tránh gây ra những hiểu nhầm.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Admin lúc đùa thì vui mà lúc nghiêm túc cũng đáng sợ thật nha. Nhưng mình đồng ý giỡn gì thì giỡn, nhận thức phải rõ ràng nha mọi người”.

- “Từ điển hôm nay là: Đùa cợt có trình độ và trong khuôn khổ”.

- “Admin var thẳng luôn rồi, không ngại ai dù có là người nổi tiếng”.

- “Ngại hết cả facebook có tick xanh, bình luận nên có chừng mực nha mọi người ơi”.

- “Mình cũng thấy đùa những cái vô tri, không liên quan thì vui chứ người nổi tiếng mà có những bình luận thiếu hiểu biết thì không nên”.