Á hậu Hoàng Oanh: Yêu xa 2 năm, sinh con 1 mình, khi về sống thì vỡ mộng, ly hôn

Mối tình đẹp được giấu kín gần 2 năm

Trước khi yên bề gia thất, á hậu Hoàng Oanh từng có 2 mối tình. Đặc biệt, chuyện tình cảm với diễn viên Huỳnh Anh khá ồn ào, khiến cô gặp không ít thị phi. Chính vì vậy, sau mối tình này, nàng á hậu rút kinh nghiệm, hoàn toàn giữ kín chuyện yêu đương.

Đến ngày Valentine năm 2019, Hoàng Oanh mới chia sẻ về chuyện tình cảm của mình với bạn trai Tây – Jack Cole. Lúc này, Hoàng Oanh và Jack đã hẹn hò được 2 năm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Được biết cặp đôi quen nhau trong 1 buổi gặp gỡ với người bạn chung. Jack nhanh chóng ấn tượng với cô gái xinh đẹp như Hoàng Oanh và nhiệt tình xin số điện thoại, Facebook, theo đuổi. Song Hoàng Oanh kiên quyết không cho số điện thoại và trang cá nhân.

Hoàng Oanh giấu kín chuyện yêu đương cho tới khi quyết định kết hôn.

Jack đã phải nhờ bạn mới có được cách thức liên hệ với nàng á hậu. Suốt 1 năm sau đó, Jack và Hoàng Oanh liên lạc, tâm sự với nhau và dần trở nên gắn bó. Nhưng Jack vẫn ở Singapore còn Hoàng Oanh ở Việt Nam nên khi anh ngỏ lời yêu, Hoàng Oanh đã từ chối vì chưa sẵn sàng.

Không bỏ cuộc, Jack kiên nhẫn theo đuổi Hoàng Oanh khiến cô cảm phục. Cuối cùng, sau hơn 1 năm hẹn hò, Jack cùng Hoàng Oanh đi du lịch Thái Lan cùng bố mẹ anh. Tại đây, Jack đã cầu hôn nàng á hậu và được cô ưng thuận.

Nhắc tới người đàn ông của mình và quá trình "cưa cẩm" gian nan, Hoàng Oanh nhận định rằng đây là người đàn ông "kiên nhẫn nhất thế giới". Cô không ngại tự hào về cách Jack Cole chinh phục mình:

"Phải nói tôi nể sự kiên nhẫn, điềm tĩnh và chừng mực của ông già này lắm. Tôn trọng khoảng cách tôi muốn, quan tâm vừa phải lúc tôi cần, thông minh thú vị khiến tôi vui và nghiêm khắc khi tôi sai chứ không phải theo đuổi là nói gì cũng "dạ dạ vâng vâng"!

"Tôi nể sự kiên nhẫn, điềm tĩnh và chừng mực của ông già này lắm".

Người đẹp cũng khẳng định Jack là người có bản lĩnh, độc lập: "Bạn trai tôi có cuộc sống lúc bé khó khăn nhưng tự mình xây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Anh ấy là người bản lĩnh, lạc quan, tích cực và yêu gia đình. Đó là điều khiến tôi đồng cảm khi đến với anh ấy".

Tháng 12/2019, Hoàng Oanh lên xe hoa cùng Jack Cole sau 2 năm hẹn hò. Cặp đôi đã có 1 đám cưới xa hoa tại khách sạn đắt đỏ của Sài Gòn.



Tháng 12/2019, Hoàng Oanh lên xe hoa cùng Jack Cole sau 2 năm hẹn hò.

Cuộc hôn nhân khiến á hậu vỡ mộng ở Singapore

Sau khi kết hôn với chồng Tây, Hoàng Oanh vẫn ở lại Việt Nam còn Jack thì tiếp tục sự nghiệp ở Singapore. Cặp đôi thường xuyên đi đi lại lại giữa 2 nơi để giữ lửa hôn nhân.

Tuy nhiên, đến năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, việc đi lại giữa các nơi gặp khó khăn nên Hoàng Oanh và Jack Cole cũng vì thế mà bị gián đoạn nhiều kế hoạch.

Thậm chí, thời điểm Hoàng Oanh mang thai, đối diện với nguy cơ sinh non, cô cũng phải một mình vượt qua. Chia sẻ trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, người đẹp cho hay:

"Thai mới 7 tháng thì bác sĩ nói có khả năng sinh non, một tháng nằm trên giường, mình rất căng thẳng, rất buồn vì không có chồng bên cạnh. May mắn giữ được một tháng thì tháng thứ 8 mình sinh, cũng là sinh non và em bé nặng có 2,7 kg".

Á hậu một mình vượt cạn, chăm con.

Thời gian này Jack Cole không thể về Việt Nam nên mọi việc Hoàng Oanh đều phải tự mình vượt qua. Nàng á hậu cho hay, cô nhiều đêm ôm con khóc vì bất lực:

"Những tháng đầu không có chồng bên cạnh chăm con, mình tủi thân và buồn đủ thứ. Mẹ với mình phân ca để chăm em bé, mình ca tối còn mẹ ca sáng. Tối có một mình mình ôm con, con khóc mình cũng khóc. Có những ngày cổ tay rồi tay mình đau tới mức bế con cũng không nổi".

Muốn gia đình đoàn tụ nên sau khi sinh con Hoàng Oanh nhanh chóng quyết định đưa con sang Singapore để sống cùng chồng. Cô lại một mình chạy đôn chạy đáo 2 tháng liền lo hồ sơ, thủ tục cho 2 mẹ con.

Hoàng Oanh cùng con trai sang Singapore đoàn tụ với chồng Tây.

Tháng 9/2020, Hoàng Oanh và con trai sang Singapore, lúc này cô và Jack Cole mới có cuộc sống vợ chồng thực sự. Tuy nhiên, thời gian đầu sống chung đã khiến Hoàng Oanh "vỡ mộng":

"Ngày khổ sở nhất là ngày qua đến Singapore. Tôi vừa chăm con vừa làm việc nhà, không có thời gian cho bản thân. Ngày nào 9, 10 giờ tối tôi cũng đứng rửa chén.

Đến một ngày tôi quá căng thẳng, tôi nói chồng là không làm được như vậy nữa, tôi không thấy thoải mái, không có cuộc sống riêng. Tôi chăm con rất hạnh phúc nhưng tôi chới với như vậy thì không tốt cho con, mẹ phải vui vẻ hạnh phúc thì con mới nhận được những năng lượng tích cực".

Hoàng Oanh từng "vỡ mộng" về cuộc sống sau khi sang Singapore cùng chồng.

Chồng Tây đã nhận ra vấn đề và hỗ trợ Hoàng Oanh nhiệt tình. Anh khuyên cô nên ra ngoài, tập thể dục, dành thời gian cho bản thân và thuê người giúp việc theo giờ để được hỗ trợ trong việc chăm con, vun vén nhà cửa. Đồng thời người đẹp cũng trở lại showbiz thông qua vai trò MC ở một số sự kiện tại Singapore.

Giữa cặp đôi cũng có những mâu thuẫn về chuyện chăm sóc con cái, nhưng Hoàng Oanh cho hay, họ có thể dung hòa. Đầu năm 2022, tin đồn Hoàng Oanh và Jack Cole ly hôn rộ lên trên mạng xã hội, người đẹp nhanh chóng có động thái phủ nhận.

Tối 11/4, chồng Tây của Hoàng Oanh chính thức công bố họ đã ly hôn: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh".

https://soha.vn/a-hau-hoang-oanh-yeu-xa-2-nam-sinh-con-1-minh-khi-ve-song-thi-vo-mong-ly-hon-20220412074553376.htm