Á hậu Băng Châu tiết lộ lý do cự tuyệt chụp ảnh bikini và rút khỏi showbiz

Có lẽ trong showbiz, Á hậu Băng Châu là người có cái tên... dài nhất. Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu. Chị đi lên từ cuộc thi Khỏe đẹp Thời trang toàn quốc năm 1995, là người đẹp cùng thời với Diễm Hương, Việt Trinh, Đàm Lưu Ly, Giáng My, Minh Anh, Mai Thu Huyền, Trịnh Kim Chi, Hiền Mai...

Không chỉ là người mẫu đắt show thập niên 1990, Băng Châu còn được yêu thích với vai trò người đẹp hát và là một diễn viên. Chị từng tham gia khá nhiều phim, trong đó phải đặc biệt kể đến: "Những đứa con thành phố", "Cô gái Trà Peng", "Anh chỉ có mình em" đòng cùng Lý Hùng, Diễm Hương, Giáng My hay "Mùa phượng tím" đóng với Đơn Dương...

Đang lúc sự nghiệp thăng hoa, Băng Châu bỗng dưng lấy chồng và im lặng rời khỏi showbiz suốt 15 năm. Mãi vài năm gân đây chị mới quay trở lại...

Á hậu Băng Châu

Luôn từ chối show quảng cáo mặc bikini

Đi ra từ cuộc thi Khỏe đẹp Thời trang toàn quốc, cùng cuộc thi này năm 1994 có Á hậu Trịnh Kim Chi. Trịnh Kim Chi được biết tới là Nữ hoàng ảnh lịch bikini thập niên 1990, còn chị?

Hồi đó, tôi rất đắt show người mẫu, quảng cáo nhưng với bikini thì tôi không làm. Tôi bị mắc cỡ, bị ngại khi mặc bikini chụp ảnh, in lịch. Suy nghĩ của tôi lúc đó là như vậy nên luôn từ chối các show chụp ảnh đồ lót.

Sau này chị có tiếc không bởi biết đâu, nếu chị nhận show như vậy thì tên tuổi đã rần rần hơn?

Tôi không tiếc. Tôi chỉ hơi mắc cười là tại sao mình lại từ chối mấy show như vậy vì thực tế thì nó cũng khá bình thường. Nhưng có lẽ tôi là tuýp phụ nữ truyền thống nên ngại những trang phục khoe da thịt. Tôi nhớ có một show quảng cáo quay ở công viên nước, nếu mặc bikini thì giá cao nhưng tôi vẫn chọn mặc quần sort.

Chị có nhớ cát xê hồi đó của mình là bao nhiêu không?

Tùy sản phẩm, thương hiệu và thời gian làm việc mà giá khác nhau. Thời đó, đi đóng phim và diễn thời trang giá không cao nhưng các show quảng cáo thì rất nhiều tiền, thường từ 500 đô, 1000 đô tới 2000 đô. Vàng lúc đó chỉ khoảng 500.000 đồng một chỉ nên cát xê đó khá là khủng.

Với cát xê như thế hẳn là chị mua được nhiều nhà nhiều xe?

Hồi đó tôi không mua nhà mà mua đất, cũng được vài miếng đất. Thật ra, làm được bao nhiêu, tôi đưa hết cho mẹ giữ. Số tiền đó, mẹ giữ vừa để lo mọi thứ trong nhà vừa để dành cho con gái.

Tôi chỉ giữ một chút để tiêu vặt. Tôi không xài gì hết. Thậm chí không biết xài hàng hiệu cũng không quan tâm hàng hiệu. Tôi cũng không đi chơi với ai. Đi diễn mẹ luôn đi cùng, ngồi cánh gà đợi, diễn xong là đi về.

Nhìn lại có vẻ như chị được trải hoa hồng trong sự nghiệp khi không phải bon chen, ganh đua với ai và cuộc sống riêng tư cũng viên mãn khi có gia đình hạnh phúc, giàu có?

May mắn đầu tiên là đạt giải Á hậu. May mắn nữa là làm nghề tôi không phải cạnh tranh, bon chen với ai. Có thể là do bản tính tôi hiền, không thích ganh đua. Người ta đẹp thì tôi vui bởi tôi nghĩ, mỗi người là một bông hoa, mỗi loài hoa đều có hương sắc riêng của nó.

Tôi không cạnh tranh với nhan sắc của ai cũng không cạnh tranh sự giàu có với ai. Tôi không đua đòi nên lòng lúc nào cũng thanh thản, nhẹ nhàng, ai cũng có thể làm bạn được. Nếu hợp tính, chia sẻ được thì làm bạn thân, không thì làm bạn xã giao chứ tôi không gây thù chuốc oán với ai.

Ai cũng có ưu khuyết điểm. Nếu mình ganh đua với họ rồi thấy mình không bằng họ, chẳng phải là tự mình làm khổ mình sao. Cuộc sống mà lúc nào cũng phải cố gắng hơn người này, hơn người kia thì tâm không bao giờ an.

Nhưng cuộc sống này là vậy, không phải vì chị không ganh đua mà người ta không... bon chen?

Cũng có người ganh với tôi. Hồi thi Hoa hậu, tôi mất áo dạ hội mặc đêm chung kết. May mắn là một thí sinh khác không vô chung kết đã cho tôi mượn áo dạ hội của bạn ấy. Thế nên, sau cùng thì tôi nghĩ, nếu mình ở phải trời sẽ thương.

Người hại không sợ, trời hại mới sợ. Mình sống sao để tâm an, ngủ không giật mình là được. Phương châm sống của tôi từ xưa đến giờ là vậy. Ai có tôi mừng cho họ. Mỗi ngày, tôi chỉ cần tốt hơn với chính mình ngày hôm qua là vui rồi. Còn con người mà, lòng tham vô đáy, có 1 lại muốn có 2.

Lúc nào cũng nhìn lên thì sẽ rất mỏi cổ và mệt. Thay vì thế, mình nhìn ngang đi. Cứ bình thản thì mọi thứ đến với mình cũng sẽ như vậy. Sướng hay khổ là do cách suy nghĩ, cách sống của mình thôi.

15 năm rời xa showbiz vì muốn giữ gia đình hạnh phúc

Chị là Á hậu cuộc thi Khỏe đẹp Thời trang toàn quốc năm 1995. Cuộc thi này sau đổi tên thành Hoa hậu Thể thao Việt Nam. Là người đẹp, hẳn chị có nhiều người săn đón?

Đúng là có nhiều người theo đuổi thật. Từ lúc tôi đạt Hoa khôi TPHCM, chuẩn bị ra Hà Nội thi đã có người hâm mộ. Người đó theo dõi tôi trên báo, biết tôi ra Hà Nội thi, người đó tìm tới tận khách sạn nơi tôi ở và tặng một bó hồng rất rất to.

Khi mình đạt giải Á hậu thì còn nhiều người theo đuổi hơn nhưng tôi hơi kén chọn nên tập trung tất cả cho công việc chứ không yêu đương ngay.

Tôi không thích quen người trong giới. Hơn nữa, tôi thích nghệ thuật từ thời học phổ thông nên muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Vừa vào nghề đã yêu đương thì sẽ hạn chế, không làm được những điều mình thích cho nên những tình cảm đó đều dừng lại ở anh em, bạn bè.



Vậy rồi điều gì ở ông xã đã hấp dẫn và thuyết phục để chị quyết định lui lại phía sau, rời xa showbiz tới 15 năm cho vai trò làm vợ, làm mẹ?



Ông xã không phải mối tình đầu của tôi. Trước anh ấy, tôi từng quen một người nhưng vì không hợp nên chia tay. Tôi nghĩ, vợ chồng là duyên nợ. Có người quen nhau tới 10 năm vẫn chia tay nhưng có người chỉ mới gặp 3 tháng đã kết hôn và hạnh phúc tới giờ.

Tôi và ông xã gặp nhau tại một buổi đi hát karaoke cùng nhóm bạn. Ấn tượng của tôi về anh là người vui tính, nụ cười tươi và rất nam tính. Ngay lần đầu gặp, chúng tôi đã chọn bài hát rất hợp ý nhau và song ca bài "Ngày tân hôn". 5 năm sau, chúng tôi kết hôn. Nói chung, tôi và ông xã rất hợp tính, hợp sở thích.

Ông xã thuộc tuýp người hơi bảo thủ còn tôi làm người mẫu, diễn viên. Đặc thù công việc tiếp xúc với nam giới nhiều nên lúc đầu, anh cũng ghen. Thật ra, có người đàn ông nào khi yêu mà không ghen trong tình huống. Hơn nữa, khi có chồng, mình phải biết nên làm gì, giới hạn tới đâu để chồng mình tin tưởng, ủng hộ.

Cũng phải rất lâu tôi mới khiến anh hiểu mình, hiểu công việc của mình. Giờ thì anh hiểu tính vợ, hiểu công việc của vợ, hiểu đam mê, sở thích của vợ và trên hết là sự tin tưởng để vợ được làm những gì mình thích. Chúng tôi đã qua thời gian tìm hiểu nhau, giờ là đồng hành và vun đắp cho gia đình nhỏ của mình.

Chồng có phải là lý do khiến chị rời xa showbiz 15 năm. Anh cấm cản chị làm nghề?

Tôi hiểu là anh không thích tôi hoạt động nghệ thuật quá nhiều. Điều đó có thể ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng cũng như thời gian dành cho nhau. Vì hiểu nên tôi tự động rút lui khỏi showbiz.

Mặt khác, thời điểm đó, tôi đón nhận một vai trò mới là làm vợ, làm mẹ. Thiên chức mới này thật sự đã lấy đi của tôi rất nhiều thời gian nhưng quan trọng là tôi cảm thấy hạnh phúc với nó. Dĩ nhiên, khi thấy đồng nghiệp đi làm, mình cũng nhớ nghề nhưng đam mê vẫn còn đó, chỉ là mình tạm lắng lại để lo cho thiên chức mới thôi.

Khi con đã lớn, mọi thứ ổn định thì tôi trở lại nhưng với một tần suất vừa phải. Bởi bây giờ, tôi làm nghề không phải vì tiền mà vì đam mê, vì vui.

Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nhưng quan trọng phải biết, lúc nào mình nên làm gì để mình và những người thân yêu bên cạnh mình hạnh phúc. Cũng như trong cuộc sống vợ chồng phải biết khi nào thì nói, khi nào thì im lặng. Nếu hai người cùng nói thì lấy ai nghe nhưng im lặng suốt thì cũng không ai hiểu ai.

Tôi nghĩ, vợ chồng phải hiểu nhiều hơn yêu thì mới ở với nhau được lâu dài. Nếu chỉ yêu một cách ích kỷ, mù quáng, không suy nghĩ, chiếm hữu thì cũng không bền. Khi mình hiểu đối phương nghĩ gì, muốn gì thì sẽ khác.

Cũng không thể đặt cái tôi cao quá mà lấn át đối phương. Ở ngoài xã hội mình có nổi tiếng, giỏi giang, thành đạt bao nhiêu thì khi về nhà, mình vẫn là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ. Bỏ được cái tôi của mình xuống thì mới có tiếng nói chung.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!