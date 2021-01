Á hậu Băng Châu: Chồng và mẹ tôi cái gì cũng chiều con, chiều cháu nhưng tôi thì không

Mất gần 2 năm, cuộc hẹn của tôi và Á hậu Băng Châu mới được thực hiện. Có lẽ vì đợi chờ quá lâu nên cuộc nói chuyện cũng thật nhiều cảm xúc.

Thà mẹ làm việc cực nhọc tới 2, 3 giờ sáng nhưng con cái phải tươm tất

Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu. Cái tên quá đặc biệt để bất kỳ ai nghe cũng phải nhớ?

Tôi mang họ cha, họ mẹ, lót chữ "Ngọc" vì bà nội thích. Các con gái của nội đều được đặt tên có chữ Ngọc. Ba tôi rất thích con gái nên khi sinh tôi, ba muốn lấy hết những gì mình thích để đặt tên con. Ba tôi ái mộ ca sĩ Băng Châu bởi vậy cái tên tôi mới dài như vậy. Cũng chỉ vì cái tên của tôi mà ba mẹ gây lộn với nhau luôn (cười).

Tuổi thơ của chị thế nào?

Nhà tôi có ba anh em, tôi là con gái giữa, trên có anh, dưới có em trai. Ba mẹ chia tay từ lúc tôi còn nhỏ. Ba anh em đều ở với mẹ. Mẹ rất cực để có thể nuôi ba anh em tôi ngoan ngoãn, ăn học tới nơi tới chốn. Trong nhà, mẹ vừa là mẹ, vừa là ba nên anh em tôi không ai bảo ai đều rất thương mẹ.

Bạn hình dung đi, con trai thường quậy, dễ hư nhưng anh em tôi may mắn có mẹ nên đều được học hành trưởng thành, có hiếu. Giống như mình nhìn thấy sự vất vả của mẹ nên chịu khó học, chịu khó làm để có tương lai tốt, để mẹ không phải lo lắng.

Hiện tại, tôi chỉ lo cho mẹ vì ba mất rồi. Mẹ về ở với tôi 10 năm nay, từ khi tôi sinh con. Thời trẻ mẹ đã bôn ba nên khi mình lớn, làm ra tiền thì để mẹ an nhàn. Mẹ có làm thì vì thích chứ không vì mưu sinh, lo cho con nữa. Thời gian rảnh, mẹ đi chùa làm từ thiện. Mẹ tôi làm từ thiện từ lúc gia đình còn khó khăn, tùy theo sức của mình.

Một người phụ nữ nuôi 3 đứa con thật sự là một gánh nặng rất lớn?

Mẹ tôi rất giỏi. Mẹ làm đủ nghề để lo cho anh em tôi. Trước khi lấy ba, mẹ làm kế toán ở bưu điện Chợ Lớn. Lấy ba xong, mẹ ở nhà nội trợ. Khi gia đình gặp biến cố, ba phải đi xa một thời gian thì mẹ đi làm, một mình lo cho các con.

Hồi đó, mẹ buôn gạo rồi bán xà bông nước, bán vải ở chợ An Đông. Mà mẹ bán góp cho người ta. Thấy người ta khó khăn, mẹ cho luôn. Thời gian sau, mẹ buôn bán vòng cẩm thạch.

Nhà tuy khó khăn nhưng chưa bao giờ mẹ để cho anh em tôi có cảm giác thua thiệt với bạn bè. Người ta có 5, 6 bộ đồ đi học, mình khó hơn thì có 2 bộ. Mặc bộ này giặt bộ kia nhưng lúc nào cũng tươm tất và ủi láng cóng. Mẹ rất kỹ, thà mình thức làm việc cực nhọc tới 2, 3 giờ sáng mới ngủ nhưng con cái lúc nào cũng phải tươm tất, sạch sẽ.

Đang học đại học là tôi đi làm người mẫu, kiếm được tiền phụ mẹ. Khi tôi đắt show làm người mẫu, quảng cáo, đóng phim... thì mẹ đi cùng để lo cho tôi. Lúc đó, tôi làm nhiều tiền lắm nên mẹ không phải làm nữa. Có làm cũng là làm cho vui chứ không phải vì mưu sinh.

Ba mẹ chia tay, chị có thiếu thốn tình cảm của cha?

Không vì ba tôi vốn làm ở Phú Quốc, mấy tháng mới về nhà một lần. Mỗi lần cũng chỉ vài ngày rồi đi nên từ nhỏ tôi đã quen là mình ở với mẹ. Khi ba mẹ chia tay, mình không bị hẫng, không bị buồn sốc gì vì từ nhỏ đã thấy mẹ cực rồi.

Mẹ vừa khâu quần áo cho con, vừa sửa cái đèn, tức là vừa làm mẹ vừa làm ba. Tôi không có cảm giác như người ta, thiếu cha thì buồn. Tôi vẫn vui với mẹ. Mẹ tôi giờ hơn 70 tuổi rồi, đi đâu tôi cũng đưa mẹ đi, từ Singapore tới Mỹ, Thái Lan... Nhìn mẹ lo cho mình từ nhỏ nên khi trưởng thành, kiếm được tiền thì mình lo cho mẹ.

Ở nhà, tôi thường đóng vai ác...

Chị bước chân vào nghề như thế nào?

Từ nhỏ, tôi đã tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở trường. Năm lớp 12, tôi đi cast phim "Vĩnh biệt mùa hè" của đạo diễn Hoàng Hoa và được chọn. Cùng cast với tôi có Thanh Xuân, lúc đó cô ấy chưa đi thi Hoa hậu Điện ảnh. Tôi bận thi tốt nghiệp nên không tham gia phim được nhưng Thanh Xuân thì đi phim đó.

Đang học năm hai trường Kinh tế Thương mại, tôi nhận được vé mời đi xem cuộc thi Khỏe đẹp Thời trang. Lúc đi, tôi tình cờ gặp huấn luyện viên của các thí sinh trong cuộc thi. Thời điểm ấy, thí sinh đã có số báo danh hết rồi.

Vừa thấy tôi, huấn luyện viên "lôi kéo" tới mức tôi không thể từ chối được vì từ chối thì mình cảm thấy có lỗi. Thế là tôi đi thi. Tôi nghĩ nghề chọn mình là thế vì sau cuộc thi này, tôi được Cát Tiên Sa mời đi diễn rồi các đạo diễn mời đi phim.

Tôi tham gia "Những đưa con thành phố" của đạo diễn Đỗ Phú Hải, sau đó là "Cô gái Trà Peng" của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, "Anh chỉ có mình em" và "Sài Gòn trong trái tim em" đóng cùng Lý Hùng, Lý Hương, Giáng My, "Mùa phượng tím" với Đơn Dương..

Đang là một nghệ sĩ được nhiều người yêu mến, chị bỗng rút lui khỏi showbiz, an phận làm vợ, làm mẹ. Ở nhà với chồng, với con, chị là người thế nào?

15 năm lui lại phía sau để đảm nhận thiên chức làm vợ, làm mẹ, tôi thấy rất vui. Nhiều người mệt mỏi, chán nản vì tối ngày phải lo cho chồng, cho con nhưng tôi là người luôn biết chăm sóc và yêu quý bản thân mình.

Tôi hạnh phúc vì được làm điều đó chứ không cảm thấy khó chịu như kiểu bị bắt ép. Tôi xem đó là một công việc mới để mình khám phá nên rất thoải mái. Cuối tuần, cả nhà lại đi chơi với nhau.

Trong một gia đình, phải có người dữ, người hiền. Tôi thường đóng vai ác. Chồng và mẹ tôi cái gì cũng chiều con, chiều cháu nhưng tôi thì không, nhất là những chuyện liên quan đến ăn uống. Tôi rất kỹ.

Lúc mới sinh con được vài ngày, tôi thích sinh nữa vì quá thích nhưng việc nuôi dạy con mỗi ngày khiến tôi không còn ý định đó nữa. Tôi có mẹ và người giúp việc phụ chăm bé nhưng vì mình kỹ quá nên bị cực.

Mỗi tuần, tôi đều lên một danh sách, ngày này con ăn gì, ngày mai con ăn gì. Món này hợp ăn với canh gì, rau gì. Ví dụ, ăn cá tôm thì phải là canh bí đỏ, canh khoai mỡ. Thịt kho thì phải canh soup. Nay ăn củ thì mai phải ăn rau. Một tuần 7 ngày thì mỗi ngày phải là một món khác nhau để bé đủ chất. Cứ như vậy xoay tua...

Bởi kỹ như vậy nên tôi thấy mình mệt quá, cực quá tới nỗi không muốn sinh nữa. Nhưng mình lại không thể không làm thế, điều đó giúp mình vui và yên tâm về con.

Khi mình dành toàn bộ thời gian, tâm sức cho gia đình và nhận được thành quả tốt thì rất vui. Mọi sự nỗ lực của tôi đều được đền đáp xứng đáng bằng sự ngoan ngoãn, học giỏi của con.

Con học toán rất giỏi, là học sinh tiểu biểu và đại sứ của trường đại diện cho học sinh trong trường. Con cũng chơi thể thao rất tốt nên tôi cảm thấy rất hãnh diện. Chính vì vậy, 15 năm không làm nghệ thuật nhưng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi may mắn có người mẹ tuyệt vời, may mắn có một gia đình rất hiểu nhau, ít nhất là tới thời điểm này. Tôi lại càng may mắn khi được làm những điều mình thích và đam mê. Và tuyệt vời hơn khi mình làm không phải vì cố gắng kiếm tiền mà hoàn toàn là vì đam mê nên mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, không căng thẳng.

Cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị hạnh phúc!