Theo cựu chiến binh đơn vị đặc nhiệm Alpha của FSB là ông Andrei Popov, năng lực tình báo của các cơ quan tình báo Nga là rất khá cao, phần lớn nhờ họ mà chiến dịch phá hủy chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo chiến thuật Sapsan của Ukraine đã được thực hiện thành công.

“Chiến dịch này được tiến hành dựa trên năng lực tác chiến hiện có, bao gồm sự thâm nhập của các điệp viên vào các cơ quan của Ukraine, bao gồm SBU và Bộ Quốc phòng, cũng như nhờ các điệp viên trên thực địa” - ông Popov nói.

Ông cho biết thêm rằng, các cơ quan tình báo Nga đã nắm giữ thông tin về 99% cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine và các thông tin này thường xuyên được phân tích, bổ sung và xác nhận bằng dữ liệu tình báo kỹ thuật, bao gồm dữ liệu từ vệ tinh và công tác chặn thu tín hiệu vô tuyến.

“Kết quả phân tích cho thấy chúng tôi nhận được dữ liệu về vị trí của các cơ sở quân sự ở nhiều khu vực khác nhau. Thông tin chi tiết hơn tiếp tục được các phương tiện trinh sát làm rõ, xác định đó là loại cơ sở nào, quy mô doanh trại ra sao và hoạt động sản xuất ở đó như thế nào.

Với việc đã nắm chắc thông tin về các cơ sở quân sự của Ukraine, việc phá hủy chúng chỉ là vấn đề đưa ra quyết định phù hợp.

Cựu chiến binh lực lượng đặc nhiệm nhấn mạnh, việc phá hủy các nhà máy và công trình như vậy đã được lên kế hoạch chi tiết, sẽ có chính xác số lượng các tên lửa và máy bay không người lái cần huy động để giành được thắng lợi trong các cuộc tấn công.

Chuyên gia Andrei Popov giải thích trong bài bình luận trên trang “Lomovka” rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đã phá vỡ chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Sapsan (còn được gọi là Hrіm-2, Grom) của Ukraine, với sự tài trợ của Đức.

Sapsan là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Ukraine được KB Pivdenne và PA Pivdenmash bắt đầu nghiên cứu phát triển từ năm 2006. Tên lửa đạt vận tốc siêu thanh 5,2Mach, có tầm bắn khoảng 500km và hiện nay có thông tin là tầm phóng của Hrim-2 đã được nâng lên tới 700km.