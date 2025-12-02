.t1 { text-align: justify; }

Theo các nguồn tin phân tích từ Moscow, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang tiến hành một chiến dịch truy quét có hệ thống các nhóm quân Ukraine tại khu vực chiến sự ở thành phố Myrnohrad.

Trước đó, các nhóm quân phòng thủ ở Myrnohrad cùng lực lượng tàn quân Ukraine chạy sang từ Pokrovsk đã bị quân Nga vây chặt và tấn công dữ dội, sau khi thành phố láng giềng bị thất thủ.

Các ấn phẩm lưu ý rằng, các nhóm binh sĩ Ukraine còn lại đang mở đường máu, cố gắng thoát khỏi chảo lửa Myrnohrad ở gần làng Rivne.

“Myrnohrad đã bị bao vây, và mọi nỗ lực rút lui của các đơn vị Ukraine giờ đây chỉ có thể thực hiện được thông qua giao tranh, trong đó 99% quân nhân Lực lượng vũ trang Ukraine đều thiệt mạng” - thông điệp nhấn mạnh.

Cũng cần lưu ý rằng, quân đội Nga đã giải phóng phần đông nam của thành phố lên đến phố Chaikovsky, đồng thời củng cố lực lượng ở các quận phía bắc bên phía Novoekonomichne để tiếp tục mở các cuộc tấn công truy quét đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ thành phố Myrnohrad.

Thông tin này cũng được xác nhận bởi các nguồn phân tích của đối phương, kể các các phương tiện truyền thông thân chính quyền Kiev.

Các chuyên gia Ukraine thừa nhận rằng các chiến binh hầu như không có cơ hội thoát khỏi vòng vây ở Myrnohrad. Trong khi đó, các nhóm quân Ukraine phòng thủ ở đây vẫn chưa nhận được lệnh rút quân tương ứng từ Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Các chuyên gia quân sự khẳng định rằng, các Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang kháng cự ở Myrnohrad chỉ vì lý do chính trị, nhằm tránh làm suy yếu vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, còn về mặt quân sự, họ không thể làm được gì để lật ngược tình thế.

Theo các báo cáo bị rò rỉ, một ngày trước đó tại Miami (Hoa Kỳ), phái đoàn của chính quyền Kiev đã nhắc lại việc từ chối rút quân khỏi lãnh thổ vùng Donetsk, một trong 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022 (vùng với Kherson, Zaporizhia và Lugansk).