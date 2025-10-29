850.000 tỷ vốn hóa: Vingroup đứng ở đâu trên bản đồ những “gã khổng lồ” lớn nhất Đông Nam Á?

850.000 tỷ đồng (~31 tỷ USD) là giá trị vốn hóa thị trường của Vingroup (mã VIC) – doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cái tên đầu tiên chạm đến các mốc 600.000 tỷ, 700.000 tỷ và 800.000 tỷ vốn hóa trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Vốn hóa của Vingroup thậm chí còn lớn hơn cả Vietcombank và BIDV cộng lại. Có thể thấy, đây là con số khổng lồ đối với các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

Trong danh sách 15 “gã khổng lồ” vốn hóa lớn nhất Đông Nam Á, Vingroup là đại diện duy nhất của Việt Nam, đứng thứ 12 tính đến hết ngày 28/10. Cũng có 1 đại diện là Malaysia với Maybank có vốn hóa khoảng 28 tỷ USD. Singapore và Indonesia cùng có 5 đại diện trong khi Thái Lan hiện có 3 doanh nghiệp nằm trong top 15 về vốn hóa.

Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á hiện tại là DBS Group (vốn hóa 118 tỷ USD) – tập đoàn dịch vụ tài chính ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore, được thành lập vào năm 1968. Đây là một trong những ngân hàng lớn nhất châu Á, cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng và tài chính.

Bên cạnh DBS Group, “quốc đảo sư tử” còn có 4 đại diện khác trong top 15 là Sea Limited (tập đoàn công nghệ Internet đa quốc gia, công ty mẹ của Shopee, Garena và SeaMoney), OCBC Bank, Singtel và UOB. Ngoài ra, Singapore còn là đại bản doanh của nhiều tên tuổi đình đám khác như Grab, CapitaLand, Keppel, Jardine Cycle & Carriage,….

Singapore là một trong những trung tâm tài chính quốc tế, khu vực kinh tế tập trung các hoạt động tài chính, ngân hàng và đầu tư quốc tế, nổi tiếng với vị trí địa lý chiến lược, hệ thống cảng biển và sân bay hiện đại cùng môi trường kinh doanh thuận lợi. Khu vực này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nền kinh tế lớn. Vì thế, không bất ngờ khi Singapore quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của Đông Nam Á.

Trong khi đó, 5 đại diện của Indonesia trong danh sách 15 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á lại có phần ít “viral” hơn. “Gã khổng lồ” lớn nhất xứ vạn đảo là Bank Central Asia – ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Indonesia với vốn hóa 61 tỷ USD.

4 cái tên còn lại là PT DCI Indonesia Tbk – “ông trùm” Data Center tại Indonesia; Chandra Asri Petrochemical – nhà sản xuất polyolefin (PE & PP) lớn nhất Đông Nam Á; Bayan Resources và Bank Rakyat Indonesia.

Thái Lan có 3 đại diện trong top 15 Đông Nam Á, trong đó vốn hóa lớn nhất là Delta Electronics – công ty con của tập đoàn Delta Electronics, Inc. đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Theo sau Delta Electronics là Advanced Info Service (AIS) – nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất và PTT PCL – tập đoàn năng lượng lớn nhất Thái Lan.

Ngoài nhóm kể trên, nhiều doanh nghiệp lớn đến từ xứ Chùa Vàng là những cái tên quen thuộc với Việt Nam, có thể kể đến Thai Beverage, Siam Commercial Bank (SCB), Siam Cement (SCG), Kasikornbank, Carabao Group, C.P, True Corporation, Central Group… Một vài cái tên kể trên hiện chưa niêm yết.

Trở lại với Việt Nam, mặc dù được ví như “con hổ mới của Châu Á” với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực nhưng số lượng doanh nghiệp tầm cỡ vẫn còn hạn chế. Cái tên xếp ngay sau Vingroup là Vietcombank có vốn hóa chưa đến 20 tỷ USD. Con số này là rất khiêm tốn nếu so với các định chế tài chính trong khu vực.

Tuy nhiên, với những chuyển biến tích cực thời gian quan, Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm có thêm nhiều doanh nghiệp lớn lọt top vốn hóa của khu vực. Định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, quyết tâm vươn mình trong kỷ nguyên mới, nâng hạng lên thị trường mới nổi… là những động lực biến tham vọng trên trở thành hiện thực.