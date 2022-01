8 việc nên làm trước đêm Giao thừa để đón tài lộc, may mắn

Theo quan niệm dân gian, các gia đình thường thực hiện một số nghi thức trước và trong đêm Giao thừa để đem lại may mắn cả năm:



1. Dọn dẹp bàn thờ, bao sái bát hương: Với quan niệm, Táo quân đi vắng trong 7 ngày, nên sau lễ cúng ông Công ông Táo về chầu trời, các gia đình xin phép dọn dẹp bàn thờ cuối năm. Việc bao sái bàn thờ, dọn dẹp bàn thờ được tiến hành tỉ mỉ, trang trọng. Bởi theo quan niệm, nếu bất kì sai sót nào xảy ra, đều có thể mang đến những điều không may đến với gia đình.

2. Tỉa chân nhang và thay tro bát hương: Nếu thấy cần thiết, có thể tỉa chân nhang và thay tro bát hương. Để lại số chân hương lẻ 3, 5, 7, 9. Chân hương còn thừa sẽ mang đi hóa sau khi làm lễ. Về thay tro bát hương, có thể mua rơm nếp về đốt, thay thế tro cũ, hoặc đơn giản hơn, mua tro sẵn ở cửa hàng bán đồ thờ cúng. Số tro thừa sẽ được mang rắc ở sông, hồ có nguồn nước lưu thông.

3. Làm lễ mời an vị Táo quân vào ngày cuối năm và cúng tất niên: Sau khi ban thờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, khang trang để chào đón Thần linh, các gia đình cần làm lễ an vị Táo quân, an vị Thần linh. Thông thường, lễ cúng này được làm vào trưa ngày 30 Tết. Tuy nhiên, các gia đình về quê, đi xa trong ngày này có thể cúng sớm hơn. Có thể cúng lễ Tất niên gộp vào lễ thỉnh an vị Táo quân vào buổi trưa hoặc chiều ngày 30 Tết.

4. Vào khoảnh khắc đón năm mới, tất cả các cửa sổ và cửa ra vào của gia đình nên được rộng mở. Điều này có nghĩa xua đuổi những điều tiêu cực ra khỏi nhà và đón nhận điều may mắn, tốt đẹp.

5. Đặt chổi ra ngoài vào đúng thời khắc Giao thừa biểu thị những năng lượng tiêu cực, những điều xui xẻo sẽ bị xua đuổi ra khỏi nhà.

6. Đồ dùng trong nhà nếu có gì hỏng hóc hoặc sứt mẻ nên sửa chữa hoặc bỏ đi thay mới trước khi đón Giao thừa.

7. Ngày 30 Tết đặc biệt là thời khắc Giao thừa nên mặc quần áo sáng màu, mặc quần áo màu đỏ càng tốt.

8. Luôn giữ tiền trong túi vào thời khắc chuyển Giao giữa năm cũ sang năm mới điều này mang ý nghĩa rằng bạn luôn duy trì dòng chảy của tiền trong suốt cả năm.

