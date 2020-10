8 sai lầm "vô tình" khi giảm cân khiến bạn càng giảm càng béo, mỡ bụng ngày càng phì ra

Khi giảm cân, chắc chắn bạn sẽ rất hoang mang trong việc lựa chọn phương pháp giảm cân. Không biết cái nào phù hợp với mình, không biết khi nào thì giảm được, giảm thế nào để an toàn…



Ngay kể cả khi bạn đang áp dụng các phương pháp giảm cân, bạn vẫn tiếp tục rơi vào vòng xoáy với rất nhiều câu hỏi. Tại sao không ăn quá nhiều mà vẫn béo lên? Hoặc, nếu bạn ăn cũng như bạn bè của bạn, tại sao bạn luôn bị béo hơn họ?

Thực ra béo gầy chỉ là chuyện trong suy nghĩ, tưởng tượng rằng bạn và người gầy chỉ khác nhau là một ít cân nặng hay mỡ thừa, nhưng về bản chất, khi người ta giảm béo thành công rồi mà bạn vẫn ì ạch với cân nặng gần như ở vạch xuất phát. Thực tế cho thấy, bạn đã bị một số chi tiết nhỏ trong cuộc sống đánh bại, nhưng bạn lại không ý thức rõ được điều đó.

Vì vậy, thay vì biện minh rằng lý do béo là thế này thế khác, tốt hơn là hãy nhanh chóng thay đổi các chi tiết nhỏ trong cuộc sống càng sớm càng tốt và trở thành một người muốn gầy là có thể gầy đi như ý.

Sau đây là những điều có thể khiến bạn giảm cân thất bại

1. Dùng đĩa ăn có tông màu trầm ấm

Khi ăn, màu sắc của bộ đồ ăn cũng ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng của mọi người. So với tông màu lạnh, theo các nghiên cứu liên quan, đĩa ăn có tông màu nóng dễ khiến bạn ăn nhiều hơn mà không hề hay biết, khiến cảm giác thèm ăn trỗi dậy và bạn sẽ vô thức tiêu thụ nhiều calo hơn.

Vì vậy, bạn có thể thử thay đổi bộ đồ ăn ở nhà sang màu lạnh, chẳng hạn như xanh lam, để giúp bạn kiểm soát khẩu phần ăn của mình.

2. Môi trường phòng ăn không đủ ánh sáng

Tương tự như màu sắc của bộ đồ ăn, nhiều người có xu hướng coi nhẹ môi trường ăn uống, tuy nhiên so với môi trường sáng, mặc dù môi trường thiếu sáng sẽ tạo ra cảm giác xúc động mạnh hơn, cảm xúc cao trào hơn nhưng do không đủ ánh sáng nên chúng ta cũng có thể gắp nhiều thức ăn hơn, dẫn đến ăn quá nhiều.

Khi ăn trong môi trường thiếu ánh sáng, bạn sẽ có xu hướng ăn tự do hơn và vô tình sẽ ăn nhiều hơ mà không biết điều đó, đây là điều có thể gây hậu quả nhiều nhất (hãy tưởng tượng đang ăn với đôi mắt nhắm nghiền). Ăn nhiều luôn là lý do không thể giảm cân hiệu quả.

3. Vừa ăn vừa làm việc

Khi ăn, bạn có thể quan sát những người xung quanh, những người béo hơn, khi ăn thường thích nghịch điện thoại, xem chương trình truyền hình,… ngay kể cả khi ăn cơm ở nhà cũng đồng thời xem tivi, chơi game,… những hành vi này sẽ khiến bạn bị phân tán.

Khi sự chú ý của bạn không dành cho việc bạn đang ăn thì cơ thể bỏ qua tín hiệu "đã no" do não gửi, điều này thật khủng khiếp, bạn sẽ tiếp tục ăn nhiều hơn.

4. Ăn quá nhanh

Để tiết kiệm thời gian, việc ăn quá nhanh là vấn đề của hầu hết dân văn phòng. Tuy nhiên, phương pháp này không chỉ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, gây khó tiêu, buồn nôn mà còn ảnh hưởng đến não bộ nhận tín hiệu no, theo cách này, khi bạn cảm thấy no tức là bạn đã ăn quá nhiều rồi.

5. Dùng tô lớn để ăn

Đây là một mẹo nhỏ, khi ăn bằng những dụng cụ nhỏ hơn, chúng ta không chỉ có biểu hiện thèm ăn, mà quan trọng hơn là do ăn ít nên sau khi ăn xong sẽ có tâm lý cho rằng mình đã no. Nếu có thói quen ăn vào đĩa hoặc tô to, bạn sẽ có xu hướng cho nhiều thức ăn vào đó, vô tình sẽ ăn nhiều hơn.

6. Mặc quần áo rộng rãi khi đi ăn

Nhiều người có thói quen cởi thắt lưng/cúc quần sau khi ăn no và họ luôn cảm thấy làm như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhưng trên thực tế, khi ăn, mặc quần áo tương đối bó sát hoặc chật hơn có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn lượng thức ăn ăn vào và giảm cảm giác thèm ăn. Sau cùng, khi đang ăn trong trạng thái quần áo chật hơn có thể nhắc bạn đặt đũa xuống trước khi ăn thêm.

7. Phụ thuộc quá nhiều vào trái cây

Chúng ta biết rằng, trái cây là thực phẩm ít calo, nếu ăn trái cây có thể giảm cân. Điều này là đúng về nguyên tắc. Nhưng nếu bạn cứ ăn hoa quả mà không ăn những thực phẩm khác đủ lượng cầng thiết, vô tình sẽ không chỉ gây hại cho sự trao đổi chất cơ bản của chúng ta mà còn gây suy dinh dưỡng, không có lợi cho việc giảm cân.

Hơn nữa, nhiều loại trái cây chứa không ít đường, ăn nhiều cũng có thể dẫn đến tăng cân. Điều này cũng phù hợp với nguyên tắc giảm cân, khi lượng calo nạp vào nhiều hơn lượng tiêu thụ thì lượng calo dư thừa sẽ chuyển hóa thành mỡ và tích trữ.

Do đó, ăn hoa quả nhiều hơn trong quá trình giảm cân là đúng, nhưng cách chúng ta ăn quá nhiều mà lại nhịn ăn thực phẩm khác, dẫn đến mất cân bằng cũng có thể khiến bạn giảm cân thất bại.

8. Ham thích những gì giảm giá, khuyến mại

Bạn có phải là người thích những chương trình giảm giá, khuyến mại trong khi đi mua sắm? Mặc dù khuyến mại giảm giá là chính sách tốt nhưng bạn đừng để bị lợi dụng nhé.

Mua một tặng một, giảm nửa giá cho cốc đồ uống thứ hai, giảm đầy đủ các dịch vụ,... Tất cả những điều này sẽ khiến bạn ăn một bữa no nê, và sau đó bạn sẽ béo lên.

Thật bất ngờ, mặc dù bạn luôn kiểm soát chế độ ăn uống của mình nhưng những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống lại khiến bạn vô tình nạp vào cơ thể quá nhiều calo, vậy bạn có thể làm gì để tiêu diệt lượng calo này ngay từ trong trứng nước?

Hãy đo vòng eo của bạn thường xuyên, vì mỡ bụng sẽ tích tụ rất nhanh sau khi bạn ăn quá nhiều, năng lượng nạp vào nhiều hơn năng lượng tiêu hao. Đồng thời, hãy nhanh chóng kiểm soát hành động của mình và tránh ngay những hành vi vừa nêu ở trên.

