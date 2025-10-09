8 loại trái cây ăn tươi thì ngon mà hấp chín thì thành thuốc bổ, chữa đủ thứ bệnh

Không phải món bổ dưỡng nào cũng đến từ thuốc thang hay siêu thực phẩm đắt đỏ. Có những loại quả bình thường, thậm chí giá rất rẻ nhưng khi hấp chín là giá trị dinh dưỡng đã tăng lên gấp bội. Nhiệt độ làm chín nhẹ giúp phá vỡ màng tế bào, giải phóng các hoạt chất chống viêm, kháng khuẩn và tăng khả năng hấp thu vitamin. Đồng thời giảm nhẹ gánh nặng cho tiêu hóa, giảm đường, tăng chất xơ, giảm khả năng kích ứng khi ăn. Vào mùa thu đông, trái cây hấp còn giúp làm ấm cơ thể, tăng sức đề kháng.

Nếu muốn có được thuốc bổ bình dân nhưng hiệu quả với tim, gan, phổi, dạ dày... hãy vào bếp làm ngay 8 loại trái cây hấp này nhé:

1. Bưởi hấp: thanh nhiệt, trừ đờm, giảm huyết khối

Bưởi có thể hấp muối hoặc hấp mật ong tùy khẩu vị, nhu cầu bồi bổ

Bưởi giàu vitamin và khoáng chất như canxi, magiê, phốt pho, giúp điều hòa khí huyết, hỗ trợ tiêu hóa và dưỡng phổi. Hai hoạt chất hesperidin và naringin trong vỏ bưởi giúp giảm độ nhớt máu, hạn chế hình thành huyết khối.

Cách làm: Cắt bưởi tươi, bỏ hạt, hấp với mật ong rồi ăn. Hoặc hấp vỏ bưởi thái chỉ với đường kính, uống nước mỗi ngày 3 lần để trừ đờm, thanh phổi.

2. Lê hấp đường phèn: giảm ho, long đờm, bổ phổi

Lê hấp đường phèn là món bổ phổi quen thuộc, nhất là trong mùa thu đông

Lê hấp đường phèn là bài thuốc quen thuộc mùa lạnh, giúp dưỡng phổi, giảm ho và long đờm hiệu quả. Đặc biệt tốt cho người bị viêm phế quản, hen suyễn hoặc ho mãn tính.

Cách làm: Rửa sạch lê, cắt phần cuống, bỏ lõi rồi cho đường phèn vào trong. Đậy lại, hấp cách thủy 10 phút. Có thể ăn cả nước và cái.





3. Táo hấp: giải độc, trị tiêu chảy, tốt cho dạ dày

Táo tươi có tính hàn, nhưng khi hấp chín lại có tác dụng làm dịu đường ruột, chống tiêu chảy và giải độc rất tốt. Pectin trong táo giúp hấp thụ vi khuẩn, hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Cách làm: Cắt táo thành miếng nhỏ, để cả vỏ, cho vào bát hấp cách thủy 5 phút là có thể ăn ngay.

4. Cam hấp muối: chữa ho, giảm đờm, tốt cho tiêu hóa

Trong vỏ cam có chất chống viêm tự nhiên tương tự thuốc hạ sốt và giảm đau. Nhiều nghiên cứu cho thấy hợp chất beta cryptoxanthin trong vỏ cam giúp hỗ trợ điều trị hen suyễn, làm loãng đờm và giảm viêm đường hô hấp.

Cách làm cam hấp muối rất đơn giản, là bài thuốc chữa ho hiệu quả

Cách làm: Rửa sạch cam, ngâm nước muối 20 phút, cắt phần đầu, rắc chút muối lên thịt cam rồi đậy lại. Cho vào tô, hấp cách thủy khoảng 15 phút là dùng được.

5. Táo gai hấp: kích thích tiêu hóa, cải thiện vị giác

Táo gai chứa nhiều axit hữu cơ giúp kích thích tiêu hóa, giảm chướng bụng và đầy hơi. Ăn sống dễ gây cồn ruột, nhưng khi hấp chín, táo gai trở nên mềm, thơm và lành tính hơn.

Cách làm: Gọt vỏ, cho táo gai vào bát, thêm đường phèn rồi hấp cách thủy 15 phút. Dùng mỗi ngày 1 lần để cải thiện tiêu hóa.

6. Chuối hấp: thanh nhiệt, an thai, giữ ấm, chữa ho

Chuối hấp rất tốt cho tiêu hóa, có thể hấp khi xanh hoặc chín với công dụng khác nhau

Chuối có vị ngọt, tính lạnh, giúp thanh nhiệt, dưỡng ẩm cho đường ruột, giảm co thắt tử cung do nhiệt. Khi hấp chín, chuối bớt lạnh, dễ tiêu và tốt cho người hay bị cảm hoặc thể trạng yếu.

Cách làm: Cắt chuối thành miếng vừa ăn, hấp cách thủy đến khi chín. Có thể hấp cùng đường phèn. Với chuối hột, nên ngâm nước 15 phút trước khi hấp.

7. Đu đủ hấp đường phèn: bổ gan, ấm phổi, đẹp da

Đu đủ chứa nhiều beta carotene và enzyme papain giúp tiêu hóa tốt, giảm gánh nặng cho gan. Khi hấp với đường phèn, món này làm dịu cổ họng, giảm đờm và hỗ trợ phục hồi gan sau thời gian mệt mỏi hoặc dùng nhiều rượu bia.

Cách làm: Chọn đu đủ chín vừa, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng nhỏ cho vào tô cùng vài muỗng đường phèn, hấp cách thủy khoảng 10 phút rồi dùng khi còn ấm.

Đu đủ hấp đường phèn tuy tốt nhưng ngọt, người tiểu đường hay giảm cân cần lưu ý

8. Chà là đỏ hấp: bổ tỳ vị, gan, thận

Chà là giàu protein, vitamin B và C, sắt, canxi giúp nuôi dưỡng lá lách và gan, cải thiện tiêu hóa, tăng sinh lực. Khi hấp chín, dưỡng chất dễ hấp thu hơn, đặc biệt tốt cho người tỳ vị yếu.

Cách làm: Ngâm chà là trong nước, sau đó cho vào bát cùng trứng gà đánh tan, thêm chút muối, hấp chín. Hoặc hấp riêng chà là thái nhỏ trong 20 phút để dùng hàng ngày.