8 gia đình ở Bắc Giang trồng thuốc phiện, khai nhận để dùng làm rau ăn, chăn nuôi lợn gà

Trong 3 ngày liên tiếp, lực lượng Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang phát hiện 8 gia đình ở huyện này trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà.

Cụ thể, lúc 9h30 ngày 24/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an xã Kiên Thành tiến hành kiểm tra gia đình T. T .T (SN 1975, trú tại Bản Hạ, xã Kiên Thành), phát hiện tại khu vườn rau của gia đình có trồng 16 cây thuốc phiện (cây anh túc).

Tiếp đến vào hồi 15h30 cùng ngày, Đội phối hợp với Công an xã Tân Lập tiến hành kiểm tra gia đình N. T. T (SN 1965, trú tại Hoà Trong, xã Tân Lập), phát hiện tại vườn nhà gia đình có trồng 24 cây thuốc phiện, đã có quả. Chị N. T. T. thừa nhận trồng số cây trên để làm rau chăn lợn.

Cũng trong ngày hôm đó, lúc 16h, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện phối hợp với Công an xã Tân Lập kiểm tra gia đình N. T. N (SN 1969, trú tại Khả Lã 2, Tân Lập, Lục Ngạn). Sau khi kiểm tra phát hiện tại vườn rau của gia đình N. có trồng 61 cây thuốc phiện.

Bước sang ngày 25/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an thị trấn Chũ tiến hành kiểm tra gia đình bà P. T. M (SN 1957, trú tại Dốc Đồn) phát hiện tại vườn gia đình trồng 60 cây thuốc phiện. Bà M. thừa nhận trồng số cây trên để làm rau ăn.

Sau khi kiểm tra nhà bà M., Đội tiến hành kiểm tra, phát hiện thêm 50 cây thuốc phiện tại vường gia đình N. T. T (SN 1960), người cùng thôn.

Lực lượng chức năng thu giữ thuốc phiện.

Chiều cùng ngày, lực lượng khác là Công an xã Hồng Giang của huyện Lục Ngạn kiểm tra tại vườn của anh T. N. T. (SN 2000, trú tại Hăng Bông, Hồng Giang) phát hiện 15 cây thuốc phiện, đang trong quá trình ra hoa và quả. Anh T. thừa nhận hành vi của mình và nhổ, giao nộp toàn bộ số cây trên cho tổ công tác.

Tại xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, lực lượng chức năng kiểm tra vườn cây gia đình chị T. T. L (SN 1984, trú tại thôn Cao thượng, xã Đồng Cốc) có trồng trái phép 48 cây. Công an xã này đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số cây, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Sang ngày 26/2, tại thôn Luồng, xã Tân Lập, Lục Ngạn, công an xã này phát hiện tại nhà bà T. T. C. (SN 1975, trú tại thôn Luồng) cũng trồng 25 cây anh túc đang trong thời kỳ sinh trưởng.

Công an huyện Lục Ngạn cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra nắm tình hình ở các địa bàn thôn xóm, đặc biệt là tại các trần nhà ở của các hộ dân. Công an huyện này đề nghị công dân khi phát hiện trồng cây có chứa chất ma túy phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất biết để xử lý.

Những trường hợp cố tình trồng cây chứa chất ma túy hoặc bao che không tố giác những người trồng những loại cây này, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết trước đó, hôm 19/2, Đội An ninh, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Việt Yên và Công an xã Tiên Sơn phát hiện số lượng lớn cây cần sa và cây anh túc được trồng tại vườn một hộ gia đình D. V. C. (SN 1986) tại thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.

Qua làm việc, anh D. V. C. khai nhận là người đã gieo trồng và chăm sóc số cây anh túc, cây cần sa tại vườn nhà. Công an huyện Việt Yên đã lập biên bản tạm giữ khoảng gần 3.000 cây anh túc, cây cần sa nói trên.