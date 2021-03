8 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn có thể mắc ung thư

Gia tăng ung thư

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Tình hình mắc mới và tử vong do ung thư ở Việt Nam đều đang tăng nhanh ăm 2020, Việt Nam xếp thứ 91/185 về tỷ suất mắc mới và thứ 50/185 về tỷ suất tử vong trên 100.000 người. Thứ hạng này tương ứng của năm 2018 là 99/185 và 56/185.

PGS An nội soi cho bệnh nhân.

Các ung thư phổ biến ở nam giới gồm ung thư gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng, tiền liệt tuyến là những loại ung thư phổ biến nhất (chiếm khoảng 65.8% tổng các loại ung thư).

Ở nữ giới, các bệnh ung thư phổ biến gồm ung thư vú, phổi, đại trực tràng, dạ dày, gan (chiếm khoảng 59.4% tổng các loại ung thư). Chung cho cả 2 giới các loại ung thư phổ biến là ung thư gan, phổi, vú, dạ dày và đại trực tràng.

Ung thư là bệnh không đáng sợ nếu người bệnh được chẩn đoán sớm. PGS An cho rằng tất cả các bệnh ung thư nếu chẩn đoán sớm thì người bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi bệnh.

Tuy nhiên, một lý do khiến số người ung thư ở Việt Nam tử vong nhanh đó là bệnh nhân đều vào viện ở giai đoạn trễ. Người bệnh thường bỏ qua các dấu hiệu bất thường của cơ thể, không đi khám ngay khi có triệu chứng cảnh báo.

8 dấu hiệu cần nhớ

PGS An cho biết các dấu hiệu cảnh báo có thể cơ thể bạn đang gặp vấn đề trong đó có ung thư:

Thứ nhất, xuất hiện khối sưng, u.

Đây là một dấu hiệu đáng báo động, các bác sĩ khuyên nên đi khám khi xuất hiện bất cứ cục u hay sưng nào. U, hạch hay khối sưng là những điều thường thấy ở các bệnh nhân mắc ung thư.

Thứ hai, ho, khàn giọng.

Đây là dấu hiệu nhiều người lầm tưởng đang bị cảm cúm hay ho bình thường, tuy nhiên nếu bị ho kéo dài thì nhất định phải đi khám bác sĩ. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những dấu hiệu của ung thư vùng đầu cổ.

Dấu hiệu ung thư sớm bạn đừng bỏ qua.

Thứ ba, dấu hiệu bất thường của nước tiểu.

Nhiễm trùng đường tiết niệu cũng là một dấu hiệu không nên bỏ qua. Nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào như có máu trong nước tiểu, cảm thấy đau thúc bất ngờ hoặc đau rát khi đi vệ sinh, hãy đến gặp bác sĩ ngay để loại bỏ khả năng ung thư bàng quang, thận hoặc tuyến tiền liệt.

Thứ tư, ngứa da.

Đây là vấn đề nhiều người mắc phải. Thông thường, nó không đáng lo ngại nhưng nếu việc đó kéo dài thì cần chú ý vì nó có thể cảnh báo nhiều bệnh ung thư ít gặp.

Thứ năm, những cơn đau kéo dài, không rõ lý do.

Nếu bất cứ bộ phận nào của cơ thể bị đau kéo dài, không rõ lý do thì cần thận trọng xem đó có nguyên nhân là do đâu. Không loại trừ khả năng, đó là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Thứ sáu, đau họng kéo dài.

Đau họng có thể đơn giản chỉ là một "tác dụng phụ" của mùa đông nhưng đau họng dai dẳng thì hoàn toàn có thể là điều gì đó nghiêm trọng hơn như ung thư thanh quản hay ung thư vòm họng. Trong số những người được khảo sát thì gần 78% không nghĩ rằng đau họng là vấn đề nghiêm trọng.

Thứ bảy, giảm cân không rõ nguyên nhân.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, đột ngột giảm cân không rõ nguyên nhân từ 4-5 cân hoặc hơn có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư. Dấu hiệu này thường gặp ở những người bị ung thư tuyến tụy, dạ dày, phổi hay ung thư thực quản.

Thứ tám, khó nuốt.

Những cơn co thắt cổ họng có thể liên quan đến hệ thần kinh hoặc hệ miễn dịch, hoặc cũng có thể là một dấu hiệu bao gồm cả ung thư thực quản và ung thư dạ dày hoặc vòm họng.

PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt cho biết hiện thống kê ung thư tại Việt Nam đang gia tăng dần dần. Bà chia sẻ những dấu hiệu cảnh báo cơ thể có thể mắc ung thư không nên bỏ qua nó.

PGS An khuyến cáo mỗi người dân cần duy trì thói quen khám sức khoẻ định kỳ, khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ ung thư cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, phát hiện sớm hoặc loại trừ bệnh ung thư.

Ngoài ra, nên duy trì lối sống lành mạnh như không hút thuốc, hạn chế bia rượu, tăng cường vận động. Giữ thói quen ăn uống khoa học, hạn chế thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn.