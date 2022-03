I. Nguyên nhân của ham muốn tình dục thấp

Suy giảm ham muốn tình dục có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Rất nhiều người gặp phải tình trạng này sau khi mang thai và khi cho con bú.

Ham muốn tình dục của bạn có thể thấp do lo lắng, căng thẳng hoặc mất cân bằng nội tiết tố do những thay đổi trong cơ thể. Rối loạn tình dục cũng có thể gây mất ham muốn tình dục. Dù lý do khiến bạn giảm ham muốn tình dục là gì, có những cách bạn có thể thử để giúp tăng ham muốn.

II. 8 cách để tăng cường ham muốn tình dục của bạn

1. Tập thể dục thường xuyên

Một lý do có thể khiến bạn thiếu ham muốn tình dục có thể là do lười tập thể dục. Tập thể dục rất quan trọng để duy trì sức khỏe của bạn, bạn nên bổ sung một vài giờ tập thể dục mỗi tuần để giúp tăng ham muốn tình dục.

Cho dù đó là yoga , chạy bộ hay luyện tập môn thể thao yêu thích của bạn, tập thể dục là một phương pháp tăng cường ham muốn tình dục tự nhiên tuyệt vời mà bạn có thể nhận được miễn phí.

Các bài tập đôi có thể giúp tăng cường ham muốn tình dục .

Bài tập Kegel giúp tăng cường các cơ ở sàn chậu - chính là cơ co lại khi đạt cực khoái. Người chăm sóc sức khỏe của bạn có thể đề xuất thêm Kegel vào thói quen tập luyện của bạn.

2. Đối phó với căng thẳng

Học cách xử lý căng thẳng theo cách tích cực có thể giúp tăng ham muốn tình dục của bạn. Thiền có thể là một cách tuyệt vời để đối phó với căng thẳng. Rất nhiều nguồn tài liệu có thể giúp hướng dẫn bạn thực hành thiền đơn giản.

Căng thẳng đôi khi có thể là một dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thực hiện một số thay đổi lối sống lành mạnh. Khi bạn kiểm soát căng thẳng, nó có thể giúp cơ thể bạn thư giãn và tăng cường ham muốn tình dục của bạn.

Giảm căng thẳng cũng là một phương pháp tốt để tăng cường sức khỏe tình dục.

3. Nói chuyện với đối tác của bạn

Trò chuyện cởi mở và trung thực với đối tác của bạn là một cách tốt để loại bỏ mọi lo lắng trong tâm trí và giải quyết mọi vấn đề đang diễn ra. Thử dành 20 phút để nói chuyện với đối tác của bạn mà không bị phân tâm bởi điện thoại hoặc TV.



Giao tiếp, trò chuyện chia sẻ những mong muốn, thiếu sót trong đời sống tình dục của bạn. Có thể bạn muốn màn dạo đầu kéo dài hoặc muốn thay đổi lãng mạn. Bất cứ điều gì khiến bạn gặp khó khăn, chia sẻ cho nhau để giải quyết nó.



4. Thêm gia vị cho tình yêu của bạn

Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với đời sống tình dục của mình, nó có thể dẫn đến các vấn đề về ham muốn tình dục. Bạn có thể thử thúc đẩy cuộc sống tình yêu của mình bằng cách thêm một vài thứ mới vào thói quen của bạn.



Đó có thể là dành một món quà nhỏ bất ngờ, cùng nhau xem một bộ phim ưa thích, hoặc đơn giản là mát-xa cho nhau để tăng thêm sự thân mật, gần gũi,...



Dành thời gian cho đối tác để cảm thấy gần gũi nhau hơn.

5. Ngủ đủ giấc

Một lối sống bận rộn có thể khiến bạn khó có được giấc ngủ ngon, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng trong ngày. Giấc ngủ rất quan trọng để cơ thể bạn hoạt động bình thường. Ngủ đủ giấc có thể giúp bạn tăng ham muốn tình dục.



6. Chăm sóc sức khỏe của bạn

Trước khi bắt đầu bất kỳ loại điều trị hoặc liệu pháp nào, bước đầu tiên của bạn có thể là nói chuyện với người chăm sóc sức khỏe cho bạn. Họ có thể giúp bạn tìm hiểu xem vấn đề ham muốn tình dục của bạn là do căng thẳng hay một vấn đề tiềm ẩn khác. Giảm ham muốn tình dục của bạn có thể là kết quả của các vấn đề về bôi trơn hoặc một tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc y tế nào khác mà họ có thể giúp bạn điều trị.



Dù nguyên nhân là gì, các chuyên gia y tế có thể tìm ra gốc rễ của vấn đề ảnh hưởng đến đời sống tình dục và giúp bạn tìm ra giải pháp.



Giảm ham muốn tình dục do nhiều nguyên nhân, bạn cần được kiểm tra sức khỏe cẩn thận mới có thể tìm ra nguyên nhân và điều trị thích hợp.

7. Thận trọng khi sử dụng bất cứ thuốc nào

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể đề xuất thuốc để điều trị chứng giảm ham muốn tình dục của bạn. Một số người tin rằng các chất bổ sung thảo dược có thể giúp giải quyết ham muốn tình dục thấp, nhưng vẫn chưa có đủ dữ liệu để chứng minh điều này. Tốt nhất bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi thử bất kỳ loại thuốc hoặc chất bổ sung nào.



8. Điều trị hormone

Sự mất cân bằng nội tiết tố cũng có thể gây ra giảm ham muốn tình dục. Bác sĩ có thể đề xuất liệu pháp thay thế hormone , có thể giúp bạn đến với tình dục lành mạnh và thú vị. Bạn cần được thăm khám cẩn thận để xác định loại liệu pháp thay thế hormone.