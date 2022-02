'76% số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM nhiễm biến chủng Omicron'

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, vừa công bố kết quả tầm soát biến chủng Omicron của Sở Y tế TP.HCM trên địa bàn thành phố giai đoạn từ 10/2 đến 17/2. Kết quả cho thấy 70 trong số 92 mẫu bệnh phẩm được phát hiện nhiễm biến chủng Omicron, chiếm tỷ lệ 76%.



Theo đó, các trường hợp này được phát hiện bằng kỹ thuật rRT-PCR tầm soát Omicron do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thực hiện.

Theo TS. Châu, các mẫu bệnh phẩm này được lựa chọn ngẫu nhiên từ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, từ các mẫu do các bệnh viện trên địa bàn thành phố gửi đến và mẫu xét nghiệm Covid-19 thực hiện ngoại trú.

Các mẫu bệnh phẩm được chọn đều có tải lượng virus cao (Ct=<28). Qua kỹ thuật rRT-PCR tầm soát Omicron, các kỹ thuật viên phát hiện một số đột biến tiêu biểu của biến chủng này.

70 trong số 92 mẫu bệnh phẩm được phát hiện nhiễm biến chủng Omicron tại TP HCM.

TS Châu cho biết: "Tất cả mẫu bệnh phẩm này đều được giải trình tự gene nhằm khẳng định lại kết quả sàng lọc biến thể Omicron. Nhóm đã chọn 19 mẫu đại diện từ tổng số 26 mẫu có kết quả PCR nghi Omicron thu nhận trong thời gian từ ngày 10/2 đến 13/2, kết quả 100% là biến chủng Omicron".

Như vậy, có thể sơ bộ kết luận độ chính xác của kỹ thuật PCR sàng lọc Omicron thực hiện tại OUCRU và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hiện nay là 100%. Xét nghiệm này cho kết quả nhanh chóng hơn phải chờ đợi giải trình tự toàn bộ gene.

Được biết, các mẫu có kết quả sàng lọc rRT-PCR dương tính với Omicron từ ngày 14/2 đến 18/2 đang được tiến hành giải mã.



Cũng theo TS. Châu, biến chủng Omicron có thể ủ bệnh ngắn, dễ lây lan nhưng không thể xuyên qua khẩu trang và có thể loại bỏ sau khi rửa tay đúng cách. Do vậy, tuân thủ 5K vẫn là giải pháp ứng biến với mọi biến chủng SARS-CoV-2.

Trước đó, biến chủng Omicron được WHO xác định là một biến thể đáng lo ngại, dựa trên những bằng chứng cho thấy biến thể này có một số đột biến khác biệt.



Theo Bộ Y tế, đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, các ca mắc ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).

