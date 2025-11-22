Cover Mien Trung Thiet Hai Nguoi Default Nha O Nong Nghiep Kinh Te
THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI

TỔNG QUAN

43 Người Chết
9 Mất tích
NGUYÊN NHÂN CHÍNH
Tổng số thương vong toàn vùng. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.
THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở
Thiên tai tàn phá nặng nề...
67.717
Nhà bị ngập nước
Tâm điểm: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa.
168
Nhà hư hỏng
Quảng Ngãi, Đà Nẵng.
114
Điểm ngập
Xã/Phường chia cắt.
THIỆT HẠI VỀ NÔNG NGHIỆP
13.071 Hecta lúa và hoa màu
2.059 Hecta cây lâu năm
30.731 Con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
88 Hecta thủy sản thiệt hại.
THIỆT HẠI KINH TẾ
Ước tính sơ bộ ban đầu
0
TỶ ĐỒNG
Các địa phương đang tiếp tục rà soát để khắc phục hậu quả.
ĐÊM KỲ DIỆU

Bao giờ cũng vậy, thiên tai thường rất khắc nghiệt, nhưng lại chưa bao giờ cả nước ngừng hướng về miền Trung. Từ trung ương đến địa phương, những chiến dịch cứu hộ, cứu trợ, viện trợ vẫn đang “nối vòng tay lớn”.

Kỳ tích sông Ba: Tại bờ sông Ba (Gia Lai), dòng nước lũ hung dữ dâng cao bất ngờ, chia cắt hoàn toàn và cô lập 31 người dân đi làm rẫy. Dòng chảy cực xiết rộng hơn 70m biến khu vực này thành "đảo chết".

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã phối hợp với người dân thiết lập hệ thống dây cáp chuyên dụng vượt lũ. Sau nhiều giờ căng thẳng "đu dây" giữa dòng nước cuồn cuộn, đến 18h30, toàn bộ 31 người dân đã được đưa về bờ an toàn trong niềm hạnh phúc vỡ òa của thân nhân.

Nguồn video: An ninh Gia Lai, PLO

Một nơi khác cũng tại Gia Lai, thôn Ia Don, xã Ia Le, chiều tối 19/11, BCH Phòng thủ khu vực 4 -Chư Prông đã phối hợp với lực lượng PCCC & CNCH (Công an tỉnh) sử dụng súng bắn dây chuyên dụng tạo đường thoát vắt ngang dòng lũ. Sau 3 giờ, bộ đội và lực lượng cứu hộ đã đưa 2 người dân bị cô lập ra khỏi khu vực ngập lụt một cách an toàn.

Nguồn: VTV, Lao Động
Phép màu Đà Lạt

Và trong những ngày này, đêm 19/11 có thể là xem là một “đêm kỳ diệu” khi liên tiếp báo tin cứu hộ thành công.

Cụ thể, đầu tối 19/11, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại hẻm Tây Hồ 2. Khối lượng đất đá khổng lồ đổ ập xuống, vùi lấp một căn nhà, nhốt chặt một bé gái 8 tuổi bên trong.

Trong cơn mưa tầm tã, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã chạy đua với thời gian, dùng tay và dụng cụ thô sơ đào bới, đục tường tiếp cận nạn nhân.

Phép màu đã đến khi cháu bé được đưa ra ngoài an toàn, chỉ bị thương nhẹ và được chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Nguồn: Tiền Phong
CHÍNH PHỦ HÀNH ĐỘNG
Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg cấp tốc hỗ trợ 700 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng Trung ương cho 4 tỉnh.
200 TỶKhánh Hòa
200 TỶLâm Đồng
150 TỶGia Lai
150 TỶĐắk Lắk
NỐI VÒNG TAY LỚN
Tính đến 19/11/2025, hệ thống MTTQ Việt Nam tất cả các cấp đã vận động được hơn:
2.600 TỶ ĐỒNG
"Tiếp nhận đến đâu,
phân bổ đến đó"
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam -
Tra cứu phân bổ (tính đến 19/11)
Đợt 1 (2/10):0
Đợt 2 (4/10):0
Đợt 3 (14-15/10):0
Đợt 4 (30/10):0
Đợt 5 (31/10):0
Đợt 6 (5/11):0
Đợt 7 (13/11):0
TỔNG CỘNG:0
Nguồn: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
TẤT CẢ CÁC TÀI KHOẢN CỦA MTTQ VIỆT NAM
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Nội dung: Trương Lương
Thiết kế: Hà Linh
Hiệu ứng: N.D
Nguồn: Phụ nữ số