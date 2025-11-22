Ẩn

Và trong những ngày này, đêm 19/11 có thể là xem là một “đêm kỳ diệu” khi liên tiếp báo tin cứu hộ thành công.

Cụ thể, đầu tối 19/11, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại hẻm Tây Hồ 2. Khối lượng đất đá khổng lồ đổ ập xuống, vùi lấp một căn nhà, nhốt chặt một bé gái 8 tuổi bên trong.

Trong cơn mưa tầm tã, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã chạy đua với thời gian, dùng tay và dụng cụ thô sơ đào bới, đục tường tiếp cận nạn nhân.

Phép màu đã đến khi cháu bé được đưa ra ngoài an toàn, chỉ bị thương nhẹ và được chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Nguồn: Tiền Phong