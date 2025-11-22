Bao giờ cũng vậy, thiên tai thường rất khắc nghiệt, nhưng lại chưa bao giờ cả nước ngừng hướng về miền Trung. Từ trung ương đến địa phương, những chiến dịch cứu hộ, cứu trợ, viện trợ vẫn đang “nối vòng tay lớn”.
Kỳ tích sông Ba: Tại bờ sông Ba (Gia Lai), dòng nước lũ hung dữ dâng cao bất ngờ, chia cắt hoàn toàn và cô lập 31 người dân đi làm rẫy. Dòng chảy cực xiết rộng hơn 70m biến khu vực này thành "đảo chết".
Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã phối hợp với người dân thiết lập hệ thống dây cáp chuyên dụng vượt lũ. Sau nhiều giờ căng thẳng "đu dây" giữa dòng nước cuồn cuộn, đến 18h30, toàn bộ 31 người dân đã được đưa về bờ an toàn trong niềm hạnh phúc vỡ òa của thân nhân.
Một nơi khác cũng tại Gia Lai, thôn Ia Don, xã Ia Le, chiều tối 19/11, BCH Phòng thủ khu vực 4 -Chư Prông đã phối hợp với lực lượng PCCC & CNCH (Công an tỉnh) sử dụng súng bắn dây chuyên dụng tạo đường thoát vắt ngang dòng lũ. Sau 3 giờ, bộ đội và lực lượng cứu hộ đã đưa 2 người dân bị cô lập ra khỏi khu vực ngập lụt một cách an toàn.
Và trong những ngày này, đêm 19/11 có thể là xem là một “đêm kỳ diệu” khi liên tiếp báo tin cứu hộ thành công.
Cụ thể, đầu tối 19/11, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại hẻm Tây Hồ 2. Khối lượng đất đá khổng lồ đổ ập xuống, vùi lấp một căn nhà, nhốt chặt một bé gái 8 tuổi bên trong.
Trong cơn mưa tầm tã, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã chạy đua với thời gian, dùng tay và dụng cụ thô sơ đào bới, đục tường tiếp cận nạn nhân.
Phép màu đã đến khi cháu bé được đưa ra ngoài an toàn, chỉ bị thương nhẹ và được chuyển đi cấp cứu kịp thời.