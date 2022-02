Mặc đồ lót sặc sỡ



Tại các quốc gia Nam Mỹ như Mexico, Bolivia và Brazil, người ta tin rằng vận may sẽ đến từ màu đồ lót. Màu đỏ dành cho tình yêu, màu vàng dành cho tiền bạc và màu trắng dành cho sự bình yên trong tâm hồn

Đánh 108 tiếng chuông cầu may

Truyền thống Phật giáo tại Nhật tin rằng việc đánh 108 tiếng chuông này được cho là có thể xua đuổi tội lỗi của con người, mang lại may mắn cho tất cả mọi người.

Đốt bù nhìn

Tại Ecuador, nhiều người dân đã đốt những con bù nhìn đầy giấy vào đêm giao thừa, cũng như đốt bất kỳ bức ảnh cũ nào thể hiện những ký ức tồi tệ.

Đập đĩa

Tại Đan Mạch, bát hay cốc vỡ có ý nghĩa mang lại may mắn. Do đó, người dân địa phương thường đập vỡ những đồ sứ bị hỏng hoặc không dùng đến và để nó ở bậc thang trước nhà bạn bè hoặc người dân với mục đích mong họ có một năm nhiều tiền của, may mắn.

Đống đồ vỡ càng lớn bao nhiêu, bạn càng được ngưỡng mộ bấy nhiêu.

Ném đồ cũ khỏi cửa

Ở Ý, người dân địa phương có truyền thống ném đồ đạc cũ ra khỏi cửa sổ để đón chào một khởi đầu năm mới. Đó có thể là bát đĩa, đồ đạc gia dụng, thậm chí là giường!

Trò chuyện với động vật

Ở Romania, những người nông dân dành cả năm mới để giao tiếp với gia súc. Nếu chúng đáp trả, may mắn sẽ đến với họ.

Đấm nhau mừng dịp năm mới

Trong lễ hội mừng năm mới Takanakuy ở Chumbivilcas (Peru), mọi người đều có quyền tham dự những cuộc "đấu võ" với ý nghĩa giải quyết hiềm khích của năm cũ, hướng tới năm mới hòa bình, vui vẻ.

Nguồn: BrightSide





https://kenh14.vn/7-truyen-thong-la-lung-ngay-dau-nam-moi-tren-the-gioi-mac-do-lot-do-cau-tinh-duyen-dam-nhau-de-xoa-tan-han-thu-20220201133254587.chn