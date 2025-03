Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 19/2 vừa qua, ông Tôn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã phải trải qua ca phẫu thuật sọ não do có ký sinh trùng trong não. Ông cho biết, ông bị nôn khi cơ thể yếu, ngay cả khi uống nước, trong hơn một năm và ông luôn nghĩ rằng đó là do huyết áp cao. Vào năm trước, ông lại phải nhập viện vì nôn mửa và chụp MRI phát hiện có thể là do ký sinh trùng. Sau khi kiểm tra thêm, người ta xác nhận đó là Taenia solium (sán dải lợn).

Ông Tôn cho biết, trước đây ông đã từng ăn lẩu ếch và liên tục nôn sau khi ăn, nhưng đã được xuất viện sau khi chỉ điều trị trào ngược dạ dày. Hiện tại, ông Tôn đã được chuyển đến khoa tổng hợp và đang phối hợp với bệnh viện để loại bỏ lượng thuốc tẩy giun còn sót lại.

Muốn tránh gặp phải trường hợp như ông Tôn, bạn nên dè chừng khi tiêu thụ 7 thực phẩm dễ chứa ký sinh trùng nhất lại là món ngon nhiều người mê này.

1. Cua và tôm hấp: Paragonimus (sán lá phổi)

Mặc dù tôm và cua hấp rất ngon nhưng chúng có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Nếu có ký sinh trùng trong phổi, ngoài các triệu chứng thông thường như ho, đau ngực, tràn dịch màng phổi... nếu để chúng di chuyển lên não sẽ có các triệu chứng thần kinh như động kinh, mất ngôn ngữ.

2. Cá sống (sashimi): Sán lá gan

Những người thích ăn sashimi có nguy cơ cao bị nhiễm sán lá gan. Nhìn chung, cá nước ngọt có nhiều khả năng chứa trứng sán lá gan hơn.

Sán lá gan dài 2-10 mm. Quá nhiều có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của gan và dẫn đến xơ gan cũng như các bệnh về đường mật như viêm túi mật.

3. Thịt bò: Taenia saginata (sán dây bò)

Nếu bạn thích ăn bít tết ở mức tái vừa thì nguy cơ bị Taenia saginata tấn công rất cao. Có nhiều loại ký sinh trùng và mầm bệnh lây truyền từ động vật sang người ở gia súc, nhưng Taenia saginata chỉ có con người là vật chủ cố định.

Khi bị nhiễm sán Taenia saginata, thường không có triệu chứng rõ ràng, nhưng có thể có các triệu chứng như khó tiêu, khó chịu ở bụng, tiêu chảy hoặc sụt cân và có giun dẹp màu trắng trong phân và quần lót.

4. Thịt cừu: Toxoplasma gondii (trùng cong)

Ấu trùng Toxoplasma thường thích ẩn náu trong thịt bò và thịt cừu. Nếu bạn chỉ chú trọng đến hương vị tươi ngon khi ăn lẩu, sau khi nhúng nhanh thì vớt thịt ra ngay mà không nấu chín kỹ thì rất dễ gây ra vấn đề.

Nếu bị nhiễm Toxoplasma gondii, đôi khi bạn có thể bị sốt, sưng hạch bạch huyết, đau đầu, đau cơ, khớp và đau bụng.

5. Ốc, đặc biệt là ốc sên: Giun đũa

Các loại ốc, đặc biệt là ốc sên có thể mang giun đũa. Nơi giun đũa ưa thích trú ngụ nhất là hệ thần kinh của con người, gây buồn nôn, nôn mửa, thậm chí là sốc và tử vong.

6. Cá chạch và lươn: Giun tròn

Cá chạch, lươn và ếch đều là loài ưa thích của giun tròn Gnathostoma. Giun tròn hàm có thể "đào đường hầm" dưới da người, để lại những đường màu đỏ, đồng thời có thể xâm nhập vào phổi, mắt và thậm chí cả hệ thần kinh, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

7. Củ năng, củ ấu: Sán bã trầu

Các loại thực phẩm như hạt dẻ nước, ấu nước và cây diếp cá đều là vật chủ của sán bã trầu. Thời gian ủ bệnh của sán bã trầu là từ 1 đến 3 tháng.

Những người có triệu chứng nhẹ hơn có thể không có triệu chứng nào hoặc chỉ có một số triệu chứng nhẹ ở đường tiêu hóa, chẳng hạn như chán ăn và thỉnh thoảng khó chịu ở vùng bụng trên. Nếu tình trạng nghiêm trọng hơn một chút, có thể có buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc một số triệu chứng rối loạn chức năng đường tiêu hóa.

3 bước ngăn ngừa ký sinh trùng - Mua thực phẩm ở nơi uy tín: Mua nguyên liệu thực phẩm từ những nơi uy tín, được kiểm tra và kiểm dịch chặt chẽ. Không ăn bất kỳ loại thú rừng nào. - Đun nóng kỹ khi nấu: Khi nấu thức ăn, hãy đảm bảo thức ăn được rửa sạch và nấu chín kỹ. Nếu bạn muốn ăn sashimi, hãy đến một nhà hàng đảm báo chất lượng. - Tách riêng thực phẩm sống và chín: Khi bảo quản hoặc cắt nguyên liệu sống và chín, hãy đảm bảo để riêng chúng để tránh lây nhiễm chéo. Ví dụ, dao, thớt, bát, đũa và các dụng cụ khác phải được sử dụng riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín, không được trộn lẫn. Hộp đựng thực phẩm sống phải được rửa sạch và khử trùng trước khi sử dụng lại.

Nguồn và ảnh: QQ