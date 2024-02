Chiều 14/2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 71.409 trường hợp vi phạm; phạt tiền 182,4 tỷ đồng. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, xử phạt vi phạm tăng 48.752 trường hợp (tăng 223,4%), tiền phạt tăng gần 131,7 tỷ đồng (tăng 265,4%).

Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 71.382 trường hợp vi phạm; phạt tiền 182,3 tỷ đồng; tạm giữ 1.463 xe ô tô, 34.082 xe mô tô, 140 phương tiện khác; tước 18.899 giấy phép lái xe các loại.

Trong số này, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 843 trường hợp vi phạm; phạt tiền 1,11 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 401 trường hợp; tạm giữ 99 phương tiện.

Lực lượng chức năng phát hiện 1.014 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản 75 trường hợp, đã gửi thông báo vi phạm 939 trường hợp.

Về xử lý vi phạm về nồng độ cồn, đã phát hiện, xử lý 29.099 trường hợp (chiếm 41,25% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tăng 21.373 trường hợp (tăng 277,7%).

Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là Thành phố Hồ Chí Minh 2.576 trường hợp, Hà Nội 1.167 trường hợp, Đồng Nai 1.060 trường hợp, Bắc Giang 975 trường hợp, Nghệ An 886 trường hợp, Bình Phước 870 trường hợp...

Về xử lý phương tiện vi phạm tốc độ, đã phát hiện, xử lý 16.756 trường hợp (chiếm 23,75% tổng số vi phạm), so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, xử phạt tăng 14.609 trường hợp (tăng 680,4%).

Về xử lý lái xe dương tính với ma túy, đã phát hiện, xử lý 114 trường hợp (chiếm 0,16% tổng số vi phạm). Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm đạt cao như Hà Nội 20 trường hợp, Đắk Lắk 17 trường hợp, Đồng Nai 10 trường hợp, Tây Ninh 10 trường hợp, Sơn La và Cà Mau cũng 9 trường hợp, Bình Dương 6 trường hợp…

Về xử lý phương tiện vi phạm quá khổ, quá trọng tải, có 162 trường hợp (chiếm 0,23% tổng số vi phạm); phương tiện vi phạm chở quá số người quy định có 689 trường hợp (chiếm 0,98% tổng số vi phạm).

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đã phát hiện, xử lý 25 trường hợp vi phạm, phạt tiền 118 triệu đồng.

Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp vi phạm, phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 31 vụ phạm pháp hình sự, 32 đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông từ 8-13/2

Ngày Số vụ TNGT Số người chết Số người bị thương Số người bị xử lý vi phạm nồng độ cồn 8/2 79 33 73 2457 9/2 71 30 55 3428 10/2 78 35 66 2835 11/2 83 28 87 3993 12/2 60 27 67 5589 13/2 95 34 87 6178 Tổng 466 187 435 24480

Mùng 4 Tết: 34 người chết vì tai nạn giao thông; xử lý 6178 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người , bị thương 87 người. So với ngày 12/2 (mùng 3 Tết), tăng 35 vụ, tăng 7 người chết, tăng 20 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 87 người; đường sắt xảy 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người; đường thủy xảy 1 vụ, làm chết 1 người; đường hàng không và hàng hải không xảy ra tai nạn.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các đơn vị, địa phương đã xử lý 13.246 trường hợp trên đường bộ, gồm 6.178 trường hợp vi phạm nồng độ cồn , 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ, 17 trường hợp dương tính ma túy; phạt tiền 33,38 tỷ đồng; tạm giữ 225 ô tô, gần 6.900 xe mô tô; tước 3.266 giấy phép lái xe các loại. Đường sắt không phát hiện trường hợp vi phạm. Đường thủy phát hiện, xử lý 1 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8 triệu đồng.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sáng 13/2, các tuyến đường dẫn vào nội thành của thành phố Hà Nội, nhà ga bến xe, một số điểm trung chuyển xe buýt lượng người đã tăng lên đáng kể, đa phần là các sinh viên, người lao động... quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết. Tình hình giao thông Hà Nội diễn ra khá thuận lợi, phương tiện đông đúc, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Vào lúc rạng sáng 13/2, trên tuyến đường đoạn trước cổng Đại học Công nghiệp cơ sở 3 (thuộc phường Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, làm 2 người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Phủ Lý cùng cơ quan liên quan đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trong ngày, nhiều người dân tiếp tục đi du Xuân, xuất hiện tình trạng ùn, ứ tại một số tuyến quốc lộ, cao tốc, nơi tập trung các trung tâm thương mại, các điểm du lịch, các điểm có lễ hội Xuân.

Mùng 3 Tết: Xử lý gần 5.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 27 người chết vì tai nạn giao thông

Chiều 12/2, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, trong ngày, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người , bị thương 67 người.

So với ngày 11/2, giảm 23 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết, giảm 20 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ.

Cũng trong ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết ), Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 11.468 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Riêng tuyến đường bộ đã phát hiện, xử lý 11.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền 30,6 tỷ đồng; tạm giữ 254 xe ô tô, 6.241 xe mô tô và 24 phương tiện khác; tước 3.032 giấy phép lái xe các loại.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 5.589 trường hợp vi phạm nồng độ cồn , 2.691 trường hợp vi phạm tốc độ, 11 trường hợp dương tính với ma túy.

Đường sắt không phát hiện trường hợp vi phạm. Đường thủy kiểm tra, phát hiện, xử lý 2 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2 triệu đồng.

Mùng 3 Tết, nhiều người dân bắt đầu đi du Xuân, xuất hiện tình trạng ùn, ứ tại một số tuyến quốc lộ, cao tốc, nơi tập trung các điểm du lịch, các điểm có lễ hội xuân, như: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Pháp Vân – Cầu Giẽ, cửa ngõ các thành phố lớn có những khu vui chơi, du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng…

Mùng 2 Tết: 28 người chết vì tai nạn giao thông; 3.993 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 11/2 (mùng 2 Tết), toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người , bị thương 87 người.

So với ngày 10/2, tức mùng 1 Tết, tai nạn giao thông tăng 5 vụ, giảm 7 người chết, tăng 22 người bị thương. Thông tin trên được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết chiều 11/2.

Trong số các vụ tai nạn trên, đường bộ xảy ra 82 vụ, làm chết 28 người, bị thương 86 người, tăng 4 vụ, giảm 7 người chết, tăng 21 người bị thương; đường sắt, xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người, tăng 1 vụ, tăng 1 người bị thương so với ngày 10/2.

Đường thủy, đường hàng không và hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông.

Mùng 2 Tết, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7.846 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong số này, trên đường bộ phát hiện 7.845 trường hợp vi phạm ( vi phạm nồng độ cồn 3.993 trường hợp , vi phạm tốc độ 1.229 trường hợp, dương tính với ma túy 20 trường hợp); phạt tiền gần 21 tỷ đồng; tạm giữ 253 xe ô tô, 4.470 xe mô tô và 24 phương tiện khác; tước 2.078 giấy phép lái xe các loại. Đường sắt phát hiện 1 trường hợp vi phạm. Đường thủy không phát hiện vi phạm.

Ngày mùng 1 Tết: 35 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), toàn quốc xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm tử vong 35 người , bị thương 66 người.

So với ngày 9/2, tai nạn giao thông tăng 7 vụ, tăng 5 người tử vong, tăng 11 người bị thương. Các tuyến giao thông khác không xảy ra tai nạn giao thông.

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7.469 trường hợp vi phạm.

Trong số này, trên đường bộ phát hiện 7.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 18,8 tỷ đồng; tạm giữ 211 xe ô tô, 3.661 xe mô tô và 16 phương tiện khác; tước 1.588 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.835 trường hợp , vi phạm tốc độ 1.720 trường hợp, dương tính với ma túy 12 trường hợp. Trên đường sắt phát hiện 1 trường hợp vi phạm, đường thủy có 2 trường hợp vi phạm.

Ngày 30 Tết: 30 người tử vong vì tai nạn giao thông; xử lý 3.428 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo báo cáo của Bộ Công an, ngày 9/2 (ngày 30 Tết ), toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông , làm 30 người tử vong , 55 người bị thương.

So với ngày 29 Tết, giảm 8 vụ , giảm 3 người tử vong, giảm 18 người bị thương. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ.

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.640 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 21,3 tỷ đồng; tạm giữ 154 xe ô tô, 3.983 xe mô tô và 16 phương tiện khác; tước 2.044 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 3.428 trường hợp , vi phạm tốc độ 1.910 trường hợp, dương tính với ma túy 17 trường hợp. Đường sắt, đường thủy không phát hiện vi phạm.

Ngày đầu tiên nghỉ Tết Giáp Thìn: Xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người ; xử lý 2457 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chiều 8/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn (29 tháng Chạp), toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông , làm chết 33 người , bị thương 73 người.

So với ngày 7/2, số vụ tai nạn giao thông không tăng, không giảm, giảm 4 người chết, tăng 17 người bị thương. Toàn bộ các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ.

Trong ngày, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.540 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 21,145 tỷ đồng; tạm giữ 138 xe ô tô, 3.015 xe mô tô và 23 phương tiện khác; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.457 trường hợp , vi phạm tốc độ 2.254 trường hợp, dương tính với ma túy 10 trường hợp. Đường sắt, đường thủy không phát hiện vi phạm./.