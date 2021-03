7 năm sau khi chết, người đàn ông mang án oan giết vợ được bồi thường hơn 2,3 tỷ đồng

Ngày 31/3, gia đình ông Mưu Quý Sường (sinh năm 1944, người bị khởi tố, bắt tạm giam oan về tội Giết người) cho biết, sau hơn 3 năm xin lỗi công khai, Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất việc bồi thường.

Theo người đại diện gia đình, ban đầu Công an tỉnh Bắc Giang chấp thuận mức bồi thường khoảng 5,9 tỷ đồng nhưng sau đó giảm xuống 4,9 tỷ. "Sau nhiều lần thương lượng, gia đình đã nhận được hơn 2,3 tỷ đồng tiền bồi thường", đại diện gia đình ông Sường nói.

Trước đó, đầu năm 2018, ông Sường được Công an Bắc Giang ra quyết định đình chỉ bị can, công khai xin lỗi tại trụ sở ủy ban xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn. Tại buổi xin lỗi, thay mặt Công an tỉnh Bắc Giang, một lãnh đạo Công an tỉnh gửi lời xin lỗi đến ông Sường và gia đình.

Vị lãnh đạo công an tỉnh còn khẳng định nếu gia đình nạn nhân có yêu cầu bồi thường thiệt hại, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Ông Sường bị khởi tố, bắt tạm giam cuối năm 1977. Sau 11 năm giam giữ, cơ quan chức năng không ra kết luận điều tra hoặc đưa vụ án ra xét xử. Ông qua đời năm 2014 khi sự việc chưa được làm sáng tỏ.

Theo hồ sơ vụ án, một buổi sáng tháng 9/1977, thi thể vợ ông Sường được phát hiện ở con suối gần nhà. Gia đình ông cho rằng bà bị ngã trong lúc đi qua cầu tre ra đồng nên đưa về lo hậu sự.

Khi chưa kịp tổ chức xong đám tang thì ông Sường bị công an bắt vì bị tình nghi giết vợ, dựng hiện trường giả.

Ông Sường bị giam hơn 7 năm và không có phiên tòa nào được mở. Trong thời gian này, trong buồng giam xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau và ông bị phạt 4 năm tù. Thụ án xong hình phạt này, ông Sường được về nhà sau hơn 11 năm bị bắt.

Từ đó, người đàn ông liên tục kêu oan nhưng không có kết quả. Năm 2014, ông Sường qua đời do tuổi già và mắc ung thư, trước khi mất ông dặn dò người vợ sau và các con "tiếp tục kêu oan và mong có ngày con cháu không phải mang tiếng với người đời".

Sau hơn 30 năm, ông Sường được Công an tỉnh Bắc Giang xác định hành vi không cấu thành tội phạm giết người.

Cụ thể, ngày 30/12/2017, Công an tỉnh Bắc Giang ban hành 2 quyết định gồm: Quyết định đình chỉ vụ án hình sự về tội Giết người vì hết thời hiệu trách nhiệm truy cứu trách nhiệm hình sự và quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Mưu Quý Sường về tội Giết người do hành vi của bị can không cấu thành tội phạm.