7 giờ chờ hạ cánh và cuộc đua tìm lại sự sống thầm lặng giữa bầu trời

Chuyến bay dài 9 tiếng

17h40 ngày 11/9, chuyến bay VN62 rời sân bay thủ đô Moscow (Nga) về Hà Nội. Khoảng hai giờ sau khi cất cánh, tiếp viên phục vụ thông báo với tiếp viên trưởng một nam hành khách 55 tuổi, quốc tịch Nga, xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Nam hành khách bị choáng, da xanh tái, môi nhợt nhạt, toàn thân toát mồ hôi lạnh, da nhợt, thần thái rất mệt mỏi và thiếu sức lực. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, tiếp viên trưởng Bùi Lệ Uyên lập tức tiếp cận và xác định hành khách này cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp ngay.

Chia sẻ về sự việc này, chị Lệ Uyên là nữ tiếp viên trưởng với hơn 30 năm kinh nghiệm của Vietnam Airlines cho biết, dù tình huống xảy ra bất ngờ, nhưng toàn bộ phi hành đoàn đều đã được huấn luyện để ưu tiên xử lý sự cố sức khỏe hành khách ngay trên máy bay.

Theo chị, các đường bay nội địa ngắn thường dễ xử lý hơn vì có thể hạ cánh xuống sân bay gần nhất như Vinh, Huế, Đà Nẵng, những sân bay có điều kiện y tế tốt.

“Với những chuyến bay đường dài phức tạp hơn, bao giờ chúng tôi cũng họp tổ và hội ý rất kỹ những tình huống bất thường có thể xảy ra, đặc biệt an toàn bay và sức khỏe của hành khách phải được ưu tiên hàng đầu.

Các chuyến bay đường dài như đi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, Đông Bắc Á,...sẽ có những khoảng thời gian bay qua các vùng núi cao, đại dương, các khu vực chiến sự,... Nếu hành khách gặp vấn đề sức khỏe khi bay qua những khu vực này, phi công không thể hạ cánh ngay. Có nơi phải bay thêm tới 3 giờ đồng hồ mới tiếp cận được sân bay gần nhất.

“Tôi luôn nghĩ điều đầu tiên phải làm là sơ cứu để hành khách vượt qua nguy hiểm ban đầu ngay lập tức. Đây là kỹ năng mà tất cả tiếp viên trưởng và tiếp viên trong phi hành đoàn đều được đào tạo kỹ lưỡng” chị Uyên chia sẻ.

Theo nữ tiếp viên trưởng, một quyết định hạ cánh khẩn cấp sẽ kéo theo thiệt hại rất lớn, không chỉ với hãng hàng không mà còn với hàng trăm hành khách trên chuyến bay, bao gồm cả chính người cần cấp cứu. Vì vậy, nguyên tắc mà chị thường nhắc nhở đồng nghiệp là phải phòng ngừa từ sớm, quan sát kỹ mọi biểu hiện bất thường của khách.

“Những chứng bệnh tưởng chừng đơn giản, chẳng hạn như ngộ độc thực phẩm hay huyết áp tăng cao, nếu ở dưới đất có thể đưa đi bệnh viện ngay. Nhưng trên không, những tình huống đó có thể chuyển biến thành sốc phản vệ hay đột quỵ. Chúng tôi sẽ luôn phải là người chủ động phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả sẽ rất nguy hiểm” chị nói.

Liên quan đến vấn đề sức khỏe bất thường của hành khách trên chuyến bay từ Moscow về Hà Nội kể trên, chị Lệ Uyên kể:

“Việc đầu tiên chúng tôi phải làm là sơ cứu ngay cho hành khách, đồng thời phát thanh tìm bác sĩ là hành khách trên chuyến bay hỗ trợ.. Tất cả đều được phân công rõ ràng, ai làm gì, phối hợp ra sao, nên khi tình huống xảy đến chúng tôi có thể triển khai ngay. Chuyến bay Nga hôm đó còn bảy tiếng nữa mới có thể hạ cánh. Nếu không cấp cứu kịp thời, sức khỏe của hành khách có thể nặng lên, nguy hiểm đến tính mạng.” chị kể lại.

Sự xuất hiện của 4 vị bác sĩ Nga

Loa thông báo tìm bác sĩ trên chuyến bay vừa phát, một điều xảy ra sau đó đã khiến chị Lệ Uyên không khỏi bất ngờ, có đến bốn bác sĩ sẵn sàng hỗ trợ, dù họ không ngồi gần nhau, cùng tiến đến khu vực dành cho hành khách cần trợ giúp y tế.

“Dù không biết trước nhưng khi nghe thông báo có bệnh nhân cần giúp đỡ, bản năng nghề nghiệp khiến họ lập tức xuất hiện. Khi biết cả bốn người đều là bác sĩ và đi cùng một đoàn, tôi thực sự xúc động.

Bình thường, không phải chuyến bay nào cũng có bác sĩ là hành khách trên chuyến bay. Tôi khá may mắn khi hầu như những chuyến bay gặp hành khách có vấn đề về sức khỏe đều có các hành khách là y bác sĩ hỗ trợ. Riêng lần này cùng lúc có đến bốn người, đó là một sự an tâm vô cùng lớn”, chị nhớ lại.

Ngay sau đó, nhóm bác sĩ nhanh chóng hội ý, phối hợp cùng phi hành đoàn sử dụng hộp thuốc chuyên dụng trên máy bay - trong đó có những thiết bị và loại thuốc chỉ bác sĩ mới được phép dùng, như máy đo huyết áp, thuốc tim mạch... Với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp, họ nhanh chóng đưa ra phác đồ xử lý. Sau gần một giờ cấp cứu, tình trạng hành khách dần ổn định.

Chị Uyên cho biết, nam hành khách gặp sự cố sức khoẻ trên chuyến bay đó ngồi ở cuối khoang phổ thông. Hôm đó, do khoang thương gia đã kín chỗ nên chị đã chủ động sắp xếp cho khách sang khoang phổ thông đặc biệt để có không gian rộng rãi, thuận tiện hơn cho việc chăm sóc. May mắn, sức khỏe của hành khách ổn định cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn.

“Đây không phải lần đầu tôi gặp tình huống khẩn cấp, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh cả bốn bác sĩ cùng lúc xuất hiện, tận tâm và nhiệt tình đến vậy. Tôi biết chút tiếng Nga nên khi gặp và trò chuyện, cảm thấy họ rất gần gũi, hồn hậu, giống như những người Nga hiền lành, ấm áp mà tôi vẫn luôn ấn tượng trước đây.” chị chia sẻ.

Và điều đặc biệt hơn, những người bác sĩ Nga tận tâm, hồn hậu và thân thiện ấy, chính là Đoàn công tác Bộ Y tế Nga đang trên đường sang Việt Nam công tác. Một trong bốn người chính là Bộ trưởng Y tế Nga - ông Mikhail Murashko.

Theo lời kể của nữ tiếp viên trưởng Lệ Uyên, bản thân chị và phi hành đoàn hoàn toàn không hay biết điều này. Chỉ đến khi trở về nhà, xem thời sự cùng con gái và thấy hình ảnh ông xuất hiện trong cuộc họp với ngành y tế Việt Nam, chị mới vỡ òa nhận ra.

“Thời điểm trên chuyến bay, tôi chỉ nhìn họ với tư cách những bác sĩ, những người đã lập tức đứng ra giúp đỡ khi cần. Có lẽ nếu biết trước, tôi sẽ có những ứng xử khác.” chị kể.

Nhìn lại, chị Lệ Uyên càng thêm nể phục vị Bộ trưởng khi thấy cách ông xử lý rất điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Ông vừa trực tiếp thăm khám, vừa phân công nhiệm vụ cho các đồng nghiệp trẻ hơn trong đoàn, từ việc đo huyết áp cho đến chuẩn bị thuốc men.

“Tôi không rõ họ chuyên về lĩnh vực nào, nhưng rõ ràng họ là những bác sĩ giàu kinh nghiệm và tận tâm với bệnh nhân. Sau này khi biết danh tính, tôi lại càng khâm phục hơn, bởi trong giây phút ấy họ hoàn toàn gác lại mọi khoảng cách để cứu người”, chị bày tỏ.

Chia sẻ thêm về những trải nghiệm từng có, chị Lệ Uyên cho biết trong suốt thời gian công tác, chị đã nhiều lần chứng kiến sự tận tâm của các bác sĩ khi tình huống khẩn cấp xảy ra trên máy bay.

“Tôi cũng như toàn bộ thành viên của Vietnam Airlines luôn vô cùng biết ơn các bác sĩ, bởi họ luôn sẵn sàng tình nguyện hỗ trợ khi có sự cố. Có chuyến bay từ Úc về, một hành khách người Việt gặp vấn đề sức khỏe, may mắn có một cặp vợ chồng - chồng là bác sĩ người Úc, vợ là người Việt - đã lập tức đứng ra giúp đỡ. Người chồng trực tiếp cấp cứu, người vợ thì phiên dịch. Suốt gần 8 tiếng bay, cứ 30 phút họ lại đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân.” chị kể.

Với chị, việc được các bác sĩ hỗ trợ trên không trung là điều vô cùng quý giá, bởi môi trường máy bay khác xa mặt đất, mọi phương án xử lý đều khó khăn hơn. “Mỗi lần phát loa thông báo mà có bác sĩ đứng lên, chúng tôi mừng lắm. Đó là sự yên tâm, cũng là niềm biết ơn sâu sắc đối với những con người đã gác lại tất cả để cứu một hành khách xa lạ.

Đoàn bác sĩ trên chuyến bay từ Nga hôm đó cũng vậy, dù có lẽ rất bận và mệt mỏi vì chuyến bay dài nhưng họ vẫn tận tình hỗ trợ khiến chúng tôi vô cùng trân trọng và biết ơn.” nữ tiếp viên trưởng bày tỏ.

Trái tim nơi bầu trời

Dù công việc tiếp viên hàng không có lúc đầy căng thẳng, thậm chí phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp, nhưng với chị Lệ Uyên, sau hơn 30 năm gắn bó, nghề vẫn mang lại niềm hạnh phúc và động lực để tiếp tục cống hiến trên từng chặng bay.

“Ba mươi năm trong nghề, dù có lúc thăng lúc trầm nhưng công việc này mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm và cảm xúc khác nhau, được gặp gỡ nhiều hành khách, được đến nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới,... Sau tất cả, khi khách hàng nói lời cảm ơn hay đơn giản nở một nụ cười khi kết thúc chuyến bay, đó là niềm hạnh phúc vô cùng với một tiếp viên. Chính những điều giản dị ấy là động lực khiến tôi muốn tiếp tục đi làm mỗi ngày” chị bộc bạch.

Niềm vui nhiều khi đến từ những điều rất giản dị. Và chính những điều giản dị ấy khiến chị Uyên hạnh phúc thừa nhận “tôi yêu nghề” chẳng hề ngại ngùng.

Chị nhớ mãi một kỷ niệm trong chuyến bay ngắn khi một cậu bé mang tặng tổ bay gói bánh pía Sóc Trăng cùng lời nhắn của mẹ: “Các cô làm việc vất vả quá mà chẳng mấy khi được ăn, nên mẹ con cháu muốn gửi chút quà nhỏ.” Hành động đáng yêu ấy khiến cả đoàn vô cùng xúc động. Đáp lại, chị cùng đồng nghiệp đã tặng cậu bé một ly trà sữa trân châu để tỏ lòng biết ơn (Vietnam Airlines có dịch vụ bán trà sữa trên các chuyến bay). Và bất ngờ hơn, sau khi biết con trai được các cô tiếp viên tặng ly trà sữa, mẹ cậu bé đã mua ủng hộ tất cả các ly trà sữa còn lại.

“Những câu chuyện nhỏ như vậy khiến tôi vui mãi, về nhà cũng không còn thấy mệt nữa” chị cười.

Theo chị, sự yêu thương và trân trọng của hành khách chính là món quà lớn nhất mà nghề mang lại. Nó tiếp thêm sức mạnh để chị và đồng nghiệp kiên trì với công việc, kể cả những chuyến bay kéo dài gần chục tiếng, bay đêm hay những lúc căng thẳng vì phải ứng phó tình huống y tế khẩn cấp.

Không chỉ dừng ở việc phục vụ, chị Uyên còn nhìn nhận công việc tiếp viên là một sứ mệnh đặc biệt: quảng bá văn hóa Việt Nam với thế giới.

“Tôi luôn nghĩ, khi một hành khách quốc tế bước chân lên máy bay, đó chính là điểm chạm đầu tiên với Việt Nam. Hình ảnh áo dài, sự niềm nở, nồng hậu, ấm áp của tiếp viên chính là điều gây ấn tượng mạnh mẽ. Chỉ cần khoảnh khắc đầu tiên đủ chân thành, hành khách sẽ cảm nhận được và họ sẽ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ trong cả hành trình” chị chia sẻ.

Với chị, chiếc áo dài trên chuyến bay không chỉ là đồng phục, mà còn là hình ảnh của một đại sứ văn hóa - biểu tượng của một đất nước thân thiện và mến khách.

“Mỗi tiếp viên trong hãng hàng không quốc gia đều cần mang trong mình trách nhiệm là một đại sứ và điều đó cần khắc sâu trong mỗi người.” nữ tiếp viên trưởng khẳng định.