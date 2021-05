7 cán bộ ở Vĩnh Phúc bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch Covid-19

Ngày 8/5, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau 5 ngày cả hệ thống chính trị và nhân dân căng mình chống dịch, trên địa bàn tỉnh có những trường hợp cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy vi phạm quy định dẫn tới phải xử lý kỷ luật.

Cụ thể, ngay trong ngày 6/5, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký ban hành 2 quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Khắc Lập - Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc và ông ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong thiếu chủ động, chậm trễ tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng dịch trong thời gian qua.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, đến nay, địa bàn tỉnh có 1 Chủ tịch UBND phường, 2 Trưởng Công an phường và 2 cán bộ cơ sở bị đình chỉ công tác vì liên quan đến công tác quản lý địa bàn khi để xảy ra dịch Covid-19.

“Với tinh thần không bao che, dung túng cán bộ, tới đây, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch”, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định.



Bên cạnh xử lý cán bộ vi phạm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Phòng, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Công an cũng kiểm tra, phát hiện 66 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh; xử lý 2 trường hợp vi phạm các biện pháp cách ly y tế, 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, ăn uống không chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Đồng thời, cảnh cáo 37 trường hợp, xử phạt 386 trường hợp không đeo khẩu trang và đình chỉ hoạt động của 4 doanh nghiệp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.