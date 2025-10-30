HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

600.000 sản phẩm của Muji bị thu hồi vì nhiễm khuẩn

Phạm Trang |

Ngày 30/10, tập đoàn Ryohin Keikaku, công ty mẹ của thương hiệu Muji thông báo sẽ thu hồi khoảng 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng do phát hiện bị nhiễm khuẩn vì quản lý vệ sinh sản xuất không đúng cách.

Sản phẩm bị ảnh hưởng là các phiên bản xịt tinh dầu phòng Woody và Green, cùng 9 loại khác, được bán ra từ tháng 9/2024 trở đi. Theo thông báo từ công ty, nhà sản xuất đã phát hiện lỗ hổng trong quy trình kiểm soát vệ sinh, dẫn đến việc sản phẩm bị ô nhiễm vi khuẩn.

600.000 sản phẩm của Muji bị thu hồi vì nhiễm khuẩn- Ảnh 1.

Loạt xịt tinh dầu này có chứa các thành phần tinh dầu cam bergamot, cam ngọt, chanh, bạch đàn, giúp tạo cảm giác thư giãn, dễ ngủ. Vì vậy, sản phẩm đã được cộng đồng mạng ở Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) ưu ái đặt biệt danh “thuốc ngủ”, thu hút nhiều lượt thảo luận.

Ryohin Keikaku nhấn mạnh rằng vi khuẩn phát hiện chỉ là các loại vi khuẩn phổ biến trong môi trường sinh hoạt, nguy cơ gây hại sức khỏe cho người dùng rất thấp. Đến thời điểm hiện tại, công ty chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào về ảnh hưởng sức khỏe từ khách hàng.

Người tiêu dùng có thể trả lại sản phẩm tại các cửa hàng Muji hoặc qua website chính thức để nhận hoàn tiền.

Nguồn: ETtoday

Bộ trưởng Y tế: Vụ việc tại BV Sản Nhi Nghệ An đã thành 'giọt nước tràn ly'
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại