6 lối tiết kiệm mù quáng: Dẫn lối ung thư, đào hố chôn mình

Tiết kiệm là một đức tính tốt, là truyền thống quý của người Việt. Tuy nhiên, nếu tiết kiệm không đúng cách, biến thành tiết kiệm mù quáng thì chẳng những không giúp ổn định tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Dưới đây là 6 kiểu tiết kiệm tưởng khôn nhưng hóa dại mà nhiều người, đặc biệt là trung niên, vẫn đang vô thức mắc phải.

1. Ham rẻ, mua đồ kém chất lượng

Nhiều người vì muốn tiết kiệm nên thường chọn mua đồ siêu rẻ như quần áo vài chục nghìn, giày dép ba bốn chục hoặc đồ gia dụng kém bền. Dùng được vài hôm thì hỏng, lại phải mua mới. Nghe có vẻ tiết kiệm nhưng tính ra vừa mất thời gian, vừa tốn nhiều hơn. Đặc biệt, các sản phẩm giá rẻ thường làm từ nguyên liệu tái chế, hóa chất không rõ nguồn gốc, có thể ảnh hưởng đến da, đường hô hấp hoặc sức khỏe lâu dài.

2. Ăn lại đồ thừa, cơm nguội – tiết kiệm bằng cách hại dạ dày

Thói quen ăn cơm nguội, hâm lại đồ ăn cũ nhiều lần hoặc tận dụng thức ăn thừa tưởng như vô hại nhưng thực tế lại cực kỳ nguy hiểm. Thức ăn để qua đêm, đặc biệt là cơm, canh, hải sản hoặc rau xanh, dễ sản sinh nitrite – tiền chất của nitrosamine, một hợp chất có thể dẫn tới ung thư dạ dày nếu tích tụ lâu ngày. Nếu sợ lãng phí, tốt nhất nên nấu vừa đủ ăn hoặc chia khẩu phần nhỏ thay vì cố tiết kiệm bằng cách ăn đồ thừa.

3. Tích trữ rác, giữ đồ cũ để bán ve chai

Nhiều người có thói quen giữ lại giấy carton, chai nhựa hay đồ điện cũ để bán đồng nát. Nghe thì hợp lý nhưng nếu không gian nhà nhỏ, không thoáng, việc tích trữ này lại biến nhà thành ổ vi khuẩn. Bụi bẩn, nấm mốc và côn trùng có thể phát triển trong các đống thùng hộp, gây ảnh hưởng đến đường hô hấp và hệ miễn dịch. Thêm nữa, nhiều loại vật liệu cũ như nhựa tái chế hoặc giấy in chứa formaldehyde và các hóa chất độc hại. Giữ lại cả năm, bán được vài chục nghìn nhưng đổi lại là không khí ô nhiễm, môi trường sống chật chội. Liệu có đáng không?

4. Ăn trái cây hư hỏng, cắt chỗ xấu đi là được

Một trong những kiểu tiết kiệm nguy hiểm nhất là ăn trái cây bị dập, mốc hoặc chớm hư. Nhiều người nghĩ chỉ cần cắt bỏ phần xấu, phần còn lại vẫn ăn được, nhưng thực tế nấm mốc và độc tố aflatoxin đã lan ra toàn bộ quả. Khi vào cơ thể, chất này gây tổn thương gan và lâu dài có thể dẫn đến ung thư gan. Vì vậy, tốt nhất nên mua lượng trái cây vừa phải, ăn hết trong một đến hai ngày. Đừng tiếc vài nghìn mà đánh đổi sức khỏe của mình.

5. Mua hàng giảm giá, tích trữ quá mức

Tâm lý mua càng nhiều càng lời khiến nhiều người sa vào vòng xoáy khuyến mãi, mua mười món chỉ dùng được hai, đồ còn lại thì hết hạn. Từ thực phẩm, mỹ phẩm cho tới đồ gia dụng, mọi thứ chất đầy nhà, vừa chật chội vừa lãng phí. Những sản phẩm hết hạn, đặc biệt là đồ ăn và hóa mỹ phẩm, không chỉ mất công dụng mà còn gây hại cho da, dạ dày và gan. Tiết kiệm đúng nghĩa là biết mua đủ dùng, không chạy theo giá rẻ, vì mua thừa cũng là một dạng lãng phí ngược.

6. Sợ tốn điện nên không dùng thiết bị gia dụng

Nhiều người ngại bật điều hòa, quạt, máy hút mùi hay bình nóng lạnh vì sợ tốn điện. Kết quả là mùa hè thì nóng đến mệt, mùa đông thì lạnh run, rửa bát bằng nước lạnh đến nứt tay. Thói quen nhịn dùng này không giúp tiết kiệm được bao nhiêu mà còn khiến sức khỏe giảm sút. Đặc biệt, không bật máy hút mùi khi nấu ăn khiến khói và dầu mỡ bám lại trong không khí, lâu ngày ảnh hưởng đến đường hô hấp và làn da.

