6 loài cây thầy thuốc khen ngợi, thầy phong thủy cũng tán thành, trồng trong nhà CỰC TỐT!

Trong nhịp sống hối hả, nhiều người tìm đến việc trồng cây để thư giãn, kết nối với thiên nhiên và mang lại không gian sống xanh mát. Không chỉ làm đẹp nhà cửa, một số loại cây còn có giá trị dược liệu, giúp thanh lọc không khí, khử khuẩn và hỗ trợ sức khỏe. Dưới đây là 6 loại cây vừa dễ trồng, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, được cả thầy thuốc lẫn thầy phong thủy đánh giá cao. Trồng những cây này trong nhà, bạn không chỉ có không gian đẹp mà còn sở hữu "thầy thuốc xanh" luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần!

1. Bạc hà: Tươi mát, dễ trồng, xua tan mùi khó chịu

Bạc hà là lựa chọn hoàn hảo cho cả người mới bắt đầu lẫn những ai bận rộn. Loại cây này có sức sống mãnh liệt, chịu được cả lạnh và nắng, chỉ cần cắm một nhánh vào đất ẩm là cây tự phát triển mà không cần chăm sóc cầu kỳ. Lá bạc hà xanh mướt, nhỏ nhắn, mang lại cảm giác sinh động cho không gian. Hương thơm tươi mát của bạc hà không chỉ xua tan mùi khó chịu mà còn giúp thanh lọc không khí. Theo nghiên cứu, tinh dầu bạc hà có khả năng kháng khuẩn, giảm căng thẳng. Vào ngày hè oi bức, hái vài lá bạc hà ngâm trong nước đá, bạn sẽ có ngay ly nước giải nhiệt thơm ngon, xua tan cái nóng. Trong phong thủy, bạc hà tượng trưng cho sự tươi mới, thu hút năng lượng tích cực.

Cách chăm sóc: Đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tưới nước khi đất hơi khô. Tránh để đất quá ướt để không làm úng rễ.

2. Cúc hoa: Thanh lịch, dược liệu quý, mang ý nghĩa cát tường

Cúc hoa không chỉ là loài hoa mang vẻ đẹp thanh tao mà còn là dược liệu quý trong y học cổ truyền, giúp thanh nhiệt, sáng mắt, an thần. Theo văn hóa Á Đông, cúc tượng trưng cho sự trường thọ, cao quý và may mắn, bởi “cúc” gần âm với “cát” (may mắn). Một chậu cúc hoa nở rộ trong nhà mang lại cảm giác ấm áp và phúc lành. Cúc dễ trồng, thích nghi tốt với môi trường ánh sáng vừa phải, chỉ cần tưới theo nguyên tắc “thấy khô thì tưới, thấy ướt thì dừng”. Lá và hoa cúc có thể phơi khô, pha trà, mang hương thơm nhẹ nhàng, vị ngọt thanh, giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ.

Cách chăm sóc: Đặt ở nơi có nắng sáng hoặc ánh sáng khuếch tán. Tưới nước đều đặn, tránh ngập úng. Cắt tỉa lá héo để cây khỏe mạnh.

3. Lô hội: Làm đẹp, chữa lành, cải thiện không khí

Lô hội (nha đam) không chỉ là cây cảnh mà còn là “kho thuốc” tự nhiên. Gel trong lá lô hội chứa nhiều dưỡng chất, giúp làm dịu vết bỏng, cháy nắng hoặc dùng làm mặt nạ dưỡng da, cung cấp độ ẩm và làm mịn da. Theo NASA, lô hội là một trong những cây lọc không khí hàng đầu, hấp thụ CO2 và thải oxy vào ban đêm, rất lý tưởng để đặt trong phòng ngủ. Cây này cực kỳ “thân thiện với người lười”, chịu hạn tốt, chỉ cần tưới nước 1-2 tuần/lần. Trong phong thủy, lô hội mang ý nghĩa bảo vệ, xua đuổi năng lượng xấu, giúp gia đình bình an.

Cách chăm sóc: Đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt. Tưới ít nước, để đất khô hoàn toàn giữa các lần tưới.

4. Kim ngân hoa: Thơm ngát, kháng khuẩn, mang tài lộc

Kim ngân hoa không chỉ đẹp với những bông hoa vàng trắng thanh lịch mà còn là dược liệu quen thuộc trong Đông y, giúp thanh nhiệt, giải độc, giảm viêm họng và sưng tấy. Hoa chứa axit chlorogenic – một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng kháng khuẩn, giúp không gian sống sạch sẽ hơn. Hương thơm ngọt ngào của kim ngân hoa lan tỏa khắp nhà, mang lại cảm giác thư thái. Tên gọi “kim ngân” gợi ý tài lộc, sự thịnh vượng, khiến cây này được ưa chuộng trong phong thủy. Cây dễ trồng, chịu được điều kiện khắc nghiệt, chỉ cần đất tơi xốp và nơi có ánh sáng khuếch tán.

Cách chăm sóc: Đặt ở ban công hoặc cửa sổ có ánh sáng nhẹ. Tưới nước vừa đủ, giữ đất ẩm nhưng không sũng. Cắt tỉa thường xuyên để cây ra hoa đẹp.

5. Địa lan (Lan thạch hộc): Quý hiếm, thanh lọc, mang phúc khí

Địa lan, hay còn gọi là lan thạch hộc, là báu vật trong Đông y, được mệnh danh là "đại bàng" của dược liệu nhờ khả năng dưỡng âm, kiện tỳ, thanh nhiệt và tăng cường sức khỏe. Cây còn hấp thụ khí độc như formaldehyde, cải thiện chất lượng không khí, theo nghiên cứu từ Đại học Bắc Kinh. Hoa địa lan nở rộ với màu sắc rực rỡ (hồng, vàng, trắng), cánh hoa mềm mại như lụa, mang lại vẻ đẹp sang trọng. Trong phong thủy, địa lan có âm gần với thị phúc (hạnh phúc), tượng trưng cho may mắn và phú quý. Cây chịu lạnh tốt, không cần tưới nhiều, thích hợp cho môi trường nửa nắng nửa râm.

Cách chăm sóc: Đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh nắng trực tiếp. Tưới nước 1-2 lần/tuần, giữ đất hơi ẩm. Bón phân hữu cơ định kỳ để cây ra hoa lâu.

6. Oải hương: Thư giãn, kháng viêm, mang may mắn

Oải hương nổi tiếng với hương thơm quyến rũ, giúp thư giãn tâm trí, cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng, theo nghiên cứu của Hiệp hội Y học Hoa Kỳ. Tinh dầu oải hương còn có tác dụng kháng viêm, giảm đau và khử khuẩn, hỗ trợ giảm đau đầu và viêm nhẹ. Những bông hoa tím biếc, mọc thành chùm, mang lại vẻ đẹp lãng mạn, khiến oải hương trở thành điểm nhấn tuyệt vời cho không gian sống. Trong phong thủy, oải hương được xem là biểu tượng của may mắn và bình an. Cây thích nghi tốt với cả lạnh và nóng, ưa khô ráo, chỉ cần tưới nước khi đất khô hoàn toàn.

Cách chăm sóc: Đặt ở nơi nhiều nắng, như cửa sổ hoặc ban công. Tưới nước tiết kiệm, để đất khô giữa các lần tưới. Cắt tỉa hoa héo để kích thích ra hoa mới.

Theo: Toutiao