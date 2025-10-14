6 dấu hiệu KHÔNG ĐAU của ung thư giai đoạn đầu rất nhiều người bỏ qua rồi "hối không kịp"

Ung thư không đến đột ngột, mà là kết quả của những tổn thương âm thầm trong nhiều năm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, 1/3 số ca ung thư có thể phòng tránh, 1/3 có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Điều đó nghĩa là rất nhiều người vẫn còn cơ hội, chỉ cần họ không phớt lờ những dấu hiệu tưởng như vô hại.

Điều đáng nói là ở giai đoạn đầu, ung thư thường không gây đau. Khi khối u còn nhỏ, nó bị hệ miễn dịch “kiềm chế”, chưa tấn công mạnh vào các cơ quan nên người bệnh hầu như không cảm nhận được gì khác thường. Chỉ khi tế bào ung thư phát triển mạnh và hệ miễn dịch bị lấn át, cảm giác đau mới xuất hiện. Và đến lúc ấy, bệnh đã tiến xa. Vì vậy, nhận biết sớm những tín hiệu “không đau mà nguy hiểm” dưới đây là cách duy nhất để không phải hối tiếc muộn màng:

1. Chảy máu bất thường

Ngoại trừ thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, việc chảy máu đột ngột ở bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể cũng đều là biểu hiện bất thường, có khả năng là tín hiệu cảnh báo sớm các khối u trên cơ thể. Chảy máu mũi tái diễn, ho ra máu có thể liên quan đến ung thư phổi hoặc vòm họng. Còn phân có máu, nhất là máu sẫm màu, lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng hoặc dạ dày. Chảy máu ngoài kỳ kinh liên quan tới ung thư tử cung, buồng trứng, âm đạo.

Ảnh minh họa

Tất nhiên, chảy máu cũng có thể đến từ các bệnh thông thường như viêm mũi, trĩ, viêm loét dạ dày. Nhưng nếu tình trạng kéo dài, xuất hiện không lý do rõ ràng và lặp lại nhiều lần, hãy đi khám ngay. Đừng đợi khi cơn đau đến mới lo lắng, vì khi đó ung thư có thể đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

2. Ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân

Cảm giác ngứa dai dẳng, không do muỗi đốt hay dị ứng, có thể là dấu hiệu cảnh báo gan hoặc hệ bạch huyết đang gặp trục trặc. Khi gan, thận hoạt động kém, độc tố tích tụ trong máu kích thích dây thần kinh dưới da gây ngứa. Tình trạng này thường thấy ở người bị ung thư gan, ung thư đường mật hoặc ung thư thận, thậm chí xuất hiện trước khi có cơn đau.

Ngoài ung thư, ngứa kéo dài cũng có thể liên quan đến rối loạn nội tiết, tiểu đường hay suy thận mạn. Đặc điểm của ngứa bệnh lý là lan rộng khắp cơ thể, tăng về đêm và không thuyên giảm dù đã dùng thuốc bôi. Nếu ngứa đi kèm vàng da, sụt cân hay mệt mỏi, bạn nên đi khám sớm để loại trừ nguy cơ bệnh gan hoặc ung thư tiềm ẩn.

3. Sốt nhẹ dai dẳng

Sốt là phản ứng quen thuộc của cơ thể khi nhiễm virus hay vi khuẩn. Tuy nhiên, nếu sốt nhẹ kéo dài trên 2 tuần, không ho, không đau họng, không viêm nhiễm mà vẫn mệt mỏi, uể oải… thì có thể cơ thể đang chiến đấu với tế bào ung thư.

Các loại ung thư máu, hạch bạch huyết hay gan thường gây ra tình trạng sốt dai dẳng. Khi tế bào ung thư phát triển, chúng tiết ra những chất gây viêm khiến cơ thể “tăng nhiệt” để phản ứng lại. Ngoài ung thư, hiện tượng này cũng có thể do rối loạn nội tiết hoặc viêm gan mạn. Nhưng điểm khác là sốt ung thư thường không hạ dù uống thuốc hạ sốt, kèm cảm giác kiệt sức không rõ nguyên nhân.

Ảnh minh họa

4. Khó nuốt, đầy hơi, khó tiêu

Nhiều người nghĩ cổ họng nghẹn hoặc đầy bụng là do ăn nhanh, stress hay viêm họng nhẹ. Nhưng nếu cảm giác này xuất hiện kéo dài, lặp lại nhiều ngày, đó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư thực quản hoặc dạ dày.

Khối u ở đường tiêu hóa có thể chèn ép, khiến thức ăn khó đi xuống, gây cảm giác nghẹn dù không đau. Cùng lúc, dạ dày hoạt động kém, sinh ra khí thừa và đầy hơi. Tình trạng này cũng có thể do viêm loét dạ dày, trào ngược hoặc rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ăn uống bình thường mà vẫn đầy hơi, khó tiêu, kèm giảm cân và mệt mỏi, thì đừng trì hoãn việc khám chuyên khoa tiêu hóa.

5. Giảm cân nhanh mà không ăn kiêng

Không ít người vui mừng khi cân nặng sụt nhanh, nhưng nếu không thay đổi chế độ ăn mà vẫn giảm trên 5% trọng lượng cơ thể trong 2 tháng thì đó là dấu hiệu nguy hiểm.

Các tế bào ung thư thường tiêu thụ rất nhiều năng lượng để phát triển, khiến cơ thể “đốt” mỡ và cơ bắp một cách bất thường. Đặc biệt, ung thư dạ dày, gan, phổi, tụy là những bệnh thường khiến bệnh nhân sụt cân nhanh nhất. Ngoài ra, sụt cân đột ngột cũng có thể liên quan đến cường giáp hoặc tiểu đường, nhưng nếu đi kèm với chán ăn, đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa, bạn nên đi kiểm tra tầm soát ung thư sớm.

Ảnh minh họa

6. Cục u hoặc vùng sưng bất thường

Một cục u nhỏ không đau xuất hiện ở cổ, nách hay ngực thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, đây lại là dấu hiệu điển hình của khối u ác tính trong giai đoạn đầu.

Nếu khối u cứng, không di động, tăng kích thước theo thời gian, đó có thể là ung thư tuyến giáp, ung thư vú hoặc hạch lympho. Ngược lại, u lành tính thường mềm, di chuyển được và không lớn thêm. Dù là loại nào, nếu cục u tồn tại lâu mà không rõ nguyên nhân, bạn vẫn nên đi siêu âm hoặc sinh thiết. Càng phát hiện sớm, cơ hội điều trị dứt điểm càng cao.