6 dấu hiệu cảnh báo nam giới gan yếu

Gan là cơ quan chuyển hóa quan trọng bậc nhất của cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng như giải độc, tổng hợp và bài tiết. Khi gan có vấn đề, cơ thể nam giới sẽ gửi đi những “tín hiệu cảnh báo” qua hàng loạt triệu chứng bất thường. Nếu nhận diện sớm, việc can thiệp và điều trị sẽ kịp thời, tránh những hệ lụy nặng nề.

1. Toàn thân mệt mỏi, bất thường

Nhiều nam giới có gan yếu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, khó tập trung , dù nghỉ ngơi vẫn không thuyên giảm. Nguyên nhân là gan suy giảm khả năng tổng hợp glycogen - nguồn năng lượng dự trữ chính của cơ thể.

Ngoài ra, cân nặng thay đổi bất thường cũng là dấu hiệu đáng lưu ý. Có người tăng cân nhanh, bụng mỡ dày lên; có người lại sút cân rõ rệt do gan không còn khả năng tổng hợp và chuyển hóa dinh dưỡng. Một số trường hợp còn bị sốt nhẹ kéo dài 37,5-38 độ C , kèm hoa mắt, chóng mặt. Đây có thể là hậu quả của tình trạng viêm gan.

2. Dấu hiệu từ hệ tiêu hóa

Gan không khỏe sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đường ruột và dạ dày. Người bệnh dễ bị chán ăn , nhất là với đồ nhiều dầu mỡ; đầy bụng, buồn nôn, thậm chí nôn ói sau khi ăn; hoặc đau tức, trướng bụng vùng hạ sườn phải - vị trí gan nằm. Khi gan tổn thương nặng, dịch ổ bụng có thể tích tụ, gây chướng bụng rõ rệt.

3. Biểu hiện trên da

Các vấn đề về da là “tấm gương” phản chiếu tình trạng gan:

- Vàng da, vàng mắt : do gan không chuyển hóa hết bilirubin, khiến máu tích tụ sắc tố vàng.

- Ngứa da kéo dài : bilirubin dư thừa kích thích thần kinh ngoại biên, gây ngứa râm ran, gãi không đỡ.

- Xuất hiện “nốt ruồi mạch máu” (spider nevus) và gan bàn tay : lòng bàn tay đỏ ửng, các nốt nhỏ như mạng nhện xuất hiện trên mặt, ngực. Đây là dấu hiệu gan không còn khả năng phân giải nội tiết tố.

4. Rối loạn tâm thần - thần kinh

Gan bệnh không chỉ gây mệt mỏi thể chất mà còn ảnh hưởng tâm lý. Nam giới dễ cáu gắt, lo âu, trầm uất, mất hứng thú với công việc và cuộc sống . Kèm theo đó là giảm trí nhớ, khó tập trung, tư duy chậm chạp . Một số người còn mất ngủ triền miên, nhiều mộng mị, dễ tỉnh giấc - tạo vòng luẩn quẩn khiến gan càng suy yếu.

5. Các dấu hiệu khác

- Chảy máu bất thường : do gan giảm sản xuất các yếu tố đông máu, dẫn tới chảy máu cam, chảy máu chân răng, bầm tím dễ dàng.

- Suy giảm sinh lý : nam giới có gan yếu dễ giảm ham muốn, rối loạn cương dương do rối loạn chuyển hóa hormone sinh dục.

Các bác sĩ cảnh báo: Gan không đau, nhưng khi đã phát tín hiệu, thường là bệnh đã tiến triển. Nam giới nếu thấy cơ thể có những biểu hiện trên cần thăm khám sớm, tránh để gan bị “quá tải” dẫn đến xơ gan hay ung thư gan.

Nguồn và ảnh: Sohu