54,4% người vi phạm nồng độ cồn trong độ tuổi 36 - 55

Tiếp tục thực hiện lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về ra quân kiểm tra nồng độ cồn trong một khung giờ nhất định, ngày 19/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an 34 địa phương đã tiến hành kiểm soát nồng độ cồn trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 đến 14 giờ 30.

Trong vòng 2 tiếng, lực lượng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với 58.187 lái xe (gồm 1.966 xe khách, 4.896 xe tải, 13.070 xe con, 37.329 xe mô tô, 14 xe ô tô chuyên dùng, 912 xe thô sơ). Qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 1.927 trường hợp vi phạm (8 xe tải, 55 xe con, 1.835 xe mô tô, 29 xe thô sơ), chiếm 3,3%. Như vậy tỷ lệ vi phạm đã giảm nhẹ so với con số của ngày đầu tiên (18/10) thực hiện kiểm tra đột xuất chuyên đề này (3,43%).

Phân tích về độ tuổi vi phạm, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, số người dưới 18 tuổi có 40 trường hợp (chiếm 2,1%); từ 18 – 35 tuổi có 466 trường hợp (chiếm 24,2%%); từ 36-55 tuổi có 1.049 trường hợp (chiếm 54,4%), trong đó có 1 nữ điều khiển xe mô tô; trên 55 tuổi là 372 trường hợp (chiếm 19,3%).

Trước đó, ngày 18/10, theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc vào một khung giờ nhất định, từ 12 giờ đến 14 giờ 30 ngày 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an 34 địa phương đã ra quân kiểm soát nồng độ cồn.

Kết quả, đã kiểm soát 48.214 lượt phương tiện (1.748 xe khách, 3.495 xe tải, 10.226 xe con, 31.902 xe mô tô, 843 xe thô sơ); lập biên bản xử lý 1.294 trường hợp (2 xe khách, 17 xe tải, 64 xe con, 1.194 xe mô tô, 17 xe thô sơ).

Trong đó, các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên…

Việc kiểm soát này sẽ tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Bên cạnh đó các địa phương vẫn tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và xử lý theo chức năng và đặc thù của địa bàn.