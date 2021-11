5 trường đại học nổi tiếng thế giới dạy tiếng Việt: 3 trong TOP 20, có trường dạy từ 1949

Mới đây, 2 trường đại học lớn tại Mỹ bắt đầu tổ chức giảng dạy tiếng Việt được nhiều người quan tâm. Trên thực tế, tiếng Việt đã được giảng dạy từ lâu trên thế giới, điển hình như Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc đã triển khai suốt từ năm 1949 tới nay.

Dưới đây là danh sách 5 trường đại học hàng đầu thế giới đang triển khai giảng dạy tiếng Việt.

ĐẠI HỌC WASHINGTON, MỸ





- Tên đầy đủ: University of Washington (Tạm dịch là Trường Đại học bang Washington) - Quốc gia: Mỹ - Thứ hạng thế giới: 85 (QS Ranking)

Trường Đại học bang Washington được thành lập từ năm 1861, đặt tại thành phố Seatle, bang Washington, là một trong những ngôi trường lâu đời nhất ở bờ tây nước Mỹ. Trường Đại học bang Washington có các hoạt động thường niên dành cho sinh viên đại học tham gia vào các chương trình công cộng.

Trường Đại học bang Washington có nhiều trường đại học trực thuộc được đánh giá cao như Khoa Y (School of Medicine), Trường Kỹ sư (College of Engineering), và Trường Kinh doanh Michael G. Foster (Michael G. Foster School of Business).

Tại trường Đại học bang Washington, sinh viên có thể học tiếng Việt theo 2 chương trình: Cử nhân Ngôn ngữ và Văn hóa các nước châu Á (Asian Languages and Cultures) hoặc các môn tự chọn thuộc nhóm môn Ngôn ngữ và văn hóa các nước châu Á (Minor in Asian Languages and Cultures)

ĐẠI HỌC BROWN, Mỹ





- Tên đầy đủ: Brown University (Tạm dịch là Trường Đại học Brown) - Quốc gia: Mỹ - Thứ hạng thế giới: 60 (QS Ranking)

Trường Đại học Brown được thành lập từ năm 1764, được đánh giá là trường có thế mạnh về nghiên cứu. Trên thực tế, trường đã có nhiều nghiên cứu về vũ trụ, đặc biệt là về Sao Hỏa; khảo cổ học; y học, nhất là về chất gây nghiện sử dụng làm thuốc giảm đau...

Một trong những hoạt động đáng chú ý mà nhà trường đã đạt được là đột phá trong nghiên cứu về hoạt động của não bộ từ năm 1932. Cụ thể, Tiến sĩ Herbert H. Jasper từ khoa tâm lý học đã là người đầu tiên trên toàn nước Mỹ thực hiện phương pháp Điện não đồ EEG (viết tắt của Electroencephalograph) để ghi lại hoạt động của bộ não. Công trình nghiên cứu của Tiến sĩ đã được đăng tải trên trang nhất của tạp chí Khoa học năm 1935.

ĐẠI HỌC PRINCETON, MỸ





- Tên đầy đủ: Princeton University (Tạm dịch là Trường Đại học Princeton) - Quốc gia: Mỹ - Thứ hạng thế giới: 20 (QS Ranking)

Trường Đại học Princeton cũng là một trong bốn trường lâu đời nhất tại Mỹ khi được thành lập từ năm 1746. Ngôi trường này được xem là có thế mạnh về các môn khoa học. Sinh viên theo học sẽ có nhiều cơ hội nghiên cứu nhiều lĩnh vực từ vật lý đến hóa học. Thậm chí, nhiều sinh viên còn cho rằng các môn hóa học tại Princeton là một trong những môn học khó nhất toàn quốc.

Về việc giảng dạy tiếng Việt, hiện trường Đại học Princeton đang liên kết với trường Đại học Brown để giảng dạy bộ môn này. Không chỉ học về ngôn ngữ Việt Nam, sinh viên theo học cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu về các vấn đề văn hóa và lịch sử của Việt Nam.

ĐẠI HỌC COLUMBIA, Mỹ

- Tên đầy đủ: Columbia University (Tạm dịch là Trường Đại học Columbia) - Quốc gia: Mỹ - Thứ hạng thế giới: 19 (QS Ranking)

Ảnh: Columbia University

Trường Đại học Columbia được thành lập từ 1754, hiện là trường đại học lâu đời thứ 5 tại Mỹ. Trực thuộc trường đại học này có cả các trường đại học con và các trường cao học được đánh giá cao, giảng dạy về nhiều chuyên ngành khác nhau như kinh doanh, luật, y khoa... Trường cũng có một trung tâm y tế đặt tại phía bắc quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

Trường Đại học Columbia đã bắt đầu giảng dạy tiếng Việt từ nửa cuối năm 2018 với phương pháp giảng dạy đặc biệt do thạc sĩ người Việt Nam xây dựng. Chương trình học tiếng Việt tại trường Đại học Columbia là tổng hòa theo chuẩn 6 bậc năng lực ngoại ngữ của trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) với chuẩn giảng dạy ngôn ngữ của bang.

ĐẠI HỌC BẮC KINH, Trung Quốc

Ảnh: Peking University





- Tên đầy đủ: Peking University (Tạm dịch là Trường Đại học Bắc Kinh) - Quốc gia: Trung Quốc - Thứ hạng thế giới: 18 (QS Ranking)

Trường Đại học Bắc Kinh là một trong các trường đại học lớn của Trung Quốc, tổ chức nhiều chương trình học đa dạng, trong đó phải kể tới các bộ môn khoa học cơ bản và ứng dụng, khoa học xã hội và nhân văn, y khoa quản lý, và giáo dục.

Tiếng Việt được giảng dạy tại trường Đại học Ngoại ngữ (School of Foreign Languages), là trường đại học trực thuộc của Đại học Bắc Kinh, chuyên giảng dạy ngoại ngữ và văn hóa các quốc gia và khu vực. Đây cũng là nơi giảng dạy tiếng Việt sớm nhất tại Trung Quốc, từ 1949.