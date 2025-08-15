5 thứ trong bếp "độc như nọc rắn", tàn phá cơ thể: Tôi thật lòng khuyên bạn vứt chúng đi ngay lập tức

Có câu nói rằng "bệnh tật khởi nguồn từ miệng", ý nhắc về tầm quan trọng của việc chăm sóc an toàn thực phẩm và dụng cụ nhà bếp. Nếu sử dụng đồ dùng kém chất lượng hoặc bảo quản không đúng cách, sức khỏe của cả gia đình có thể bị ảnh hưởng một cách âm thầm mà khó nhận biết. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen tiết kiệm, giữ lại những dụng cụ đã cũ hoặc xuống cấp với suy nghĩ "còn dùng được thì không cần thay". Thực tế, có 5 loại dụng cụ nhà bếp dù chưa hỏng hẳn nhưng cần được thay mới ngay lập tức để tránh những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe.

1. Thớt bị mốc

Thớt gỗ hoặc tre thường hay gặp tình trạng mốc. Nhiều người chủ quan không quan tâm đến các vết mốc trên thớt, nghĩ đó là chuyện bình thường, chỉ cần rửa sơ là được. Thực tế thớt bị mốc nghĩa là đã có rất nhiều nấm mốc phát triển trên bề mặt, trong đó có thể chứa độc tố aflatoxin, một loại chất gây ung thư mạnh. Khi sử dụng thớt mốc để sơ chế thực phẩm, những mầm mốc này không thể loại bỏ bằng nước rửa thông thường và rất dễ lẫn vào thức ăn, đi vào cơ thể.

2. Giẻ rửa bẩn và dùng lâu ngày

Giẻ rửa bát là vật dụng không thể thiếu trong bếp dùng để rửa chén, xoong nồi hoặc lau bàn. Nhiều người có thói quen giữ lại những chiếc giẻ dùng quen tay dù đã cũ. Tuy mỗi lần dùng đều được giặt sạch, nhưng dầu mỡ và vết bẩn lâu ngày bám chặt trong sợi vải không thể làm sạch hoàn toàn. Giẻ bẩn chính là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển nhiều hơn, gây ô nhiễm ngược lại bát đĩa. Giẻ rửa lâu ngày không thể giặt sạch cần được thay thế ngay, nếu không càng rửa càng làm bẩn bát đĩa.

3. Chảo chống dính bị bong tróc lớp phủ

Chảo chống dính được yêu thích vì giúp nấu ăn không bị dính thực phẩm. Lớp chống dính trên bề mặt chảo chính là yếu tố quan trọng tạo nên đặc tính này. Khi phát hiện lớp phủ trên chảo bị bong tróc hoặc hư hại, cần ngưng sử dụng ngay. Bởi lớp phủ bong ra không chỉ khiến chảo mất tác dụng chống dính mà còn có thể giải phóng các chất độc hại vào thức ăn trong quá trình nấu. Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Tương tự với các nồi cơm điện có lớp phủ chống dính trong lòng nồi, nếu thấy lớp phủ bị tróc cũng nên thay mới để bảo vệ sức khỏe.

4. Bát đĩa bị phai màu

Nhiều người thích mua bát đĩa có họa tiết, màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, theo thời gian sử dụng, màu sắc trên bát đĩa có thể phai nhạt dần. Đây cũng là lúc bạn nên thay mới. Bởi vì họa tiết trên bát đĩa có thể được vẽ trên bề mặt men hoặc dưới lớp men bảo vệ. Những loại bát đĩa vẽ họa tiết trên men dễ bị phai màu khi rửa lâu ngày, và các sắc tố màu có thể chứa kim loại nặng gây hại sức khỏe nếu bị ăn vào qua thức ăn.

5. Dụng cụ silicone bị mốc hoặc đổi màu

Dụng cụ nhà bếp làm từ silicone được nhiều gia đình ưa chuộng vì khả năng chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh và mềm mại, không làm trầy xước nồi chảo. Tuy nhiên, theo thời gian silicone có thể bị lão hóa, trở nên giòn, dính và có thể xuất hiện mốc hoặc đổi màu. Khi đó chúng có thể giải phóng các chất độc hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu mua phải dụng cụ silicone kém chất lượng thì mức độ nguy hiểm còn cao hơn. Vì vậy khi dụng cụ silicone bị mốc hoặc đổi màu cần thay mới ngay lập tức.

