Trong điều kiện xa nguồn cung vật tư, địa hình phức tạp, các đơn vị thi công đã tổ chức làm việc liên tục 2–3 ca mỗi ngày; có thời điểm 600–800 kỹ sư, công nhân, với hàng trăm người là con em đồng bào các dân tộc trong xã Si Pa Phìn và các xã biên giới lân cận túc trực ngày đêm trên công trường với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”. Mục tiêu xuyên suốt là đưa công trình về đích đúng tiến độ để kịp cho học sinh bắt đầu học kỳ II năm học 2025–2026 trong ngôi trường mới, không bỏ lỡ thêm một mùa học nào của trẻ em vùng biên.

Anh Mùa A Co nhà ở bản Chế Nhù là một trong số hàng trăm công nhân góp sức vào công trình đặc biệt vùng biên giới bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tháng 8 năm 2025. Đó là khoảng thời gian người dân nơi đây nói chung và anh Mùa A Co nói riêng đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch lúa thì nhận được tin dự án xây trường tuyển công nhân. Mong muốn được góp phần vào ngôi trường địa phương, anh Mùa A Co đã thu xếp việc nhà, vội dặn vợ nếu thu lúa không kịp thì nhờ thêm người làm, có tiền công anh gửi về rồi đi vào công trường.

Không chỉ có anh Mùa A Co mà nhiều thanh niên trong bản Nậm Chim 2, bản Chế Nhù, bản Pú Đao hiểu về niềm vui được góp sức xây trường. Người công nhân bản Chế Nhù kể rằng, ở xã Si Pa Phìn này hầu hết là đồng bào các dân tộc thiểu số như là H'Mông, Thái, Dao… cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn. Vì nghèo đói, vì trường học xa xôi cách trở đã khiến rất nhiều thanh niên, nông dân cùng trang lứa với Mùa A Co phải bỏ dở sự học đi kiếm cái ăn qua ngày. Chính vì vậy, ngay khi nghe tin có dự án xây trường và tuyển công nhân thì anh Mùa A Co đã quyết định bỏ lại việc nhà để xin làm.

Và hôm nay, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành và sự góp sức của hàng nghìn người thì Trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở đã được xây dựng khang trang, hiện đại tại trung tâm xã Si Pa Phìn trở thành ngôi trường ước mơ của lớp lớp thế hệ người dân Si Pa Phìn.