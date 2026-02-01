CHIA SẺ

5 tháng thần tốc
ở ngôi trường “5 sao” đầu tiên
vùng biên giới

Buổi sáng cuối tháng 1 năm 2026 giữa núi rừng Tây Bắc, bản Nậm Chim 1 (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) thức dậy trong một không khí khác lạ. Con đường dẫn vào xã biên giới từng quen với bùn đất, sương mù và bước chân học trò đi bộ băng rừng, nay đón dòng người nô nức về dự lễ khánh thành một ngôi trường mới – Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn được ví như “trường 5 sao” đầu tiên nơi phên dậu Tổ quốc.

Ngôi trường “5 sao” giữa lưng chừng mây

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn nằm trên khu đất rộng 6,88 ha ở bản Nậm Chim 1, cách biên giới Việt – Lào chỉ khoảng 13 km, cách trung tâm tỉnh Điện Biên gần 100 km.

Với quy mô hơn 1.000 học sinh, trường được đầu tư đồng bộ 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng bộ môn, hệ thống phòng thiết bị giáo dục, phòng âm nhạc, STEAM, tư vấn học đường và thư viện theo chuẩn các trường công lập hiện đại ở đô thị lớn. Khu nội trú và nhà công vụ gồm 120 phòng ở cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, giải quyết triệt để bài toán đi bộ hàng giờ xuyên rừng, vượt suối tới trường vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ học trò Si Pa Phìn.

Không chỉ dừng ở lớp học và nơi ở, trường còn được trang bị phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, khu bếp ăn và hệ thống vệ sinh đạt chuẩn, tạo nên một không gian giáo dục toàn diện để học sinh được rèn luyện cả trí tuệ, thể chất và kỹ năng sống.

Đây là ngôi trường đầu tiên “về đích” trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới, đồng thời là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Lễ khánh thành trường Si Pa Phìn khẳng định cam kết của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội vùng biên giới.

Đúng như tinh thần trong Thông báo 81-TB/TW, đây là mô hình trường học bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích... Những dãy phòng nội trú có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hoá, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và tuyệt đối an toàn chính là sự kết thúc những ngày mưa gió bì bõm lội suối tới lớp.

“Xây dựng trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn là hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên cột mốc.”

— Tổng Bí thư Tô Lâm

Kỳ tích 5 tháng thi công “thần tốc”

Ít ai nghĩ rằng công trình quy mô gần 7 ha, khối lượng thi công lớn, lại nằm giữa vùng sâu, giao thông cách trở, lại có thể hoàn thành chỉ sau hơn 5 tháng xây dựng. Dự án được khởi công từ cuối tháng 7/2025, đúng vào mùa mưa, với đợt mưa kéo dài kỷ lục hơn 45 ngày khiến công tác san lấp, làm móng gặp vô vàn khó khăn.

Trong điều kiện xa nguồn cung vật tư, địa hình phức tạp, các đơn vị thi công đã tổ chức làm việc liên tục 2–3 ca mỗi ngày; có thời điểm 600–800 kỹ sư, công nhân, với hàng trăm người là con em đồng bào các dân tộc trong xã Si Pa Phìn và các xã biên giới lân cận túc trực ngày đêm trên công trường với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”. Mục tiêu xuyên suốt là đưa công trình về đích đúng tiến độ để kịp cho học sinh bắt đầu học kỳ II năm học 2025–2026 trong ngôi trường mới, không bỏ lỡ thêm một mùa học nào của trẻ em vùng biên.

Anh Mùa A Co nhà ở bản Chế Nhù là một trong số hàng trăm công nhân góp sức vào công trình đặc biệt vùng biên giới bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tháng 8 năm 2025. Đó là khoảng thời gian người dân nơi đây nói chung và anh Mùa A Co nói riêng đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch lúa thì nhận được tin dự án xây trường tuyển công nhân. Mong muốn được góp phần vào ngôi trường địa phương, anh Mùa A Co đã thu xếp việc nhà, vội dặn vợ nếu thu lúa không kịp thì nhờ thêm người làm, có tiền công anh gửi về rồi đi vào công trường.

Không chỉ có anh Mùa A Co mà nhiều thanh niên trong bản Nậm Chim 2, bản Chế Nhù, bản Pú Đao hiểu về niềm vui được góp sức xây trường. Người công nhân bản Chế Nhù kể rằng, ở xã Si Pa Phìn này hầu hết là đồng bào các dân tộc thiểu số như là H'Mông, Thái, Dao… cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn. Vì nghèo đói, vì trường học xa xôi cách trở đã khiến rất nhiều thanh niên, nông dân cùng trang lứa với Mùa A Co phải bỏ dở sự học đi kiếm cái ăn qua ngày. Chính vì vậy, ngay khi nghe tin có dự án xây trường và tuyển công nhân thì anh Mùa A Co đã quyết định bỏ lại việc nhà để xin làm.

Và hôm nay, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành và sự góp sức của hàng nghìn người thì Trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở đã được xây dựng khang trang, hiện đại tại trung tâm xã Si Pa Phìn trở thành ngôi trường ước mơ của lớp lớp thế hệ người dân Si Pa Phìn.

Ngày hôm nay, nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của các học sinh, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, Sun Group chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện công trình đầu tiên trong số 248 trường học cho các xã biên giới mà Tổng Bí thư & Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương.

Ông Trần Minh Sơn

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group

Hành trình xây trường thắp lửa niềm tin nơi biên cương

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, được triển khai bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương sự hỗ trợ, trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng thời, đánh giá cao sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực, trí tuệ hoàn thành công trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đại diện Tập đoàn Sun Group chia sẻ cảm giác vinh dự khi được góp phần hoàn thiện công trình đầu tiên trong số 248 trường học cho các xã biên giới, đồng thời ký Biên bản ghi nhớ bảo trợ phát triển giáo dục với nhà trường, cam kết đồng hành lâu dài trong việc hỗ trợ cơ sở vật chất, các hoạt động giáo dục, khuyến học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Cũng tại buổi lễ, ông Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, Tập đoàn Sun Group và các tổ chức, cá nhân. Việc hoàn thành dự án sớm hơn dự kiến sẽ tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành kế hoạch xây dựng 248 trường học vùng biên tại 17 tỉnh thành.

Các con số ấn tượng

🗺️
6,88
héc-ta
👆 Chạm để xem

Quy mô rộng lớn như một khu dân cư thu nhỏ, tạo không gian học tập khép kín, an toàn.

🏫
45
phòng học
👆 Chạm để xem
Cơ sở vật chất

Gồm 31 phòng học và 14 phòng bộ môn (âm nhạc, STEAM, thư viện...) hiện đại như trường đô thị.

🛏️
135
phòng ở
👆 Chạm để xem
Nội trú

120 phòng nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, xóa bỏ cảnh đi bộ băng rừng.

5
tháng thi công
👆 Chạm để xem
Tốc độ

Hoàn thành chỉ sau 5 tháng bất chấp 45 ngày mưa kỷ lục và địa hình hiểm trở.

👷
800
nhân sự
👆 Chạm để xem
Nhân lực

Huy động tối đa nhân lực làm việc 3 ca liên tục xuyên đêm để kịp tiến độ khai giảng.