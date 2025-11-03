5 tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công Zhitomir chỉ trong vòng 20 phút

Theo nguồn tin giám sát của Ukraine, Nga đã phóng 5 tên lửa siêu thanh Kinzhal vào lãnh thổ nước này chỉ trong 20 phút. Tất cả các tên lửa đều nhắm vào Zhytomyr, nhưng mục tiêu chính xác của cuộc tấn công vẫn chưa được biết, và chính quyền Ukraine vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào. Thông tin này được kênh Telegram Mykolaiv Vanyok đăng tải.

Tên lửa Kinzhal được coi là một trong những vũ khí khó đánh chặn nhất. Các nhóm giám sát báo cáo rằng hệ thống phòng không đã được đặt trong tình trạng báo động, nhưng vẫn chưa có thông tin về các vụ đánh chặn, hoặc hậu quả từ cuộc tấn công.

Zhytomyr nằm cách Kyiv 150 km về phía tây, đã từng bị tấn công trước đây, điều này có thể cho thấy mối quan tâm chiến lược của Nga đối với các mục tiêu trong khu vực, có thể là quân sự hoặc cơ sở hạ tầng. Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo không kích, và người dân được khuyến cáo ở yên trong hầm trú ẩn.

Khu vực Zhytomyr hứng chịu cuộc tấn công lớn bằng tên lửa Kinzhal.

Cần nhấn mạnh, Kh-47M2 Kinzhal là tên lửa siêu thanh của Nga - biến thể sửa đổi từ đạn 9M723 của tổ hợp Iskander-M để phóng từ tiêm kích MiG-31K, nó có khả năng đạt tốc độ lên đến Mach 10 và mang theo cả đầu đạn thông thường nặng 480 kg lẫn đầu đạn hạt nhân, đã được sử dụng nhiều lần trong cuộc xung đột.

Tốc độ cao và khả năng cơ động của nó khiến vũ khí khó bị đánh chặn. Con số thương vong và thiệt hại hiện đang được làm rõ, và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn và theo dõi còi báo động không kích.