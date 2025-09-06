5 giây gây sốt của Mỹ Tâm: Rưng rưng trực trào nước mắt khi nghe ca khúc hot nhất Đại lễ 2/9

Trước khi có khoảnh khắc để đời trong sự nghiệp tại Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Mỹ Tâm đã có sân khấu đáng nhớ tại concert Quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Đáng chú ý, khoảnh khắc Mỹ Tâm trong hậu trường khiến người xem không khỏi xúc động.

Clip khoảnh khắc của Mỹ Tâm trong hậu trường được ghi lại tại concert Quốc gia đặc biệt (nguồn: mytamsinger)

Theo đó trước khi lên sân khấu, ca khúc hot nhất Đại lễ 2/9 - Còn Gì Đẹp Hơn của Nguyễn Hùng được vang lên. Trong hậu trường, giọng ca “Họa mi tóc nâu” không giấu được sự xúc động, nhẹ nhàng hát theo câu hát đầy cảm xúc “Gieo tự do cho đất nước”.

Không chỉ thế, khoảnh khắc nữ ca sĩ rưng rưng trước những giai điệu đầy tự hào đã chạm vào trái tim không ít khán giả. Hình ảnh giản dị và cảm xúc hiếm hoi của Mỹ Tâm trước khi bước ra ánh đèn sân khấu lập tức được chia sẻ trên MXH. Ai nấy đều nức nở với sự xinh đẹp và lòng yêu nước được thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhất của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm khẽ ngân nga theo những giai điệu của Còn Gì Đẹp Hơn

Khoảnh khắc nữ ca sĩ rưng rưng trước những giai điệu đầy tự hào khiến nhiều người không khỏi xúc động

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ Tâm bày tỏ tình cảm của mình với ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn của Nguyễn Hùng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ liên tục sử dụng giai điệu ca khúc này làm nhạc nền cho những hình ảnh của mình tại Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Có thể thấy, Mỹ Tâm đã dành sự trân trọng đặc biệt cho bản hi của đàn em Nguyễn Hùng và xem đây như lời gửi gắm niềm tự hào cũng như cảm hứng trong những ngày lễ trọng đại của đất nước. Việc cô liên tục lựa chọn Còn Gì Đẹp Hơn còn thể hiện sự đồng điệu với thông điệp tự do, hòa bình, tinh thần đoàn kết mà ca khúc mang lại.

Clip Mỹ Tâm chèn nhạc Còn Gì Đẹp Hơn cho video ghi lại khoảnh khắc lắng đọng trước giờ diễu hành vào sáng 2/9

Mỹ Tâm nhiều lần thể hiện sự xúc động với ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn

Ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn được ra mắt vào 19h ngày 27/07/2025, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ, ca khúc sau khi ra mắt đã giữ vị trí trong top 5 tại các bảng xếp hạng âm nhạc. Theo đó, Còn Gì Đẹp Hơn đã đạt top 2 BXH Billboard Vietnam, top 1 Vietnam iTunes Top Song, hơn 2,6 triệu lượt phát trên Spotify cùng 15 triệu view và hơn 4 nghìn bình luận trên YouTube.

Ca khúc còn được vang lên tại nhiều sân khấu lớn trong chuỗi sự kiện trọng đại của đất nước, qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Nguyễn Hùng và “tiểu đội 1”. Đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2/9, Còn Gì Đẹp Hơn đã trở thành bản “hit quốc dân”, vang lên ở khắp mọi nơi. Giai điệu giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy đã chạm đến trái tim của mọi thế hệ, từ người trẻ sinh ra trong thời bình đến các cựu chiến binh, gợi nhắc lòng biết ơn với cha ông và nuôi dưỡng tình yêu hoà bình. Cho đến thời điểm hiện tại, MV Còn Gì Đẹp Hơn đang sở hữu hơn 17 triệu lượt view và được xem là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Hùng.

MV Còn Gì Đẹp Hơn - Nguyễn Hùng