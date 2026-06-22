II Chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Sự kiện Hà Nội khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 303,5 km và mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng là bước ngoặt mang tính bản lề, đánh dấu sự thay đổi căn bản trong tư duy kiến tạo hạ tầng: chuyển từ việc xây dựng hạ tầng đơn lẻ sang chiến lược định hình lại toàn bộ không gian phát triển của Thủ đô.

Ảnh nhân vật: Báo Chính phủ

“ Việc khởi công đồng thời 5 dự án là dấu mốc đặc biệt quan trọng, là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, cũng là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất của cả nước, đánh dấu bước chuyển từ đầu tư từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại. Ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Hệ thống 5 tuyến đường sắt mới (tuyến số 1, 2, 8, 10, 14) vượt ra khỏi nhiệm vụ thuần túy là giải tỏa áp lực ách tắc giao thông. 5 tuyến này được kỳ vọng là hạ tầng khung chiến lược để Hà Nội thực hiện triệt để mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Thay vì dồn nén dân số và hạ tầng tại lõi trung tâm cũ, các mạng lưới này sẽ tạo ra những trục hành lang kinh tế mới dọc theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây. Bằng cách kết nối trực tiếp lõi đô thị với sân bay Nội Bài và các cực tăng trưởng vệ tinh (Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Gia Lâm), dòng chảy giao thông sẽ trực tiếp dẫn dắt dòng chảy kinh tế, phân bổ lại dân cư và tạo ra sức bật liên kết vùng mạnh mẽ cho cả Vùng Thủ đô.

Ông Vũ Đại Thắng nêu rõ, mục tiêu cơ bản hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị vào năm 2030 không chỉ là kế hoạch phát triển của Thành phố mà còn là cam kết của Hà Nội trước Chính phủ, trước Nhân dân Thủ đô và trước tương lai phát triển của Thành phố.

Kỷ lục 1,3 triệu tỷ đồng hôm nay chính là sự đầu tư xứng đáng để khai mở không gian, mua lấy thời gian và kiến tạo động lực tăng trưởng mới, đưa Hà Nội vươn tầm trở thành siêu đô thị kết nối, hiện đại và văn minh trong nhiều thập niên tới.

III Tiền đề cho doanh nghiệp Việt Nam xây dựng năng lực và hình thành hệ sinh thái công nghiệp đường sắt đô thị

5 tuyến đường sắt mới khởi công nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km của Hà Nội; Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, trong khi vai trò tổng thầu EPC được giao cho liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Vinhomes VinSpeed Vinhomes (Quy hoạch không gian & Quản lý thi công) Năng lực của Vinhomes đã được chứng minh qua việc triển khai thần tốc các đại đô thị phức hợp trên khắp Việt Nam. Họ sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, khả năng huy động và quản lý nguồn lực khổng lồ. Đặc biệt, tư duy quy hoạch của Vinhomes là mảnh ghép hoàn hảo cho mô hình TOD của đường sắt đô thị Hà Nội (Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). VinSpeed (Công nghệ giao thông & Hạ tầng kỹ thuật) Là mũi nhọn giao thông tốc độ cao của Vingroup. Năng lực cốt lõi của VinSpeed nằm ở khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, tự chủ trong mạng lưới thu mua thiết bị toàn cầu và tổ chức thi công các hệ thống kỹ thuật đường sắt phức tạp. VinSpeed hiện là chủ đầu tư 2 dự án đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam là tuyến Bến Thành-Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) có chiều dài 54km và tuyến Hà Nội-Quảng Ninh dài 120km, với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350km/giờ…

Dự án đường sắt đô thị không chỉ là bài toán di chuyển mà là động lực dẫn dắt không gian đô thị. Sự kết hợp trên cho phép các tuyến metro và các khu đô thị vệ tinh được thiết kế và xây dựng đồng bộ. Dòng người di chuyển qua hệ thống của VinSpeed sẽ kết nối trực tiếp với các trung tâm thương mại, dịch vụ, và khu dân cư do Vinhomes phát triển, tạo ra giá trị kinh tế gia tăng ngay lập tức khi tuyến đường vận hành.

Ảnh nhân vật: Báo Chính phủ

“ "Chúng tôi sẽ huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bài bản, lựa chọn đội ngũ có năng lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý tiến độ, chất lượng cũng như an toàn. Liên danh sẽ nỗ lực cao nhất để bảo đảm các công trình được triển khai đúng quy định, đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và an toàn tại khu vực thi công". Ông Nguyễn Việt Quang - Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup

Để chuẩn bị cho giai đoạn triển khai, liên danh Vinhomes – VinSpeed đã chủ động khảo sát toàn bộ các tuyến, làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị đào hầm TBM, bổ bắt hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi cùng hàng nghìn phương tiện, thiết bị phục vụ xây dựng.

Song song với đó, liên danh đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc nhằm hoàn thiện thiết kế chi tiết, sẵn sàng cho giai đoạn thi công đồng loạt.

Nếu liên danh Vinhomes - VinSpeed đưa được 5 dự án metro này về đích vào năm 2030 theo đúng kế hoạch, đây sẽ là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hạ tầng Việt Nam. Bởi trước đây các dự án đường sắt đô thị đều gặp phải vô vàn nút thắt, khiến thời gian thi công thường xuyên phải gia hạn.

Khối lượng công việc khổng lồ tưởng chừng cần đến nửa thế kỷ nay được kỳ vọng hoàn tất trong vài năm. Điều này không chỉ chứng minh sức mạnh triển khai thần tốc của tổng thầu tư nhân trong nước, mà còn là cú hích quyết định để Hà Nội thực sự bứt tốc, biến lộ trình thế kỷ thành hiện thực ngay trước mắt chứ không phải chờ đợi qua nhiều thế hệ.