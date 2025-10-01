5 dấu hiệu cơ thể phát ra để CẦU XIN bạn giảm cân ngay, cả tá bệnh tật đang "bám sát nút"

Nhiều phụ nữ quan tâm đến giảm cân chỉ vì ngoại hình, trong khi sức khỏe mới là vấn đề nghiêm trọng hơn. Theo bác sĩ Xie Yijun tại Phòng khám Y tế Công cộng Đài Bắc (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc), thừa cân, béo phì đã được chứng minh là nguyên nhân gây ra/làm tăng nguy cơ dẫn tới các vấn đề sức khỏe như: Bệnh tim mạch vành và mạch máu não, tiểu đường, đột quỵ, bệnh túi mật, viêm xương khớp, ung thư, trầm cảm, hiếm muộn hoặc sinh non...

Đặc biệt là phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh lại càng dễ thừa cân hơn do sự sụt giảm hormone estrogen làm rối loạn chuyển hóa, chất béo tập trung nhiều ở bụng và nội tạng. Điều này khiến các dấu hiệu cảnh báo sức khỏe trở nên nguy hiểm gấp đôi. Vì vậy, ngay cả khi bạn không hề quan tâm tới ngoại hình thì vẫn cần giảm cân ngay nếu thấy 5 dấu hiệu dưới đây - trước khi bệnh tật ùn ùn kéo tới:

1. Chỉ số BMI vượt mức bình thường

Nếu chỉ số khối cơ thể (BMI) vượt ngưỡng 23 theo chuẩn châu Á hoặc từ 25 theo chuẩn quốc tế, nghĩa là bạn đã bước vào vùng thừa cân. Dù ngoại hình chưa thay đổi rõ rệt, nội tạng và mạch máu đã phải chịu gánh nặng lớn. Với phụ nữ tiền mãn kinh, BMI cao dễ kéo theo mỡ bụng và mỡ nội tạng, từ đó làm tăng nhanh nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường.

2. Cơ thể mệt mỏi, hụt hơi trong sinh hoạt hằng ngày

Khi leo cầu thang, đi bộ nhanh hoặc làm các công việc vốn đơn giản mà bạn thường xuyên cảm thấy mệt và hụt hơi, hãy xem đó là tín hiệu đỏ. Trọng lượng dư thừa khiến tim, phổi phải hoạt động nhiều hơn. Đặc biệt ở phụ nữ sau 40, sức đề kháng suy giảm, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ nhanh chóng dẫn đến rối loạn chuyển hóa.

3. Ngủ ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ

Tình trạng ngáy to, thậm chí thở gián đoạn trong khi ngủ, thường do mô mỡ chèn ép đường thở. Đây là dấu hiệu sớm của ngưng thở khi ngủ, gây rối loạn trao đổi chất và làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường. Với phụ nữ tiền mãn kinh vốn đã hay mất ngủ, ngáy lại càng khiến chất lượng giấc ngủ suy giảm, cơ thể uể oải và tăng cân ngược.

4. Đau xương khớp, trào ngược dạ dày

Thừa cân tạo áp lực lớn lên khớp gối, cột sống, gây đau nhức khó chịu ngay cả khi không vận động mạnh. Đồng thời, mỡ bụng tích tụ làm tăng áp lực lên dạ dày, dễ dẫn đến trào ngược thực quản. Đây là lý do nhiều phụ nữ tuổi trung niên than phiền vừa đau khớp, vừa khó tiêu hóa.

5. Các chỉ số sức khỏe tăng nhanh bất thường

Nếu kết quả khám định kỳ cho thấy huyết áp, đường huyết hoặc cholesterol tăng cao hơn mức bình thường, bạn cần coi đó là lời cảnh báo. Những chỉ số này phản ánh nguy cơ bệnh mạn tính đang đến gần. Ở phụ nữ tiền mãn kinh, sự thay đổi hormone càng khiến rối loạn mỡ máu và tiểu đường type 2 xuất hiện sớm hơn.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng giảm cân cũng cần kiên trì và lành mạnh, tránh giảm cân cực đoan hoặc gầy gò quá mức. Chúng đi kèm với nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm không kém. Duy trì cân nặng ở mức trung bình và ổn định là bí quyết khỏe đẹp đáng quý dù bạn ở độ tuổi nào.