5 dấu hiệu cảnh báo thịt bò giả

Thịt bò giả tinh vi nhưng không phải không thể nhận biết. Bằng cách quan sát màu sắc, kết cấu, mùi vị, mỡ và so sánh giá, bạn hoàn toàn có thể tránh mua nhầm. Và đặc biệt, bạn phải nhớ rằng chỉ nên mua thịt ở những cửa hàng uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

1. Màu sắc không đồng đều, quá đỏ tươi

Thịt bò thật thường có màu đỏ tự nhiên, không quá chói, với các thớ thịt rõ ràng và mỡ màu trắng hoặc hơi vàng nhạt. Nếu thịt đỏ rực bất thường, quá bóng hoặc có những mảng đỏ sậm xen kẽ với mỡ, rất có thể thịt đã được tẩm phẩm màu hoặc là thịt trâu giả bò. Một số cơ sở còn sử dụng hóa chất để làm thịt trâu đỏ hơn, nhìn như bò tươi, nhưng khi nấu sẽ thấy thịt ra nước lạ hoặc mùi kháng sinh, hóa chất.

2. Thớ thịt dai cứng, không mềm mại

Thịt bò thật khi sờ vào mềm nhưng vẫn có độ đàn hồi, thớ thịt rời ra tự nhiên khi cắt. Trong khi đó, thịt trâu giả bò thường dai cứng, không đàn hồi, có cảm giác “giống nhựa” khi cầm hoặc thái. Nguyên nhân là thịt trâu bản chất nạc hơn, cấu trúc cơ khác bò, nên dù tẩm ướp hay nhuộm màu cũng không thể hoàn toàn giống thịt bò thật.

3. Mùi vị bất thường khi nấu

Thịt bò thật khi nấu thường có mùi thơm tự nhiên, ngọt nhẹ, không có mùi hóa chất. Nếu thịt khi chế biến bốc mùi lạ, chua nhẹ, hoặc mùi hóa chất tẩm ướp nồng, đây là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng thịt đã bị hô biến. Ngoài ra, nước dùng từ thịt giả thường đục và có màu hơi lạ so với nước luộc thịt bò thật trong.

4. Mỡ không trong, có màu vàng sậm hoặc hơi xanh

Mỡ thịt bò thật thường màu trắng ngà hoặc hơi vàng nhạt, mềm, trong khi mỡ thịt giả, đặc biệt là thịt trâu giả bò, có thể cứng, hơi vàng sậm hoặc thậm chí có ánh xanh nhẹ. Khi chiên hoặc nấu, mỡ không tan đều, bề mặt sần sùi hoặc vón cục, khác hẳn mỡ bò thật.

5. Giá quá rẻ so với thị trường

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất là giá bán thấp bất thường. Thịt bò thật, đặc biệt là thịt tươi ngon, luôn có mức giá ổn định. Nếu gặp thịt bò tươi mà giá rẻ bất ngờ, hoặc được quảng cáo “giá shock” so với thị trường, bạn cần hết sức thận trọng. Nhiều vụ việc thịt trâu được bán giá bò để lừa người tiêu dùng, lợi nhuận cao nhưng tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe.