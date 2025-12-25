5 bóng hồng cứ xuất hiện lần nào là bị chê lần đấy

Chiều ngày 25/12, SBS Gayo 2025 chính thức diễn ra tại INSPIRE Arena (Incheon), thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng fan Kpop khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám. Sự kiện có sự góp mặt của hàng loạt boygroup và girlgroup hàng đầunhư Stray Kids, NCT DREAM, IVE, LE SSERAFIM, aespa…, tạo nên không khí lễ hội âm nhạc sôi động trong dịp cuối năm.

Bên cạnh các sân khấu biểu diễn, thảm đỏ luôn là một trong những phần được khán giả mong chờ nhất tại các sự kiện âm nhạc lớn, nơi người hâm mộ có dịp chiêm ngưỡng loạt outfit được đầu tư kỹ lưỡng của các thần tượng. Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng dịp Giáng Sinh càng khiến nhiều idol lựa chọn những concept lễ hội bắt mắt, đậm không khí Noel. Trong đó, IVE ghi điểm với tạo hình mang màu sắc Giáng Sinh nổi bật, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Trang phục của ILLIT trở thành tâm điểm bàn luận ngay khi xuất hiện

Trái ngược với phản ứng tích cực dành cho nhiều nghệ sĩ, ILLIT lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận ngay khi xuất hiện, xoay quanh vấn đề về trang phục. Vẫn trung thành với phong cách baby-cute quen thuộc, nhóm lựa chọn trang phục từ voan mỏng và satin bóng, kết hợp gam màu pastel tươi sáng nhằm giữ hình ảnh trẻ trung, tươi sáng. Tuy nhiên, phom đồ rộng và thiếu độ ôm dáng khiến tổng thể trở nên kém gọn gàng, vô tình “nuốt” vóc dáng các thành viên khi lên hình. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều lớp vải và chi tiết rườm rà nhưng thiếu điểm nhấn bị cho là chưa đủ tinh tế, làm giảm sức hút của visual vốn được đánh giá cao.

ILLIT vẫn trung thành với phong cách baby-cute quen thuộc (Ảnh: X)

Trang phục làm giảm sức hút của visual vốn được đánh giá cao của các thành viên (Ảnh: Stardaily News)

Trang phục của Woohee bị nhận xét là quá rườm rà (Ảnh: Newsen)

Ngay sau khi những hình ảnh thảm đỏ được lan truyền trên mạng xã hội, ILLIT nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng với visual trẻ trung, gương mặt sáng và khí chất đúng gu công chúng hiện nay, nhóm hoàn toàn có thể tạo ấn tượng tốt hơn nếu trang phục được xử lý tinh tế và vừa vặn hơn. Bên cạnh đó, làn sóng chỉ trích tiếp tục hướng mạnh về phía stylist, khi nhiều khán giả cho rằng ê-kíp phụ trách trang phục cho ILLIT thiếu sự đầu tư và hời hợt trong cách làm việc. Việc các thành viên xuất hiện với tạo hình bị đánh giá là kém nổi bật giữa thảm đỏ quy tụ đông đảo ngôi sao khiến khán giả không khỏi tiếc nuối, đặc biệt khi ILLIT vốn sở hữu visual nằm trong top đầu của Kpop.

Đáng nói, đây không phải lần đầu ILLIT vướng tranh cãi về tạo hình tại các sự kiện lớn. Trước đó, trong lần xuất hiện tại thảm đỏ MMA, trang phục của nhóm cũng từng trở thành đề tài bàn luận khi bị nhận xét là nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và chưa phát huy được lợi thế ngoại hình của các thành viên. Dù vẫn giữ phong cách dễ thương quen thuộc, nhưng tổng thể tạo hình khi ấy bị cho là an toàn, thiếu sự đột phá cần thiết trong bối cảnh sân khấu và thảm đỏ quy tụ nhiều nghệ sĩ có concept được đầu tư mạnh.

Trang phục của nhóm trong lần xuất hiện tại thảm đỏ MMA cũng bị nhận xét là không có gì nổi bật

Dù vậy, vẫn có ý kiến bênh vực cho rằng concept lần này của ILLIT dễ thương, trong sáng và đúng với định hướng mà nhóm theo đuổi từ khi debut. Theo một số fan, bảng màu pastel cùng chất liệu mềm mại giúp giữ được hình ảnh tươi mới, đồng thời việc kiên định phong cách riêng giúp ILLIT không bị hòa lẫn giữa “rừng” concept tại sự kiện.

Tuy vậy, những phản hồi mang tính bênh vực vẫn chưa đủ sức xoa dịu làn sóng tranh luận đang diễn ra. Việc liên tiếp vướng ý kiến chê bai mỗi lần xuất hiện khiến không ít người hâm mộ bắt đầu bày tỏ sự lo lắng về bài toán định hình hình ảnh lâu dài của ILLIT. Nhiều ý kiến cho rằng nhóm đang sở hữu visual trẻ trung, gương mặt sáng và tiềm năng thu hút công chúng lớn, nhưng lại chưa được khai thác hiệu quả thông qua trang phục và tạo hình. Từ đó, khán giả kỳ vọng ê-kíp stylist sẽ sớm có những điều chỉnh phù hợp hơn cho nhóm.