43 tuổi da vẫn căng mịn: Phụ nữ Trung Hoa có cách dưỡng nhan bằng máy sấy rất hay!

Không phải chỉ dùng mỹ phẩm mới có thể có được làn da mịn màng, tươi trẻ, chính nhưng thói quen hàng ngày lại giúp các chị em đẹp hơn mỗi ngày mà mọi người không hề hay biết.

Một trong những thói quen cần duy trì mỗi tối trước khi đi ngủ mà các "tỷ tỷ xứ Trung" vẫn thực hiện để eo thon, bụng phẳng, da dẻ hồng hào, thậm chí còn giảm đau nhức người sau cả ngày ngồi làm việc. Đó chính là thói quen làm ấm lòng bàn chân, thắt lưng.

Nhắc đến làm ấm cơ thể, việc đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến chính là ngâm chân nước ấm, hay uống nước ấm. Tuy nhiên đó không phải là tất cả. Dưỡng nhan bằng cách làm ấm cơ thể còn có 1 chiêu khác mà chắc chắn ai nghe qua cũng phải bất ngờ: dùng máy sấy. Đây là cách mà một phụ nữ Trung Hoa duy trì nhiều năm, giờ cô đã 43 tuổi nhưng làn da và vóc dáng vẫn rất thon gọn, mịn màng.

Dùng máy sấy làm ấm lòng bàn chân trước khi ngủ

Dùng máy sấy để sấy ấm lòng bàn chân trước khi ngủ sẽ giúp làm ấm cơ thể, ngủ ngon và sâu giấc hơn, đặc biệt hữu ích khi chân tay lạnh hoặc vào mùa lạnh, hay thời điểm giao mùa.

* Giữ ấm cơ thể: Làm ấm bàn chân giúp cơ thể được giữ ấm tổng thể, phòng ngừa cảm lạnh. Cải thiện giấc ngủ:

* Giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn: Đặc biệt là với những người hay bị lạnh chân vào ban đêm

* Hỗ trợ lưu thông khí huyết: Làm ấm và kích thích tuần hoàn máu ở chân, giúp giảm cảm giác tê bì.

Từ đó giúp kích thích lưu thông tuần hoàn máu, nhờ vậy da dẻ cũng dần trở nên mịn màng và hồng hào hơn xưa. Đây chính là thói quen cần duy trì, nhất là với phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên.

Dùng máy sấy làm ấm thắt lưng trước khi ngủ

Dùng máy sấy để làm ấm thắt lưng trước khi ngủ để thư giãn cơ thể, cải thiện lưu thông máu, giảm đau nhức, và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn. Khi thực hiện, bạn nên chỉnh máy sấy ở mức nóng nhỏ nhất và giữ khoảng cách an toàn với da để tránh bị bỏng, đồng thời sấy dọc theo thắt lưng và hai bên để hơi ấm lan tỏa đều.

* Thư giãn cơ thể: Hơi ấm từ máy sấy giúp làm dịu các cơ bị mỏi, căng cứng, giúp cơ thể thư giãn.

*Cải thiện lưu thông máu: Việc làm ấm vùng thắt lưng có thể kích thích lưu thông máu, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

* Giảm đau nhức: Nhiệt độ ấm giúp làm dịu cơn đau ở vùng cơ bắp thắt lưng, đặc biệt hữu ích nếu bạn bị đau lưng nhẹ hoặc mỏi cơ.

*Hỗ trợ giấc ngủ: Làm ấm cơ thể trước khi ngủ có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

Nhiệt độ ấm tác động vào vùng thắt lưng cùng tăng hiệu quả đốt mỡ, cải thiện vòng 2 cũng như phần thắt lưng ngấn mỡ của các chị em. Thói quen này rất tốt cho phụ nữ khi đến kỳ, có thể giảm đau thắt lưng, xoa dịu cơn đau bụng kinh và giúp lưu thông máu huyết.

Khi máu huyết được lưu thông, cơ thể ấm dần lên, chỉ sau một thời gian ngắn bạn sẽ thấy da dẻ cũng sẽ trở nên mịn màng, căng bóng hơn xưa.

Sáng thức dậy nhất định phải uống một cốc nước ấm

Uống một cốc nước ấm khi thức dậy rất tốt cho sức khỏe, giúp bù nước sau một đêm mất nước, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, cải thiện chức năng tiêu hóa, thúc đẩy lưu thông máu, hỗ trợ giải độc và có thể hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, bạn nên tránh uống nước quá nóng để không gây bỏng cho miệng và cổ họng.

Nhiều người sẽ uống chanh mật ong ấm, nhưng thực tế axit trong chanh có thể gây đau dạ dày, đặc biệt ở những người có tiền sử bệnh dạ dày hoặc trào ngược axit. Để an toàn cho sức khỏe, bạn chỉ cần uống một cốc nước lọc ấm, hoặc thêm một chút mật ong để khởi động ngày mới.

Mật ong có vị ngọt tự nhiên và lành mạnh hơn so với các loại đồ ngọt tinh chế. Nếu đang trong chế độ giảm cân, bạn nên pha một thìa mật ong với nước ấm và uống vào buổi sáng sớm để giúp cơ thể no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp giảm khẩu phần thức ăn nạp vào cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân nhanh gọn và hiệu quả hơn.