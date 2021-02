40 tuổi bị ung thư gan giai đoạn cuối, hối tiếc than: Cơ thể đã sớm kêu cứu nhưng không để ý

40 tuổi đã bị ung thư gan giai đoạn cuối



Anh Lưu (người Trung Quốc) là một tài xế xe buýt đường dài, năm nay 40 tuổi. Do di chuyển xa nên công việc và nghỉ ngơi rất thất thường. Thời gian gần đây, vợ anh thấy mắt anh đã chuyển sang màu vàng đã hỏi lý do nhưng anh Lưu không quan tâm. Anh nghĩ là do không được nghỉ ngơi tốt, nhưng người vợ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.

Vào một ngày nghỉ ngơi, vợ anh đã ép anh phải đến bệnh viện để khám, sau khi kiểm tra thì phát hiện ra rằng anh có vùng gan bất thường với hàm lượng alpha-fetoprotein rất cao và được chẩn đoán là ung thư gan tiến triển.

Kết quả này khiến gia đình anh khó có thể chấp nhận nổi vì cơ thể vốn đang khỏe mạnh bình thường, tại sao bất ngờ phát hiện ung thư gan đã ở giai đoạn nặng?

Bác sĩ cho biết ban đầu anh Lưu bị viêm gan B nhưng chưa đi kiểm tra thường xuyên, làm việc quá mệt mỏi, lòng trắng mắt bị vàng gần đây là một trong những biểu hiện điển hình của bệnh ung thư gan. Anh Lưu sau khi nghe xong rất hối hận nhưng đã quá muộn.

Tại sao nhiều người bị ung thư gan giai đoạn cuối ngay khi phát hiện ra bệnh?

Vì gan là cơ quan đặc biệt trong cơ thể nên không có dây thần kinh đau. Cùng với chức năng hoạt động mạnh mẽ của chính lá gan, chỉ một phần tư lá gan làm việc hàng ngày là có thể đáp ứng được nhu cầu của cơ thể, còn lại là "luân lưu nghỉ ngơi" nên rất khó phát hiện ra.

Do đó, ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư gan, cơ thể sẽ không có cảm giác khó chịu rõ rệt, gan có thể hoạt động bình thường. Khi cơ thể cảm thấy khó chịu rõ rệt, gan đã đầy lỗ chỗ hỏng hóc… thì không thể tiếp tục hoạt động bình thường.

Nhưng ung thư gan không phải là không có dấu vết, biểu hiện của bệnh ung thư gan là gì?

1. Đau vùng gan

Hầu hết bệnh nhân ung thư gan đều bị đau vùng gan là triệu chứng đầu tiên, tỷ lệ mắc bệnh thậm chí lên tới hơn 50%.

Vị trí đau thường là dưới xương sườn bên phải. Đau từng cơn có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu và dần dần chuyển thành đau liên tục khi bệnh tiến triển. Đau là do khối u to nhanh và chèn ép vào nang gan, có thể do khối u bị hoại tử kích thích nang gan.

2. Sút cân, mệt mỏi

Bệnh nhân ung thư gan sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn so với các bệnh nhân ung thư khác, và nguyên nhân của sự mệt mỏi hiện vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Nhưng điều chắc chắn là nó liên quan đến việc người bệnh bị rối loạn chức năng tiêu hóa, rối loạn hấp thụ dinh dưỡng,… Gan không thể hoạt động bình thường, cơ thể không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng dẫn đến sút cân, mệt mỏi.

3. Chảy máu

Bệnh nhân ung thư gan thường có một số xu hướng chảy máu bất thường như chảy máu nướu răng, bầm máu dưới da,… Nguyên nhân là do ung thư khiến chức năng gan bị tổn thương và chức năng đông máu cũng bị ảnh hưởng.

Triệu chứng này thường xảy ra ở những bệnh nhân bị xơ gan, và xuất huyết tiêu hóa cũng là một triệu chứng xuất huyết thường gặp.

Để ngăn ngừa ung thư gan, cần kiểm soát bệnh viêm gan B

Mặc dù không thể đánh đồng viêm gan B với ung thư gan, nhưng trường hợp của anh Lưu ở trên cũng phản ánh một thực tế rằng, viêm gan B là một trong những nguyên nhân chính gây ra ung thư gan.

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh viêm gan B không được theo dõi tích cực, bệnh tiến triển nặng dần thường dẫn đến xơ gan và cuối cùng là ung thư gan.

Bệnh nhân mắc bệnh viêm gan B phải chú ý đến tình trạng cơ thể trong cuộc sống và đến bệnh viện kiểm tra chức năng gan thường xuyên.

Bạn cũng nên chú ý đến cuộc sống hàng ngày của mình, bỏ thuốc lá và rượu bia, duy trì lịch sinh hoạt điều độ, chú trọng chế độ ăn uống nhẹ nhàng, tiết chế cảm xúc để duy trì sự ổn định tâm trạng.

Trong những năm gần đây, số người chết vì ung thư gan ngày càng nhiều, trong số đó có không ít người nổi tiếng, mọi người đều bình đẳng trước bệnh tật, khuyến cáo mọi người phải đi khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người có tiền sử viêm gan B.

*Theo Health/Sohu