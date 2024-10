1/ Mua thực phẩm kém chất lượng

Khi còn trẻ, nhiều người không quan tâm đến sức khỏe. Do đó, họ không ngại nạp vào cơ thể những thực phẩm có hại cho cơ thể như thức ăn chứa nhiều dầu và mỡ, đồ ăn nhanh,... Hay có những người vì muốn tiết kiệm mà ăn đồ ôi thiu, hết hạn sử dụng. Kết quả là có thể bạn ngon miệng nhưng cuối cùng thu về cả đống bệnh.

Hãy nhớ rằng thân thể của bạn là quý giá. Đừng vì tiết kiệm vài ba đồng mà cho cơ thể ăn thực phẩm kém chất lượng, đổi lại bạn sẽ cần tốn một đồng tiền cho bệnh viện trong tương lai.



2/ Mua vé số

Có bao nhiêu người muốn làm giàu chỉ sau một đêm nên đã tìm mua vé số. Nhưng làm sao bạn có thể dễ dàng trở thành "người may mắn" đến vậy. Tôi từng quen một người đồng nghiệp sẵn sàng trích phần lớn thu nhập từ tiền lương để chơi xổ số. Nhưng sau vài năm, anh ta chỉ trúng được giải thưởng nhỏ, không bõ bèn gì so với đống tiền lương, thời gian và công sức mà anh đã bỏ ra cho trò chơi may rủi này.

Mua vé số chỉ nên dừng ở sở thích, chứ bạn đừng để chúng chi phối cuộc sống của mình. Một vài tháng mua 1 tờ vé số để thử vận may thì không sao, nhưng nếu ngày nào bạn cũng mua vé số với hy vọng đổi đời thì tôi xin chân thành khuyên là bạn hãy bỏ chúng càng sớm càng tốt.

3/ Mua đồ để chạy theo xu hướng

Nhiều người trẻ thích mua đồ theo xu hướng và sự giới thiệu theo người nổi tiếng, KOL. Họ chấp nhận không chỉ bỏ ra cả đống tiền mà cả thời gian để xếp hàng với mục đích mua 1 món đồ.

Đặc biệt là các sản phẩm điện tử được cập nhật mỗi năm. Có những người trẻ hàng năm đều đổi máy tính, tai nghe, điện thoại,... chỉ để chứng tỏ bản thân sành điệu và trải nghiệm cảm giác thử đồ mới.

Theo đuổi sở thích trải nghiệm đồ công nghệ mới thì không có gì là xấu. Nhưng bạn nghĩ tốc độ mua hàng của mình có thể chạy kịp với tốc độ tăng lương, hay tốc độ bản thân sẽ bị thay thế trên thị trường lao động?

Khi mới mua về những món đồ này thì bạn sẽ vui vẻ và hào hứng, nhưng ví tiền ngày càng trống rỗng. Bên cạnh đó, bạn có thể bị kéo vào sở thích mua sắm bốc đồng khi liên tục phải chạy theo từ mẫu này đến mẫu khác.

Khi mua sắm, hãy nhớ rằng chúng ta thực sự không cần phải chạy theo những thương hiệu nổi tiếng hay mẫu mã mới. Mà phải mua hàng theo khả năng của mình, miễn là chúng có thể đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của chúng ta.

4/ Hàng xa xỉ

Tôi có một người bạn đặc biệt thích mua túi xách và quần áo hàng hiệu. Cô ấy nói rằng, dẫu mức lương không cao nhưng cô vẫn không thể kiềm chế ham muốn mua đồ đắt tiền.

Ngay khi được trả lương, cô sẽ đi thẳng đến các cửa hàng xa xỉ và mua đồ. Đáng tiếc cho cô là những năm kinh tế khó khăn gần đây đã khiến cô phải hối hận vì sở thích của mình. Bạn tôi mất việc và trở nên đau đầu với chi phí sinh hoạt hàng tháng trong khi quỹ tiết kiệm không còn bao nhiêu sau chuỗi ngày mua sắm hoang phí của cô.

Trên thực tế, nếu bạn không mua hàng xa xỉ, cuộc sống của bạn không thay đổi. Thế nhưng nếu bạn thực sự mua chiếc áo, son đắt tiền thì bạn không còn tiền cho đầu tư và làm giàu, cũng không khiến những người xung quanh đánh giá cao về bạn.

Thêm vào đó, ngày nay mọi người chỉ chú ý bạn có ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và kín đáo hay không, chứ không phải bạn mặc đồ đắt hay rẻ. Do đó, với những người bình thường chúng ta, suy nghĩ phải mua quần áo xa xỉ để khiến đối phương coi trọng là điều sai lầm.

Tôi khuyến khích những người có mức lương thấp đến trung bình không nên dành tiền mua đồ xa xỉ mà nên tích luỹ cho tương lai. Hoặc nếu có mua thì hãy cố gắng tranh thủ sắm hàng giảm giá 20-30% để tiết kiệm tiền.

