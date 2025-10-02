4 thay đổi trên khuôn mặt là CẢNH BÁO SỚM của bệnh ung thư, có người soi gương ngày mấy lần mà không nhận ra

Ung thư không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng cơn đau hay một khối u rõ ràng. Nhiều khi những tín hiệu đầu tiên lại hiện rõ ngay trên khuôn mặt, nơi chúng ta soi gương mỗi ngày mà dễ bỏ qua, tưởng rằng thay đổi chẳng đáng để tâm hoặc chỉ xuất hiện 1 thời gian ngắn. Để rồi khi khi phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn muộn mới chua xót nhớ lại rồi hối hận, tự trách mình.

Nếu muốn "tóm gọn" bệnh ung thư sớm để điều trị hiệu quả, xin bạn học cách kiểm tra khuôn mặt hàng ngày, đừng "ngó lơ" 4 dấu hiệu dưới đây:

Da và mắt chuyển vàng

Khi da và lòng trắng mắt bỗng chuyển vàng, nguyên nhân có thể do nồng độ bilirubin trong máu tăng cao. Bilirubin là sản phẩm thoái hóa của hồng cầu, thường được gan xử lý rồi đào thải qua mật. Khi khối u ở gan, đường mật hoặc tụy cản trở dòng chảy mật, bilirubin sẽ ứ lại trong máu. Điều này làm da, mắt vàng rõ rệt, kèm theo phân bạc màu và nước tiểu sẫm.

Ảnh minh họa

Nhiều người nghĩ chỉ có bệnh gan mới gây vàng da nhưng trên thực tế, đây còn có thể là tín hiệu sớm của ung thư gan, ung thư đường mật hoặc ung thư tụy. Ngoài ung thư, vàng da cũng có thể do viêm gan virus, sỏi mật hoặc tác dụng phụ của thuốc.

Nốt ruồi biến dạng, thay đổi nhanh

Một nốt ruồi vốn bình thường nếu bỗng to nhanh, biến dạng, mép không đều, nhiều màu, chảy máu hoặc loét thì đây là dấu hiệu đáng báo động của ung thư hắc tố da. Cơ chế thường bắt đầu từ việc DNA tế bào sắc tố bị tổn thương bởi tia cực tím hoặc chất gây đột biến. Các tế bào này tăng sinh mất kiểm soát, ban đầu lan rộng trên bề mặt da, sau đó xâm nhập xuống mô sâu và có nguy cơ di căn.

Điểm nguy hiểm là ung thư da giai đoạn đầu thường không đau, dễ bị bỏ qua. Ngoài ung thư, nốt ruồi thay đổi nhẹ cũng có thể do nội tiết, ma sát hoặc viêm da, nhưng sự biến dạng nhanh chóng luôn cần cảnh giác.

Sưng phù một bên mặt kéo dài

Khuôn mặt tự nhiên sưng một bên, không giảm sau vài ngày, có thể liên quan tới khối u chèn ép mạch bạch huyết hoặc mạch máu. Ung thư tuyến nước bọt, ung thư vòm họng hay thậm chí ung thư hạch vùng cổ đều có thể gây hiện tượng này.

Ảnh minh họa

Khi bạch huyết bị tắc nghẽn, dịch sẽ ứ đọng trong mô, dẫn đến phù nề dai dẳng. Nếu khối u lan tới dây thần kinh mặt, người bệnh còn có thể kèm theo cảm giác tê hoặc liệt nhẹ nửa mặt. Đây là một trong những dấu hiệu dễ bị nhầm với viêm tuyến nước bọt, áp xe răng, viêm xoang hay dị ứng, nhưng sự kéo dài và tính chất không đối xứng mới là điểm cần đặc biệt lưu ý.

Xuất hiện các chấm đỏ và vết bầm bất thường

Nếu trên mặt xuất hiện nhiều nốt đỏ nhỏ hoặc vết bầm dù không hề va chạm, đó là tín hiệu hệ thống đông máu đang gặp vấn đề. Trong ung thư máu, các tế bào ác tính lấn át tủy xương khiến số lượng tiểu cầu giảm mạnh, máu khó đông và dễ rò rỉ ra ngoài mạch. Với bệnh nhân ung thư gan, gan bị tổn thương không sản xuất đủ yếu tố đông máu, dẫn đến tình trạng tương tự. Đây là lý do vì sao những vết bầm bất thường trên mặt, nhất là xuất hiện lặp đi lặp lại, cần được chú ý.

Tuy nhiên ngoài ung thư, dấu hiệu này cũng có thể bắt nguồn từ thiếu vitamin C, tác dụng của thuốc chống đông hoặc rối loạn đông máu bẩm sinh.