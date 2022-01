4 sai lầm tai hại khi uống trà nhiều người mắc: Sai lầm số 2 biến trà thành ‘quả bom’

Trà thực sự là một đồ uống tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, uống trà xanh và trà đen thường xuyên có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Từ giảm cân đến tăng cường chất chống oxy hóa, tách trà của bạn có thể làm nên điều kỳ diệu cho cơ thể.

Tuy nhiên, nếu bạn không cẩn thận khi pha trà, cốc trà của bạn có thể phản tác dụng.

Đó là lý do tại sao chúng tôi tổng hợp danh sách những sai lầm khi uống trà để bạn có thể tránh biến cốc trà của mình thành một ‘quả bom calo’.

Dưới đây là những sai lầm khi uống trà cần tránh.

1. Thêm quá nhiều đường

Nhiều người khi uống trà sẽ có thói quen cho nhiều đường hoặc mật ong. Thêm một chút gì đó để tạo ngọt sẽ không gây hại cho bạn về lâu dài. Tuy nhiên, nếu bạn thêm quá nhiều đường và mật ong, cốc trà có thể dễ dàng chuyển thành món đồ uống không tốt cho sức khỏe. Cách tốt nhất để thưởng thức trà là uống trà nguyên chất.

2. Thêm quá nhiều sữa, kem

Kem, sữa, cũng thường xuyên được bổ sung vào trà, cà phê. Tương tự như đường, bạn sẽ muốn hạn chế kem, sữa để không làm tăng quá nhiều calo cho cốc trà của mình. Về cơ bản, thêm một chút kem vào trà cũng không sao, nhưng hãy nhớ rót thật nhẹ để không biến cốc trà thành một ‘quả bom’ calo.

3. Uống nhiều trà đóng chai

Mặc dù có một số loại trà đóng chai tốt cho sức khỏe tại siêu thị, nhưng phần lớn loại trà này đều chưa nhiều đường. Nếu bạn định mua trà đóng chai từ siêu thị, hãy nhớ đọc nhãn để xem lượng đường trong đó là bao nhiêu. Nếu bạn không chắc nên uống loại trà đóng chai nào, tốt nhất hãy uống trà tự pha để đảm bảo kiểm soát tốt lượng đường nạp vào.

4. Ngâm trà quá lâu

Khi bạn uống một tách trà khoảng 240 ml, lượng caffeine trung bình bạn sẽ nạp vào là 20 đến 40 miligam (con số này trong một tách cà phê là khoảng 100 miligam). Tuy nhiên, nếu bạn không cẩn thận với thời gian ngâm trà, lượng caffeine trong cốc trà có thể tăng lên đáng kể!

Nếu bạn đang có kế hoạch cắt giảm lượng caffeine để đảm bảo sức khỏe, hãy ngâm trà theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để không nạp vào quá nhiều caffeine. Thêm vào đó, trà sẽ không có vị quá đắng!

(Nguồn: Eat this not that)

https://soha.vn/4-sai-lam-tai-hai-khi-uong-tra-nhieu-nguoi-mac-sai-lam-so-2-bien-tra-thanh-qua-bom-2022010914293362.htm