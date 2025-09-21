Theo tin của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ (VKS) đã sử dụng bốn quả bom FAB-500 được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác UMPK để đánh sập các tòa nhà được sử dụng làm điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn cơ giới số 57 của Ukraine ở thị trấn Volchansk, vùng Kharkiv.

Được biết, trận chiến mới nhất giành Vovchansk bắt đầu vào tháng 5 năm 2024 với cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga vào khu vực Kharkiv từ phía bắc.

Giao tranh ác liệt trên đường phố đã khiến thành phố bị tàn phá nặng nề, hiện tại, phần lớn thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine, một phần khác đã bị lực lượng Nga đánh chiếm.

Trong khi đó, các cảnh quay định kỳ xuất hiện trực tuyến cho thấy các sự kiện diễn ra tại thị trấn, trong đó có cả những đoạn clip về các vụ không kích của VKS Nga.

Gần đây, một video đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy cảnh phá hủy một điểm triển khai tạm thời (TDP) ở Vovchansk của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 57 mang tên Koshevoy Ataman Kostya Gordiyenko (Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57, đơn vị quân đội A1736).

Đơn vị này hiện đã được sáp nhập vào Quân đoàn bộ binh số 16 (AC 16, đơn vị quân đội A5147) mới thành lập của Lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 6 năm 2025.

Ban đầu, máy bay trinh sát của Nga phát hiện ra một nhóm quân Ukraine tập trung ở một trong các tòa nhà cao tầng và truyền dữ liệu thông tin mục tiêu về sở chỉ huy tác chiến.

Sau đó, máy bay của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã nhắm mục tiêu vào tòa nhà. Bốn loại quả bom FAB-500 có sức công phá lớn với module lập kế hoạch và hiệu chỉnh thống nhất (UMPK) đã được sử dụng, lần lượt đánh vào mục tiêu.

Nhiều khả năng một hoặc hai máy bay ném bom hạng nặng Su-34 Fullback đã tham gia nhiệm vụ này.

Sau 4 cú đánh chính xác, tòa nhà đã bị biến thành đống đổ nát, điểm triển khai quân của Lữ đoàn 57 đã bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù không có số liệu thống kê chính xác nhưng khó có người sống sót trong các tòa nhà này.