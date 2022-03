4 nhóm thực phẩm những người sống lâu nhất thế giới tránh xa: Nhiều người Việt vẫn thích

Những căn bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim, tiểu đường đang âm thầm tàn phá sức khỏe nhiều người. Hệ lụy là việc sống thọ đến 100 tuổi có thể trở nên 'xa tầm với'. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người trên thế giới đang sống khỏe mạnh độ tuổi 90, thậm chí còn vượt qua con số này rất nhiều. Vậy bí quyết của họ là gì?



Đây cũng chính là những câu hỏi mà Dan Buettner, một tác giả kiêm nhà nghiên cứu nổi tiếng người Mỹ tự hỏi khi bắt đầu khám phá 5 ‘vùng xanh’ của thế giới, nơi có mật độ số người sống thọ trên 100 tuổi cao nhất hành tinh. Theo Buettner, 5 vùng xanh này là Sardinia (Ý), Okinawa (Nhật Bản), Loma Linda (Hoa Kỳ), Ikaria (Hy Lạp) và Nicoya (Costa Rica).

Buettner đã dành nhiều công sức để nghiên cứu những người dân trong các cộng đồng này và phát hiện ra nhiều điểm chung giữa họ, bao gồm cả cách ăn uống. Những khu vực này chủ yếu ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật như ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thưởng thức rượu vang đỏ đều đặn.

Một câu hỏi được đặt ra là họ có tránh thực phẩm nào không? Và tất nhiên, 5 vùng xanh này cũng có điểm chung về giới hạn trong chế độ ăn uống.

Trang tin về sức khỏe Eat this, Not that (Mỹ) đã chỉ ra 4 loại thực phẩm mà những người sống lâu nhất thế giới tránh tiêu thụ.

1. Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều căn bệnh khác nhau ở Mỹ.



Trên thực tế, việc thường xuyên ăn thức ăn nhanh có thể làm tăng huyết áp và cholesterol, dễ dẫn đến béo phì. Ngoài ra, điều này còn tác động tiêu cực đến tâm trạng và có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Bạn sẽ không thể bắt gặp những người sống lâu nhất ăn bất kỳ loại thức nhanh nào, ví dụ như hamburger.

Người dân ở các vùng xanh chủ yếu ăn các thực phẩm từ thực vật và chỉ ăn thịt vào những dịp đặc biệt. Nếu ăn thịt, họ cũng rất ít khi ăn các loại thịt đỏ. Đặc biệt, người dân ở vùng xanh Loma Linda, Mỹ hoàn toàn không ăn thịt.

Theo một nghiên cứu của hệ thống y tế Adventist Health (Mỹ), những người ăn nhiều thực vật, ăn cá và hải sản là một trong những nhóm người có tuổi thọ cao nhất thế giới.

2. Thức ăn chế biến sẵn và đồ ngọt

Người dân trong các vùng xanh hạn chế đáng kể việc tiêu thụ các loại thực phẩm đã qua chế biến, đặc biệt là những sản phẩm có thêm nhiều đường. Trong khi đó, họ tập trung tiêu thụ nhiều đường tự nhiên từ trái cây, ngũ cốc yến mạch và rượu vang đỏ. Người dân ở các vùng xanh tiêu thụ đường ít hơn rất nhiều so với người Mỹ.

Nhiều nhà nghiên cứu liên quan đến dự án về vùng xanh đã đề xuất giới hạn lượng đường tiêu thụ chỉ ở mức 7 thìa cà phê, khoảng 28 gam mỗi ngày. Con số này thấp hơn đáng kể so với giới hạn 50 gam được khuyến nghị trong ‘Hướng dẫn chế độ ăn uống dành cho người Mỹ’ .

3. Thịt xông khói và xúc xích

Những người dân ở các vùng xanh hạn chế ăn thịt, đặc biệt các loại thịt chế biến sẵn như thịt nguội, thịt xông khói và xúc xích.

Người Mỹ ăn rất nhiều thịt chế biến sẵn, mặc dù rất ngon và dễ chế biến, nhưng những loại thịt này chứa nhiều natri không tốt cho huyết áp, và nhiều chất bảo quản khác.

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Critical Reviews in Food Science and Nutrition, thịt đã qua chế biến có thể làm tăng 18% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, tỷ lệ này ở thịt đỏ là 9%.

4. Nước ngọt có gas

Những người khỏe mạnh nhất thế giới hầu như không uống nhiều nước ngọt có gas. Họ không chỉ tránh xa đường bổ sung vào cơ thể mà còn tránh xa các loại đồ uống có gas chứa nhiều đường. Các nhà nghiên cứu về vùng xanh cũng phát hiện ra rằng tiêu thụ đường bổ sung dưới dạng đồ uống như nước ngọt có gas có thể gây hại cho sức khỏe vì các đồ uống này nghèo giá trị dinh dưỡng.



Trên thực tế, uống nước ngọt có gas thường xuyên có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh tiểu đường loại 2, béo phì và rút ngắn tuổi thọ.

