4 người Trung Quốc trốn dưới gầm cầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bỏ chạy thục mạng khi thấy cảnh sát

Sáng 6/5, người dân phát hiện 4 nam thanh niên không đeo khẩu trang, nghi là người Trung Quốc tại gầm cầu đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Nam Viêm, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, nên báo cơ quan chức năng.

Khi Công an TP. Phúc Yên tới hiện trường, nhóm người này vội bỏ chạy nhưng bị truy đuổi và bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, số người này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Họ khai nhận tên là Ma Zong Sheng, Ma Yong Ji (đều 25 tuổi) và Huang Zhi Xin, Ma Yong Fang (đều 28 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Khi theo dõi tin tức, 4 thanh niên biết một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị lực lượng Công an bắt giữ. Từ đó, họ bàn bạc địa điểm gặp nhau để trốn tránh việc kiểm tra, phát hiện của công an.

Ba ngày trước, công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ 52 người "sống chui" tại TP Vĩnh Yên. Đến ngày 5/5, Công an xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch bắt giữ thêm 4 người bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

Như vậy chỉ trong vài ngày đầu tháng 5/2021, Vĩnh Phúc đã bắt 60 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.