4 món không mặn là “bom natri” ẩn, làm tăng nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp, chuyên gia mách cách giảm muối đơn giản

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.400 miligam natri mỗi ngày, tương đương khoảng 6 gram muối. Thế nhưng, thực phẩm chế biến và gia vị công nghiệp lại là nguồn natri “tàng hình”, nếu không để ý khẩu phần, một bữa ăn có thể nạp lượng muối gấp nhiều lần mức khuyến nghị cho một bữa.

Thừa natri không chỉ gây giữ nước, phù nề mà còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và bệnh thận.

Viên thả lẩu, sốt phô mai, xúc xích: Những “quả bom muối” quen mặt

Chuyên gia dinh dưỡng Từ Thụy Quân tại Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), cho biết nhiều người thường xuyên ăn các sản phẩm chế biến như viên thả lẩu, chả cá hay xúc xích mà không nhận ra đây là nhóm thực phẩm rất giàu natri.

Lấy ví dụ sốt phô mai ăn kèm đồ nướng đang được ưa chuộng: chỉ 3 muỗng canh sốt phô mai đã chứa khoảng 0,5 gram muối. Nếu ăn cùng thịt nướng kẹp bánh mì và xúc xích, tổng lượng muối có thể chạm ngưỡng 6 gram, tương đương mức khuyến nghị cho cả một ngày.

Chế độ ăn nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích tuần hoàn, từ đó tăng gánh nặng cho tim, lâu dài làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Đặc biệt lưu ý với người có bệnh nền

Chuyên gia nhấn mạnh, người bình thường đã cần kiểm soát natri, còn với người có tiền sử tăng huyết áp hoặc bệnh tim, việc hạn chế ăn mặn càng quan trọng. Nếu nhóm nguy cơ cao này không kiểm soát lượng muối, huyết áp có thể tăng cao, tim phải làm việc nhiều hơn, kéo theo nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra, người mắc bệnh thận, người cao tuổi và trẻ em cũng cần chú ý lượng natri trong khẩu phần để tránh ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Giảm muối bằng cách nào?

Theo chuyên gia Từ Thụy Quân, thay vì phụ thuộc vào nước chấm và sốt chế biến sẵn, có thể dùng các loại gia vị tự nhiên như gừng, tiêu đen, cần tây, rau mùi và nước cốt chanh để tăng hương vị mà không cần thêm nhiều muối.

Nếu muốn ăn nhẹ gánh hơn cho cơ thể, nên tăng tỷ lệ rau củ trong bữa ăn và giảm bớt thịt đỏ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý tránh các sản phẩm “thịt thực vật” đã tẩm ướp sẵn hoặc các loại đậu phụ chiên nhiều dầu, vì chúng có thể chứa nhiều natri và chất béo ẩn. Ưu tiên đậu nành nguyên chất, rau tươi sẽ giúp bổ sung chất xơ và protein chất lượng tốt hơn.

Gợi ý món “xiên rau củ nướng” ít muối

Một món đơn giản được chuyên gia gợi ý là xiên rau củ nướng, vừa dễ làm vừa giảm tải natri.

Nguyên liệu gồm nấm đùi gà chọn loại thân to để dễ cuộn, bắp non, cần tây và đậu phụ miếng nhỏ.

Phần sốt ướp gồm 1 thìa cà phê dầu ăn, nửa thìa cà phê tiêu đen, nửa thìa cà phê bột ngũ vị hương, 2 gram rau mùi và nước cốt của 1 quả chanh tươi.

Cách làm khá đơn giản. Nấm đùi gà thái lát mỏng, cần tây và đậu phụ cắt sợi, bắp non chẻ đôi. Dùng lát nấm cuộn bắp non, cần tây và đậu phụ, cố định bằng que xiên rồi quét một lớp dầu mỏng trước khi nướng. Khi chín, phết nhẹ lớp sốt và vắt chanh là có thể dùng.

Mẹo nhỏ để giảm muối là chỉ phết sốt một lần thay vì nhiều lớp, nhờ đó hạn chế lượng muối và dầu hấp thụ.

Nếu lỡ ăn quá mặn, ngày hôm sau nên uống đủ nước, tăng rau xanh và trái cây tươi, kết hợp vận động nhẹ để hỗ trợ cơ thể đào thải natri.

Muối không phải “kẻ thù”, nhưng ăn quá tay thì hệ tim mạch và thận sẽ phải trả giá. Kiểm soát gia vị trong từng bữa ăn chính là bước đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: HK01