4 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà, vừa độc hại vừa mang phong thủy chia ly, gia chủ dễ gặp xui rủi

Trồng hoa trong nhà vốn để mang lại màu xanh, không khí trong lành và cảm giác thư thái. Nhưng không phải loài nào cũng nên đưa vào không gian sống. Có những loại hoa, cây cảnh tuy đẹp mắt nhưng lại mang theo rắc rối: từ độc tính, nguy cơ tai nạn cho đến những quan niệm phong thủy không may mắn.

Tôi từng chứng kiến vài người bạn vì chạy theo xu hướng mà rước về những chậu hoa “tai tiếng” này. Kết quả, hoa thì tươi, còn gia chủ lại phiền não, thậm chí gặp họa.

1. Hoa có gai hoặc nhựa độc

Điển hình là cây thầu dầu cảnh (Euphorbia milii). Thân đầy gai, nhựa cây dính vào da gây đỏ, ngứa rát. Có đứa trẻ hàng xóm tò mò chạm vào, phát ban đến khóc thét. Cuối cùng cả nhà phải vứt bỏ cây này để đảm bảo an toàn. Tương tự, cây thiên thần nhỏ giọt cũng được ca ngợi vì vẻ ngoài thanh nhã, nhưng nhựa lại gây bỏng rát, phồng đỏ da.

2. Cây to, nặng, dễ gây tai nạn

Một người bạn tôi trồng cây xương rồng cao hơn 2 mét ngay ban công. Trong cơn bão, nó gãy đổ, đâm thủng cả mái kính, chi phí sửa chữa lên đến cả chục triệu đồng. Những chậu cây lớn trong không gian nhỏ chẳng khác nào “quả bom hẹn giờ”.

3. Loài hoa “đẹp nhưng độc”

Cà độc dược: quyến rũ nhưng ăn phải có thể gây ảo giác, ngộ độc.

Dừa cạn: tưởng chừng vô hại nhưng toàn thân có độc, quả ăn vào còn nguy hiểm hơn.

Những vẻ đẹp này đôi khi chỉ để ngắm từ xa, tuyệt đối không nên đặt trong không gian sống thường ngày.

4. Hoa có mùi quá nồng

Hoa nhài nở về đêm nghe thì lãng mạn, nhưng khi bung nở, cả căn phòng ngập mùi hương nồng, dễ gây nhức đầu, tức ngực và mất ngủ. Trồng nhiều chẳng khác nào “tra tấn khứu giác”, sức khỏe còn bị ảnh hưởng lâu dài.

Giải pháp an toàn và dễ sống

Sau những lần “dở khóc dở cười” vì hoa, tôi chỉ chọn những loại dễ tính như trầu bà, lô hội, sen đá. Chúng xanh mướt, ít tốn công chăm sóc, lọc không khí tốt và quan trọng nhất: không gây rắc rối cho cả nhà.

Kinh nghiệm rút ra: trước khi mua hoa, hãy tìm hiểu kỹ về độc tính, đặc tính và mức độ chăm sóc. Đừng chạy theo xu hướng, cũng đừng để cái đẹp bề ngoài che lấp sự an toàn.

Lời kết

Ngôi nhà không cần biến thành vườn bách thảo. Chỉ cần một vài chậu cây dễ sống, vừa đủ xanh tươi, vừa an toàn cho người già và trẻ nhỏ. Nếu lỡ có 4 loại hoa trên trong nhà, hãy cân nhắc “chuyển đi sớm”, để căn nhà thực sự trở thành chốn an toàn và ấm áp.